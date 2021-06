C erchi idee per arredare la tua casa al mare: ecco alcuni elementi che proprio non possono mancare per portare l'atmosfera giusta.

Stile coastal, marinaretto o navy: chiamatelo come volete ma gli elementi distintivi sono sempre quelli: i colori che arrivano direttamente dal mare come il turchese o il rosso corallo, decorazioni a tema marittimo come ancore, timoni e conchiglie, ma se desideri trasformare e decorare l’abitazione ecco 5 cose che non devono mancare nella tua casa al mare.

Chi ha la fortuna di avere una casa al mare può pensare di iniziare a trascorrere i propri momenti speciali insieme ad amici e familiari, gustandosi l’arrivo della bella stagione. Poter trascorrere del tempo in un ambiente accogliente, rilassante e con un tocco esotico nell’arredamento è sicuramente un plus. Ma quali sono le 5 cose che non devono mancare nella tua casa al mare? Scopriamolo insieme.

I colori del mare

La palette cromatica perfetta è quella che richiama le sfumature del mare: attenzione però, questo non significa utilizzare solo azzurro. Dal bianco della spuma di mare al rosso del corallo, dal marrone delle rocce e dei legni fino al blu più intenso: la palette cromatica dipende da voi e potete scegliere almeno 3 diverse colorazioni da mixare in modo equilibrato.

Sicuramente tra le 5 cose che non devono mancare nella tua casa al mare non può mancare qualcosa di blu; scegli una sfumatura di blu o di azzurro dominante e utilizzala per creare contrasto con il bianco e con il legno che saranno altre sfumature dominanti della palette marina.

Elementi decorativi in legno, corda o provenienti dal mare

Legno, corda e juta sono sicuramente i materiali primari da tenere in considerazione quando si arreda una casa al mare; tra le 5 cose che non devono mancare nella tua casa al mare aggiungiamo quindi alcuni elementi d’arredo in stile navy sfruttando proprio questi materiali. Per creare una decorazione di casa in stile coastal non limitarti a tavoli e vasi in linea con il trend ma soprattutto punta sugli accessori.

Tra le decorazioni adatte a creare atmosfera e poco dispendiose ci sono le conchiglie e i sassi: nei negozi delle località balneari si trovano spesso in vendita e hanno anche un prezzo economico. Come puoi utilizzarle? Prendi un piatto di grandi dimensioni e crea un centrotavola, oppure scegli un barattolo di vetro e riempilo di conchiglie.

Porta all’interno l’outdoor

Un tema che sembra rispecchiare le case al mare è quello di mescolare elementi d’arredo outdoor con quelli indoor; un divanetto in rattan ma anche pouf realizzati in corda sono assolutamente perfetti insieme al bambù per creare un ambiente caldo ed accogliente.

Se hai la possibilità per arredare il balcone della tua casa al mare utilizza un’amaca oppure un dondolo; si tratta di un elemento d’arredo di design che garantisce relax ma volendo può essere utilizzato anche come seduta in abbinamento ad un tavolo da esterno.

Lanterne

Ricreare l’atmosfera delle spiagge del mediterraneo è piuttosto semplice: prediligete materiali naturali anche per le lampade, cercando di scegliere soprattutto materiali come il legno. L’illuminazione è sempre un fattore determinante nelle case e le lampade di design restano uno dei temi più amati dai designer che amano creare proposte estremamente particolari e originali; in una casa al mare si prestano alla perfezione le lanterne.

Realizzate soprattutto in legno o vetro, sono adatte sia ai balconi e ai terrazzi che nelle verande. Aggiungi una candela alla citronella e terrai lontani gli insetti per un tocco in più, inoltre quel profumo davvero piacevole renderà le tue cene in terrazza incredibilmente piacevoli.

Tessili in stile navy

Un elemento decorativo che non deve mancare in una casa al mare è sicuramente la fantasia a righe; il vero stile navy è fatto proprio di righe bianche e blu che si prestano alla perfezione nell’arredamento di una casa al mare in abbinamento con elementi in legno o corda.

In caso la fantasia non ti convinca punta soprattutto sui tessili facili da sostituire come federe per cuscini o copertine. Se sei più audace e ti va di osare puoi anche proporre la fantasia su una delle pareti scegliendo appunto le sfumature del bianco e dell’azzurro.

Qualche consiglio in più

Tessuti morbidi e naturali ma anche colori a tema sono solo alcuni degli elementi distintivi che dovresti valutare per la tua casa al mare. Qualche consiglio in più? Sicuramente prendi in considerazione soprattutto l’area conviviale e gli spazi comuni; presta particolare attenzione quindi a salotto, sala da pranzo, cucina e balcone, passando solo successivamente alle camere da letto.

Ci sono poi due stili che funzionano bene, anche mescolati insieme: da una parte quello coastal che richiama proprio le conchiglie, la sabbia e i sassi del mare, dall’altra quello nautico in cui spiccano ancore, timoni e corde legate più al mondo delle barche.

Il tocco in più che non deve mancare è la coerenza anche a tavola, cerca di scegliere un set di piatti e bicchieri che ben si adatta con i colori scelti, ma soprattutto gioca con un centrotavola a tema.