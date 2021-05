Instagram, foto ritoccate e foto editate: perché la naturalezza vince sempre

D al #NoFilter al trend del No-Edit Edit: su Instagram cambia il modo di condividere foto e vince la naturalezza.

La fotografia è senza dubbio una forma d’arte e come ogni mezzo d’espressione artistico garantisce larghe possibilità di personalizzazione. Instagram poi ha senza dubbio contribuito a rendere la fotografia più democratica e accessibile ma allo stesso tempo ha dato modo a tanti di iniziare a comprendere quante cose possono essere fatte attraverso filtri e app.

Dal fotoritocco all’editing: il mondo di Instagram è pieno di elaborazioni che alla fine non corrispondono alla realtà; sono molte le influencer che hanno iniziato una vera e propria battaglia contro i filtri cercando di promuovere una fotografia più naturale. Secondo le ultime tendenze, su Instagram vince la naturalezza a discapito del lavoro ritoccato o editato.

Perché su Instagram vince la naturalezza

Instagram è una piattaforma social che per anni ha condiviso uno stile di vita patinato, oggi però le persone cercano autenticità e lo fanno anche nelle vite dei VIP. influencer e Star stanno dimostrando grande sostegno delle campagne di Body Positivity e dei trend come quello del #nofilter o #nomakeup.

Attraverso questi hashtag è possibile mostrare il mondo e se stesse in modo naturale; c’è chi mostra con orgoglio la pancia post partum, chi non si vergogna delle proprie cicatrici e chi parla candidamente delle imperfezioni sulla pelle.

Cosa significa editare le foto

Con editing si intende testualmente “intervenire” o “revisionare” una foto, o una serie di scatti. Nonostante spesso venga confuso con la post-produzione, in realtà l’editing ha come scopo quello di uniformare e creare un leit motiv ripetuto, studiato in base al mood.

Avete presente quelle gallery Instagram perfette in cui i colori sembrano ripetersi? Molto dipende chiaramente dall’organizzazione dello scatto ma c’è anche molto lavoro di editing.

L’editing è un lavoro che viene svolto anche dai fotografi professionisti stessi che vanno a modificare esposizione, illuminazione e calore della fotografia in modo da valorizzare il momento e attirare l’attenzione proprio sul messaggio che si vuole comunicare.

Cosa significa ritoccare le foto

Il ritocco è un passaggio eventualmente successivo che viene utilizzato dai professionisti solo qualora il lavoro di editing non fosse sufficiente.

Tra i ritocchi più comuni operati dai fotografi c’è la rimozione di alcuni oggetti che rovinano la scena (ad esempio cavi elettrici, tombini, persone finite per sbaglio nell’inquadratura) ma grazie anche alle numerose app di fotoritocco le persone hanno iniziato anche a levigare la pelle, modificare i lineamenti, schiarire i denti e modificare il proprio corpo.

Differenza tra foto ritoccate e foto editate

I termini ritocco ed editing vengono utilizzati in modo alternato, quasi come fossero sinonimi. La realtà dei fatti è diversa; con ritocco si va ad intendere una serie di modifiche che hanno lo scopo di migliorare l’estetica della foto rendendola perfetta, andando ad eliminare anche alcuni particolari o intervenendo sul soggetto stesso.

L’editing di una foto serve solitamente per raccontare una storia, per creare un leit motiv ripetuto e soprattutto un’atmosfera; solitamente non va ad intervenire sui soggetti alternandoli ma più che altro su luci, colori ed intensità.

Se dovessimo evidenziare quindi una differenza tra le foto ritoccate e quelle editate è sicuramente nella tipologia di modifica; il fotoritocco va ad intervenire sui soggetti alterando la foto, l’editing ha invece lo scopo di comunicare un’emozione attraverso i colori.

I VIP che promuovono la naturalezza su Instagram

Da oltreoceano si sono schierati VIP con i problemi più disparati che sperano attraverso i propri scatti naturali di rimuovere la patina di perfezione e soprattutto di tendere una mano ai fan più giovani che, soprattutto in adolescenza, potrebbero soffrire della presunta mancanza di difetti di un loro idolo.

Tra le voci più autorevoli c’è Demi Lovato. La paladina della campagna di #bodypositivity si è espressa più volte contro il body shaming e ha dimostrato grande empatia mostrando senza vergogna i brufoli sul viso.

Un’altra voce amatissima sia in Italia che all’estero è quella di Chiara Ferragni; l'imprenditrice digitale proprio in questi giorni ha mostrato il proprio corpo post partum raccontando come sia normale che il corpo possa cambiare.

Amatissima dalle appassionate di beauty e make up è anche Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up. L’imprenditrice e mamma bis che deve il suo successo a YouTube ha più volte portato avanti campagne di body positivity e tra le ultime c’è proprio quella contro i filtri di Instagram. Secondo Clio quell’aria di perfezione può dar vita ad un senso di inadeguatezza.

Il trend del No-Edit Edit

Su Instagram impazza il trend del No-Edit Edit, si tratta di una vera e propria inversione di marcia per chi usa i social. Mentre inizialmente tutti puntavano su filtri e fotoritocchi importanti, oggi in tutti i settori si punta di più allo stile minimal, ritoccando solo alcuni aspetti ma lasciando che a vincere sia proprio la naturalezza.

Per avere successo su Instagram oggi serve autenticità, gli utenti cercano sempre più questo aspetto sia da parte di micro-influencer sia da parte dei VIP più famosi.