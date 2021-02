A ria di primavera, aria di rinnovamento: ecco qualche idea, semplice ma efficace, per rimettere a nuovo il tuo terrazzo e prepararti all'arrivo della bella stagione. Ovviamente con stile!

Sole e aria di rinnovamento: se cerchi idee per preparare il tuo terrazzo all'arrivo della primavera sei nel posto giusto. Ammettiamolo, non c'è cosa più bella che mettere da parte le gelide giornate invernali per godersi il proprio spazio outdoor. La primavera può (e deve) diventare un momento di rigenerazione, sia mentale che fisica. Le giornate si allungano e diventano più leggere e non vedi l'ora di passare del tempo all'aria aperta.

Uscire sì, ma puoi goderti tutto questo anche nel tuo angolino di pace e direttamente in casa. In attesa che arrivi la stagione primaverile puoi iniziare a ripensare gli spazi, fare qualche nuovo acquisto e riconciliarti con la natura. Non ci credi? Ecco allora per te dieci idee per preparare il tuo terrazzo all'arrivo della primavera di cui non potrai fare a meno. Per creare uno spazio caldo e accogliente, ma che soprattutto ti somigli.

Pulisci per bene il terrazzo

Pulizie, inizia proprio da questo punto essenziale. Dopo un inverno tutto pioggia, vento e freddo la prima cosa da fare se vuoi preparare il terrazzo all'arrivo della primavera è proprio ripulirlo da cima a fondo. Senza lasciare nulla al caso, sposta tutto dai mobili alle fioriere, dai vasi con le piante a tutti gli altri accessori. Basta usare acqua calda e sapone e il gioco è fatto, il pavimento tornerà come nuovo. Ah, ovviamente non dimenticare di ripulire anche eventuali ringhiere e muretti.

Riorganizza gli spazi in modo diverso

Dopo tanti mesi la disposizione degli arredi da esterno ti sembra già vista e anche un po' noiosa? È assolutamente normale! Preparare il terrazzo all'arrivo della primavera è un'occasione per mettere in pratica un bel cambiamento. Perciò approfitta del fatto di aver tolto tutti i mobili per risistemarli come più ti piace. Magari scoprirai che con la nuova disposizione il tuo terrazzo diventerà anche più funzionale e pratico. Scambia i posti delle fioriere, posiziona le sedie in modo asimmetrico. Sarà una gioia per gli occhi.

Scegli stile e colori che ami

Le idee per il decor degli spazi esterni non mancano e oggi hai a disposizione una miriade di stili, tra i quali scegliere quello che meglio si adatta alla tua personalità. Preparare il tuo terrazzo in vista della primavera può essere un'occasione per scegliere nuove combinazioni di colori e stili, scegliendo tra stili più rustici o minimal. Ad esempio con lo stile boho puoi combinare colori luminosi e caldi, puntando tutto sul legno. Oppure puoi lasciarti travolgere dalle influenze scandinave, scegliendo mobili e accessori di colore bianco e nero e inserendo dei dettagli di colore qua e là. In ogni caso il tuo terrazzo risulterà molto chic ed elegante.

Acquista nuovi mobili da esterni

Tenere dei mobili vecchi e usurati non è una buona idea. Così facendo metti a repentaglio la buona riuscita del tuo progetto. E addio aria di rinnovamento. Per la stagione primaverile l'ideale è scegliere mobili da esterni, realizzati quindi in materiali adatti alle alte (o basse temperature), con colori variopinti e allegri. Se vuoi uno stile più elegante puoi anche optare per mobili intarsiati, in cui il legno la da fa padrona. Un piccolo consiglio? Scegli un arredamento outdoor che rispecchi quello indoor, in modo da creare continuità tra tutti gli ambienti della casa.

Rendi il terrazzo "più grande"

Non tutti i terrazzi sono grandi, perciò se hai uno spazio piccolo e vuoi renderlo più ampio ecco per te qualche trucchetto, utile e ingegnoso. Niente a che vedere con l'abbattimento di muri e pareti, sia chiaro. Basta ad esempio ridipingere le pareti con colori chiari e installare dei grandi specchi, per creare l'illusione di un ambiente più grande. E poi puoi optare per delle opzioni salva-spazio come i mobili pieghevoli (da riporre via quando non vengono utilizzati) e la coltivazione "verticale". Quindi spazio a fioriere sospese o piante rampicanti.

Coltiva il tuo "pollice verde"

E a proposito di piante, primavera vuol dire verde e fiori. Perciò per preparare al meglio il terrazzo per l'arrivo della bella stagione lascia emergere il "pollice verde" che c'è in te. Con un pizzico di pazienza anche la persona meno esperta può creare un angolo di verde magico e rilassante. Scegli piante adatte a decorare il terrazzo come le azalee che fioriscono in marzo, profumatissime e disponibili in tanti colori dal bianco al rosso. Oppure opta per le fresie che danno un incredibile tocco di allegria. Ma non solo, approfittane per piantare le erbe aromatiche che, oltre a riempire l'atmosfera di splendidi profumi, sono anche utili ogni volta che ti metti ai fornelli.

Posiziona vasi e fioriere al sole

Piante e fiori hanno bisogno di luce e calore, perciò sistema le fioriere e i vasi nel modo giusto. Assicurati che le tue "bimbe vegetali" abbiano a disposizione tutta la luce di cui hanno bisogno. Sono decorative, certo, ma soprattutto sono creature viventi alle quali devi dedicarti con cura e amore.

Organizza delle zone di ombra

Sole per le piante e un po' di ombra per te. Con l'arrivo della primavera dobbiamo preparare piante e fiori ma anche uno spazio dedicato al relax. Per quanto sia bello prendere un po' di sole e svecchiarti dal freddo inverno, non dimenticare di creare un po' di ombra con ombrelloni, tende o con una bella vela da appendere come un tetto. Se vuoi dare un tocco di esoticità in più puoi optare per una tenda a baldacchino, semplice ed elegante allo stesso tempo.

Illumina il terrazzo con luci e lanterne

Arietta tiepida, giornate che si allungano. Il verde delle piante, un bel tavolo con un aperitivo e un filo di musica in sottofondo. Cosa manca? Prepara il tuo terrazzo all'arrivo della primavera installando delle luci. Che siano lanterne, luci a filo o cotton balls stai certa che con questo tocco di classe darai alle tue serate in terrazzo un tocco di magia. Utili a illuminare le serate in compagnia del tuo amore, degli amici o della famiglia ma anche a creare un'atmosfera unica e speciale.

Crea un'atmosfera calda e conviviale

Le idee per preparare il tuo terrazzo all'arrivo della primavera non mancano, come abbiamo visto. Ma qualunque sia la tua scelta fai sempre in modo che il tuo personalissimo spazio outdoor sia accogliente e conviviale. Punta su mobili e luci ma anche sugli accessori, con i quali non solo rendi tutto più comodo ma puoi dare anche un tocco di colore e contrasto in più. Metti tanti cuscini sulle sedie, sul divanetto e anche per terra e - perché no - acquista un bel tappeto. E se proprio vuoi stupire tutti installa un bel caminetto da esterno che si adatti allo stile di arredamento che hai scelto. Con queste semplici idee le tue serate in terrazzo saranno indimenticabili.