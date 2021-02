L a prima stagione de L'estate in cui imparammo a volare si conclude con un finale aperto, che lascia spazio a tante ipotesi, ma anche alla speranza di una seconda stagione. Che succede tra le protagoniste Kate e Tully?

I primi dieci episodi sono usciti appena pochi giorni fa, eppure L'estate in cui imparammo a volare ci ha già conquistato, ma anche lasciato con un finale aperto e mille dubbi. La serie di Netflix ha tenuto incollato allo schermo un grande pubblico che, con tutto il cuore, spera in una seconda stagione. La speranza in effetti c'è, anche se Netflix non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

La serie troneggia nella Top Ten praticamente da quando è uscita - il 3 febbraio - e i motivi sono chiari per chi l'ha già divorata. Al centro della storia c'è l'amicizia decennale tra le protagoniste Tully e Kate, interpretate rispettivamente dalle magistrali Katherine Heigl e Sarah Chalke. Un legame forte, che nel tempo riesce a sopravvivere a mille difficoltà.

Le due donne si conoscono da adolescenti, affrontano i turbamenti e le scoperte di un'adolescenza non sempre gentile e da adulte condividono le loro esperienze, nel bene e nel male. Ma nell'ultimo episodio il finale de L'estate in cui imparammo a volare ci lascia con l'amaro in bocca. Qualcosa si è rotto tra Tully e Kate.

L'estate in cui imparammo a volare, un finale inaspettato

La prima stagione de L'estate in cui imparammo a volare è un continuo oscillare tra il passato e il presente delle due protagoniste. La serie Netflix, tratta dall'omonimo romanzo di Kristin Hannah, si dipana tra l'adolescenza di Tully e Kate, ci mostra il momento in cui si sono conosciute e via via procede in avanti. Tutto ha una spiegazione e, come accade nella vita di ognuno, le decisioni che prendiamo in passato si ripercuotono sul futuro. Cosa che accade esattamente a Tully e Kate. Tuttavia questa prima stagione ci lascia con un finale aperto, un epilogo davvero inaspettato.

Tully e Kate, seppur molto diverse, riescono a coltivare un legame che sembra davvero indissolubile. Superano tanti ostacoli e nulla sembra poter scalfire la loro amicizia. Eppure nell'ultima puntata di L'estate in cui imparammo a volare qualcosa le separa. Tully si reca al funerale del papà di Kate, che ha conosciuto sin da piccola. La donna è parte della famiglia Mularkey ma Kate, la sua migliore amica, non la vuole lì. Anzi, come lei stessa afferma Tully ha avuto proprio un bel coraggio a presentarsi alla cerimonia, alludendo a quello che ha fatto.

Kate non entra nel dettaglio, non sappiamo cosa sia realmente accaduto e quale sia questo peccato imperdonabile. Di certo è qualcosa di tale peso da aver distrutto l'amicizia tra le due donne. Kate impedisce a Tully persino di entrare in Chiesa per il funerale del padre e la caccia via, spezzandole il cuore. E spezzandolo anche alle spettatrici che mai avrebbero pensato a un simile finale per L'estate in cui imparammo a volare.

L'estate in cui imparammo a volare, perché Kate e Tully litigano

C'è un particolare che tutte le spettatrici avranno sicuramente notato. Nell'ultima puntata della serie Kate e la figlia Marah arrivano al funerale da sole, senza avere al loro fianco Johnny. Come si vede durante la prima stagione, Kate e il marito sono stati in procinto di divorziare definitivamente ma alla fine, prima della partenza di lui per l'Iraq, si sono riconciliati.

La coppia ha attraversato tanti alti e bassi e ha vissuto gli ultimi anni separati, con la figlia Marah come unico punto di incontro. Ma la forza del loro amore ha vinto su ogni divergenza ed è per questo che sono tornati insieme. L'assenza di Johnny dal funerale lascia presagire che tra i due qualcosa sia andato storto. Può darsi che Tully, che da giovane aveva avuto un flirt con Johnny, ci sia ricascata deludendo profondamente la sua amica Kate. Che, appunto, non ha più intenzione di perdonarla.

D'altra parte si potrebbe ipotizzare che Johnny sia ancora in Iraq per il suo reportage di guerra e che non sia potuto tornare a casa, neanche per il funerale del suocero. O peggio, che sia morto in guerra.

L'estate in cui imparammo a volare, cosa suggerisce il romanzo

Non è facile fare delle ipotesi basandoci esclusivamente sul romanzo di Kristin Hannah da cui la serie è tratta. Tra la serie di Netflix e le pagine del libro ci sono delle differenze sostanziali per cui le vicende raccontate risultano divergenti in alcuni punti.

Innanzi tutto Kate e il marito Johnny nel romanzo della Hannah non parlano di divorzio. A questo dobbiamo aggiungere che è molto più evidente (e pesante) la tensione scaturita dalla presenza di Tully nella coppia. In sottofondo c'è il chiaro sentore che il "triangolo" amoroso non si sia mai del tutto dissipato e questo pesa moltissimo su Kate. La donna vive anche un rapporto molto più conflittuale con la figlia Marah rispetto a quanto ci viene mostrato nella serie.

Ed è proprio questo episodio che nelle pagine del libro provoca una rottura tra Kate e Tully. La conduttrice invita madre e figlia in una puntata del suo programma tv L'ora delle amiche per parlare del loro rapporto e con l'intenzione del tutto innocente di riavvicinarle. Ma in studio è presente uno psicologo in cui sostiene che è colpa di madri iperprotettive se i figli adolescenti non riescono a legare con loro. Insomma, Kate non la prende affatto bene anzi si vede al centro di un dibattito che la disegna come una madre degenere. Ecco perché si arrabbia al punto da decidere di rompere definitivamente con la sua migliore amica Tully.

Il romanzo L'estate in cui imparammo a volare prosegue con un finale che al momento è completamente distante da ciò che accade nella prima stagione della serie su Netflix. Trascorrono alcuni anni e Kate e Tully si riavvicinano quando a quest'ultima diagnosticano una grave malattia.

L'estate in cui imparammo a volare: la seconda stagione si farà?

L'estate in cui imparammo a volare, come anticipato, al momento è una delle serie di punta della piattaforma Netflix. Resta fissa nella Top Ten e sta riscuotendo un grande successo di pubblico. Per cui non c'è ragione per pensare che Netflix non farà una seconda stagione, anche per svelare dettagli del romanzo che ancora non sono stati inseriti. Tuttavia non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali e ci tocca aspettare. Nell'attesa possiamo rivedere i dieci episodi sulla piattaforma streaming e continuare a fare ipotesi sul motivo della rottura tra Tully e Kate.