Crea zone distinte

Suddividi la terrazza in zone distinte. Ad esempio, dedica un’area alla conversazione e a relax con divanetti o poltroncine, corredati da cuscini, e un’altra per pranzare o cenare all’aria aperta disponendo un bel tavolo con attorno le sedie. Il posizionamento intelligente dei mobili aiuta a definire queste zone e a riconoscerne la funzione. Utilizza tappeti colorati per minimizzare l’effetto corridoio e “caratterizzare” le singole zone.

Massimizza lo spazio verticale

Poiché la terrazza è stretta, sfrutta gli elementi verticali. Appendi fioriere o tralicci adorni di verde vibrante. Non solo aggiungono interesse visivo ma permettono di risparmiare anche spazio a terra. Valuta l’aggiunta di schermi decorativi o piante alte lungo i bordi della terrazza. Questi offrono privacy e aggiungono fascino all’ambiente. Utilizza i muri per installare alcune mensole oppure opta per mobili sottili e alti per conservare oggetti vari.