Ancora guerra tra Kate e Meghan? Sotto i riflettori una battuta sessista

U na frase alquanto sgradevole attira l'attenzione dei tabloid britannici e non solo. La colpa? Una nuova serie tv che annovera tra i protagonisti un'amica stretta di Meghan Markle

Che tra le cognate più chiacchierate della Royal Family - Kate Middleton e Meghan Markle - non scorra buon sangue sembra ormai assodato. Ora a finire sotto i riflettori è una battuta indirizzata alla principessa del Galles e pronunciata nella serie tv "Citadel". Tra i protagonisti c'è Priyanka Chopra, grande amica di Meghan.

Nuove tensioni tra Kate e Meghan? Polemica per una battuta sessista

Una nuova battuta che prende di mira Kate Middleton fa scoppiare la polemica. Si è parlato di invidia tra le due donne e forse i sorrisi che si sono rivolte in diverse occasioni pubbliche sono stati mera formalità. Un dovere reale a cui, date le circostanze, era impossibile sottrarsi. Ma probabilmente l'antipatia è reciproca, o almeno così trapela dalle numerose insinuazioni che da anni ormai animano le pagine dei tabloid d'oltremanica. A dare nuovo credito alle tesi è una battuta sessista pronunciata in una serie tv che ha come protagonista un'amica stretta di Meghan Markle.

A finire sotto i riflettori è la serie tv "Citadel", uscita su Prime Video e prodotta dai fratelli Russo, che racconta una storia di spionaggio e d'azione. I protagonisti sono Richard Madden, Stanley Tucci e Priyanka Chopra, grande amica della moglie del principe Harry. Nel terzo episodio, l'agente Mason Kane (interpretato da Richard Madden) chiede a un boss criminale come entrare nell'ufficio del capo delle forze armate. «Il capo delle forze armate? A questo punto avresti potuto chiedermi pure come entrare tra le gambe della duchessa di Cambridge», è la risposta che non poteva certo passare inosservata. Tuttavia, nonostante il rapporto che lega Meghan Markle e l'attrice della serie, è difficile credere che quest'ultima abbia in qualche modo influenzato gli sceneggiatori. "Page Six" ha fatto sapere di aver contattato Amazon Prime e l'agenzia di Priyanka Chopra per avere delucidazioni in merito, ma per il momento i diretti interessati non hanno rilasciato alcun commento.

Nuove frecciatine contro Kate Middleton?

Proprio "Page Six" palesa l'ipotesi di un'altra frecciatina (non poi così gradevole) indirizzata alla Middleton. Protagonista questa volta sarebbe il remake de "La Sirenetta" e, in particolare, la scena in cui Ariel incontra il principe Eric dopo che lei ha rinunciato alla sua voce.

Lui cerca di indovinare il suo nome e prova con Diana, poi con Catherine. Ma è a quel punto che il volto della sirena si fa corrucciato e il commento piuttosto ironico non tarda ad arrivare: «Ok, decisamente non è Catherine», replica il principe. È davvero una battuta che coinvolge in modo non poi così velato l'attuale principessa del Galles? O, al contrario, si tratta solo di una casualità, una coincidenza su cui nessuno si era soffermato?