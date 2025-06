Ariete

Potreste avere a che fare con persone non di ottimo umore, con chi insomma vive uno stato d’animo incerto, incostante. Non dipende da voi, non prendetevela.

Toro

Umori e sentimenti potrebbero cambiare, facendosi meno leggeri, meno luminosi. Forse perché percepite importante fare qualcosa, o impegnarvi con qualcuno.

Gemelli

Avrete voglia di fare cose diverse, di usare il presente per cambiare certe regole, per divertirvi un po’ con il modo di fare, di agire, di comportarvi. E lo farete.

Cancro

Vi concentrerete sulle cose che qualcuno sta facendo, sul modo di farlo, provando però ad essere d’aiuto. Riuscendo anche a capire e apprezzare ogni cosa.

Leone

Questa Luna opposta vi obbliga a guardare, ma con occhi diversi, le azioni e gli obiettivi di una persona vicina. Dovrete accettare di dare spazio e importanza a qualcuno.

Vergine

Perdonatevi una certa pigrizia, una scarsa voglia di fare e di agire. Usate questo cielo per rilassarvi un po’, rimandando senza sensi di colpa, sapendo che avete tempo.

Bilancia

La Luna, in posizione amica, vi insegnerà a dare meno importanza alle cose pratiche, materiali, consentendovi di vivere anche di sogni e di pensieri. Metteteci più leggerezza.

Scorpione

Non sempre avrete voglia di condividere i vostri spazi, e anche il relax, con qualcuno. Non sempre stare con qualcuno sarà la cosa migliore. Ritagliatevi momenti solo per voi.

Sagittario

Seguite l’istinto, e i consigli della Luna, per parlare, per dire e per connettervi alle persone che contano. Usate queste stelle per costruire altri rapporti, nuove possibilità.

Capricorno

Qualcuno sembra davvero apprezzare le vostre scelte, quello stile un po’ confuso ma che funziona. Per questo vi sentirete forti, capaci di convincere e di agire.

Acquario

La Luna abita nel vostro segno movimentando le energie e le occasioni del momento. Eppure saprete vivere in modo leggero e facile, dialogando, comunicando, esprimendovi.

Pesci

Non si interrompe quella bellissima intesa che avete con qualcuno, forse perché riuscite a comportarvi in modo giusto, equilibrato e gentile. Una vera fortuna.