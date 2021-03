F ilm da non perdere, nuove serie e novità assolute: ecco una piccola guida orientativa su cosa vedere su Netflix questo mese.

Altro che «aprile, dolce dormire». La programmazione di questo mese è così ricca da rendere davvero retorico chiedersi cosa vedere su Netflix. Tra le novità sulla piattaforma di streaming, ci sono così tanti titoli da scegliere tra film e serie tv, che potrebbe essere utile una piccola guida d’orientamento.

The Serpent

In streaming dal 2 aprile, la miniserie crime racconta la storia vera del serial killer Charles Sobhraj.

La trama prende spunto da fatti realmente accaduti e ruota attorno al francese Charles Sobhraj (interpretato da Tahar Rahim), che a metà degli anni Settanta adesca turisti occidentali lungo la "rotta hippy", in Asia meridionale, anche grazie al supporto della canadese Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman). Dietro al fascino magnetico dell'uomo si nasconde però l'animo oscuro di omicida seriale, cui si attribuisce l’omicidio di almeno una dozzina di persone.

Madame Claude

Se ami le produzioni storiche – come Bridgerton o La templanza (su Amazon), comprese ambientazioni più recenti come La regina degli scacchi – Madame Claude è il film, disponibile sulla piattaforma streaming dal 2 aprile, che risponde perfettamente alla domanda cosa vedere su Netflix.

Madame Claude ci porta nella Francia degli anni d'oro (cioè, gli anni Sessanta) per raccontare la storia di una donna del passato poco nota, che pure è stata uno dei personaggi più influenti della Parigi dell’epoca. Madame Claude, infatti, è la maitresse più famosa della città.

Snabba Cash

Se avete amato la saga cinematografica di Easy Money e vi domandate cosa vedere su Netflix in aprile, la risposta è la serie sequel, in streaming dal 7 aprile 2021. Di produzione svedese e creata da Oskar Söderlund, Snabba cash – Sognare è un sogno è una serie dal genere crime ispirata alla trilogia di romanzi di Jens Lapidus La trilogia di Stoccolma.

L’ambientazione è sempre quella del mondo imprenditoriale svedese, che finisce presto per scontrarsi e fondersi con il mondo criminale. Dieci anni dopo è ancora tutto più brutale e spietato. Per i tre nuovi personaggi sarà sempre più dura far sopravvivere i legami di amicizia e lealtà rispetto al desiderio sfrenato del denaro facile.

Thunder Force

Criminali, serial killer: per fortuna, tra cosa vedere su Netflix c’è anche Thunder Force, il nuovo film con Melissa McCarty, in streaming dal 9 aprile. Dei super criminali minacciano il mondo e così due amiche di infanzia, interpretate da Melissa McCarty e Octavia Spencer, si trasformano in improbabili eroine per salvare l’umanità in pericolo.

Papà, non mettermi in imbarazzo

Un altro titolo per famiglie, disponibile dal 14 aprile, è la serie Papà, non mettermi in imbarazzo. Jamie Foxx interpreta nella serie Brian Dixon, un uomo single e imprenditore di successo che si sta abituando a essere un padre a tempo pieno occupandosi della sua figlia teenager Sasha (Kyla-Drew, No Good Nick), Brian impara delle importanti lezioni dal padre (David Alan Grier), potendo inoltre contare sull’aiuto della sorella (Porscha Coleman).

Love and Monsters

Dylan O'Brien (già star della trilogia Maze Runner) è il protagonista di questo film fantascientifico disponibile sulla piattaforma di streaming dal 14 aprile, candidato agli Oscar per gli effetti speciali.

La storia è quella di un ragazzo che, separato dalla fidanzata dopo un’apocalisse di mostri, a distanza di anni la rintraccia via radio e decide di affrontare i pericoli del mondo esterno – i sopravvissuti vivono sottoterra per difendersi dai mostri – per ritrovarla.

Zero

Tra i titoli consigliati per rispondere alla domanda cosa vedere su Netflix, c’è anche la serie Zero, novità assoluta completamente made in Italy, disponibile dal 21 aprile. È la prima serie Netflix ambientata a Milano, nel quartiere periferico del Barrio per la precisione. che parla di invisibilità, supereroi, amicizia e vita di strada.

Ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano (edito da Mondadori), racconta la storia di un timido ragazzo con uno straordinario superpotere, quello di diventare invisibile. Non un supereroe, ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da dove voleva scappare, si trova in pericolo. Zero dovrà indossare gli scomodi panni di eroe, suo malgrado e, nella sua avventura, scoprirà l’amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara, e forse anche l’amore.

Tenebre e ossa

Se non sai cosa vedere su Netflix e ami il fantasy, questa nuova serie è il titolo giusto per te, disponibile in streaming dal 23 aprile. Tratta dai romanzi bestseller del GrishaVerse scritti da Leigh Bardugo, Tenebre e ossa unisce elementi tratti dalla trilogia Shadow and Bone e i due romanzi che compongono la storia di Six of Crows, ambientati nello stesso mondo ma cronologicamente successivi.

In un mondo diviso dalla guerra, un’orfana chiamata Alina Starkov (Jessie Mei Lei) scopre un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per liberare la sua nazione. Mentre impara con fatica a usare i suoi poteri, Alina capisce che anche gli amici possono trasformarsi in nemici e che nulla è quello che sembra in questo mondo di sfarzo. Per sconfiggere le forze pericolose che incombono, tra cui una carismatica banda di criminali, non basterà solo la magia.

Le altre serie tv e film in uscita a aprile 2021 su Netflix

Cosa vedere su Netflix in aprile, oltre ai titoli sopra citati? La programmazione della piattaforma è quantomai ricca, tra titoli film come il cinecomic Aquaman, la pellicola Lady Bird, Il filo nascosto e, perfino, una nuova stagione del reality The Circle.