L a Casa di Carta sta per tornare su Netflix con la quinta stagione: cast, trama e indiscrezioni sulla serie tv più amata di sempre.

Cresce l’attesa per la quinta stagione de La Casa di Carta, una fra le serie Netflix più amate e seguite. Anche se manca ancora qualche settimana all’uscita dei nuovi episodi, stanno già circolando notizie e indiscrezioni sul cast e la trama di questo nuovo capitolo de La Casa De Papel.

D’altronde dopo l’enorme successo delle prime stagioni della serie tv, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà al Professore e al resto della banda. Già diversi mesi fa, Bluper, noto sito spagnolo, aveva pubblicato la notizia secondo cui La Casa di Carta era stata rinnovata per altre due stagioni, ossia la quinta e la sesta. Netflix, almeno per ora, ha confermato solo la stagione numero cinque, annunciata a luglio, con le riprese che si sono svolte ad agosto fra la Danimarca, la Spagna e il Portogallo.

Dove eravamo rimasti

Dove eravamo rimasti? In attesa dell’arrivo della quinta stagione della Casa di Carta non guasta un piccolo ripasso. Negli otto episodi, andati in onda qualche mese fa, Nairobi è stata uccisa da Gandìa, il capo della sicurezza della Banca di Spagna. Il Professore ha svelato le torture subite da Rio da parte dei servizi segreti, inoltre ha scoperto che Lisbona era ancora viva, elaborando il “piano di Parigi” per liberarla. Nella scena finale Il Professore sta per portare a termine il suo piano quando l’ispettrice Alicia Sierra, che era sulle sue tracce, interviene, puntandogli contro una pistola.

La trama

Secondo le prime indiscrezioni nella quinta stagione la banda dovrà fare i conti con la scomparsa di Nairobi e mettere in atto la vendetta, come promesso nel corso della quarta stagione. Di sicuro si concluderà il colpo alla Banca di Spagna, mentre tutti i protagonisti dovranno fare i conti con perdite subite e nuove svolte. Ci sarà inoltre il tanto attesto incontro/scontro fra il Professore e Alicia Sierra. Mentre ritroveremo Tatiana, la moglie di Berlino, e forse capiremo che ruolo ha giocato nei colpi precedenti. A queste certezze si affiancano le numerose teorie dei fan de La Casa De Papel. Secondo le anticipazioni che circolano in Rete, alcune scene della quarta stagione avrebbero anticipato il destino del Professore, di Denver e di Helsinkin, che sarebbero destinati a morire. Per altri fan della serie tv Netflix, Alicia Sierra potrebbe essere legata a Berlino e a sua moglie Tatiana, con cui c’è un’innegabile somiglianza.

Gli spoiler

Uno spoiler piuttosto succoso su La Casa di Carta 5 è arrivato da Najwa Nimri. Nel corso di una diretta Instagram infatti l'attrice si è mostrata in un momento di pausa sul set della serie tv. In tanti si sono accorti che, nonostante indossasse gli abiti di scena, l’ispettrice Sierra non aveva il pancione. Segno che nei prossimi episodi di sicuro il suo personaggio partorirà, regalando un altro colpo di scena allo show. Nel frattempo tantissimi fan si chiedono se Nairobi tornerà nei nuovi episodi oppure no. Come accaduto già per Oslo (Roberto Garcia), Berlino (Pedro Alonso) e Mosca (Paco Tous), anche Nairobi potrebbe tornare nella serie tv con una serie di flashback. Il nome di Alba Flores, attrice che interpreta questo personaggio, è stato inoltre inserito nella lista degli attori del cast. Ciò significa che rivedremo Nairobi anche nella quinta stagione, magari scoprendo qualcosa di più sul suo passato.

Il cast

Nella stagione numero cinque della Casa di Carta ritroveremo Alvaro Morte nei anni di Sergio Marquina, meglio conosciuto come Il Professore. Ci saranno anche Ursula Corbero, alias Tokyo, e Najwa Nimri, che interpreta l'ispettrice Alicia Sierra. Rivedremo inoltre Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Darko Peric (Helsinki), Rodrigo De La Serna (Palermo), Hovik Keuchkerian (Bogotà), Luka Peros (Marsiglia) e Belén Cuesta (Manila). Non mancheranno inoltre Itziar Ituño, alias Raquel “Lisbona” Murillo, ed Enrique Arce che interpreta Arturito. Fra i nuovi ingressi nel cast della serie tv sono da segnalare Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. “Cerchiamo sempre avversari carismatici, intelligenti e brillanti – hanno spiegato i creatori dello show -. In questo caso, proprio come accade nei film di guerra, cerchiamo anche personaggi la cui intelligenza possa essere all'altezza di quella del Professore".

Quando uscirà in Italia

La data d’uscita della Casa di Carta 5 non è ancora stata annunciata. Per ora l’unica certezza è che si tratta di dieci episodi che di sicuro saranno su Netflix entro la fine del 2021. La piattaforma di steaming ha però smentito la data del 7 aprile che aveva iniziato a circolare in Rete qualche tempo fa. Secondo il fandom spagnolo l’uscita sarebbe stata spostata al 30 aprile 2021, ma per ora non è ancora chiaro se sarà così oppure se si tratta dell’ennesimo buco nell’acqua.