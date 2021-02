I 10 lavori più richiesti oggi e più pagati nel 2021

Q uali sono i dieci lavori più richiesti e meglio retribuiti del 2021? Una ricerca Adecco ci spiega nel dettaglio le figure professionali emergenti che ti aiuteranno a costruire un futuro a partire da subito

Quali sono i lavori più richiesti di oggi? Trovare impiego nel 2021 può sembrare difficile, specialmente vista la situazione d’emergenza pandemica. Eppure, questo periodo di crisi ha spinto le aziende ad un cambiamento veloce e radicale in direzione della digitalizzazione. Va da sé che molte aziende si ritrovano con la necessità di collocare nuove figure professionali, spesso strettamente legate a queste nuove tecnologie, per ottenere il massimo dal nuovo vento che soffia nei mercati d’oggi.

Quali sono le competenze, le skill, le soft skill, e le prospettive di impiego nel 2021? Una ricerca Adecco ci ha permesso di ottenere una panoramica precisa dei nuovi orizzonti lavorativi che attendono chi è alla ricerca di un primo lavoro, chi sta cercando di reinserirsi oppure chi ha deciso di cambiare direzione una volta per tutte, dando una svolta alla propria vita lavorativa.

Ecco i dieci lavori più richiesti del futuro, che offrono ottime possibilità di crescita e assicurano un buono stipendio.

Broadband Architect

Gli “architetti della web television” sono figure professionali che si occupano della redazione di contenuti dedicati alla sempre più popolare web TV. Si tratta di un lavoro molto particolare perché mescola la televisione, ovvero uno strumento che quasi abbiamo lasciato in un altro tempo, ai media più moderni, come per esempio la rete digitale.

Per diventare un Broadband Architect dovrai avere competenze specifiche sia nei canali di informazione televisivi che quelli del web, e preferibilmente una laurea in scienze della comunicazione o sistemi informativi applicata alla comunicazione multimediale. In altre parole, questa figura professionale lega passato e presente, trovando elementi di collegamento tra il vecchio modo di fare comunicazione e quello moderno.

Category Manager

Il Category Manager è forse tra i lavori più richiesti del 2021. Il suo compito è quello di focalizzarsi su una certa categoria di prodotti, solitamente molto specifica, e di occuparsene dall’acquisto fino alla vendita, seguendo tutto il processo commerciale dallo stoccaggio fino all’arrivo nelle mani del cliente. Questa professionalità può sembrare simile a quella di un magazziniere, ma non è così: si tratta di un esperto di marketing che dedica anima e corpo allo studio del suo target, ovvero del consumatore di riferimento, per racchiudere in una sola figura tutte le fasi che abbiamo menzionato.

Per diventare Category Manager avrai bisogno di una laurea magistrale a indirizzo economico o statistico, con qualche approfondimento in marketing e comunicazione. Punti a favore per chi parla una o più lingue straniere.

Cloud Architect

Signore e signori, con questo lavoro tra i più richiesti, approdiamo direttamente nel futuro. Il Cloud Architect è uno specialista nella gestione dei sistemi informatici distributivi che lavora in ambiti specifici per le aziende che cercano ambienti cloud scalabili e, soprattutto, capaci di adattarsi al business – mai viceversa.

Puoi diventare un Cloud Architect conseguendo preferibilmente una laurea in informatica, specializzandoti nei sistemi di cloud computing e nelle soluzioni IT d’avanguardia. Si differenzia dal classico tecnico IT perché deve sapersi destreggiare anche con i numeri, valutando non solo la funzionalità di un sistema, ma anche il suo ritorno di investimento.

Data Scientist

I dati sono il futuro. Il Data Scientist è un esperto nell’analisi dei dati strutturati e non, che ha come obiettivo principale quello di aiutare i segmenti aziendali a raggiugere i loro obiettivi. Un data scientist organizza ed elabora grandi quantità di dati sfruttando appositi software dedicati, appunto, ai “big data”.

Puoi diventare Data Scientist conseguendo una laurea o una specializzazione di livello superiore, tenendo presente che questo lavoro richiede competenze trasversali. Un buon analista di dati sa programmare, conosce le basi dell’implementazione del machine learning, comprende il prodotto e come questo viene venduto.

Energy Manager

Questa professione nasce nel lontano ’73, nel periodo della crisi petrolifera, e non è mai stato così attuale come nel 2021. L’Energy Manager svolge un ruolo di consulenza e dialogo tra la struttura operativa e i piani direzionali e si pone l’obiettivo di creare una politica aziendale di conservazione dell’energia, riducendo gli sprechi, abbattendo i costi e al tempo stesso l’impatto ambientale dell’azienda.

È uno dei lavori più richiesti del 2021, e richiede una conoscenza approfondita dei processi di produzione, oltre che delle tecnologie necessarie per ottenere un razionamento dell’energia che non intacchi il livello di produzione.

Il lavoro più pagato: Growth Hacker

Tra i lavori del futuro, certamente il Growth Hacker è quello retribuito meglio. Il suo obiettivo è quello di sviluppare strategie di crescita per l’azienda, mescolando competenze informatiche e di marketing come quelle del content writer. Il tutto, per gradire, con budget ridotti.

Tra le skill che devi avere per essere un ottimo growth hacker ci sono l’ottimizzazione SEO, l’email marketing, il social media marketing, data analysis e design. Alcuni Growth Engineers arrivano a guadagnare dai 60 ai 170mila euro all’anno, collocandosi a pieno titolo tra le professioni meglio remunerate al mondo.

Plant Manager

Il responsabile di stabilimento può sembrare una figura antiquata nel mondo del lavoro, ma credeteci: non è mai stata così richiesta. Un Plant Manager si occupa dello sviluppo e del funzionamento quotidiano di uno stabilimento. Conosciuto anche come Capo Progetto o Manager di Prodotto, si occupa dei lavoratori, assegna i ruoli e forma i neo assunti, oltre a raccogliere ed analizzare i dati per la sicurezza e l’ottimizzazione degli impianti.

Per questa figura lavorativa sono richieste lauree triennali in ingegneria industriale o in gestione aziendale.

Il lavoro più richiesto: Project Manager

Sono anni che il Project Manager è uno dei lavori più richiesti nel settore privato, e non è un caso. Adecco stima che nei prossimi anni la richiesta di questa figura salirà del 33%, dando vita a 22 milioni di posti di lavoro. Il responsabile di progetto si occupa dell’avvio, del planning e del controllo di un progetto seguendo i metodi di project management.

Il project manager ha competenze trasversali, ma soprattutto una buona formazione tecnica di settore, con qualche base di architettura e progettazione, oltre che di gestione economica. Questa figura si adatta molto bene anche ai CV umanistici con qualche anno di esperienza sul campo e attitudine alla leadership.

Scrum Master

Nato dal mondo eterogeneo delle start-up, lo Scrum Master è tra i lavori più richiesti del 2021 perché mescola le capacità trasversali di un project manager e di un talent scout. Il “capitano della mischia” gestisce le riunioni, affianca chi ha bisogno e fornisce supporto per aumentare l’efficienza del lavoro, adottando le “pratiche Scrum” di framework agile.

Anche questa figura professionale richiede competenze trasversali, dalle basi ingegneristiche all’attitudine alla leadership.

UX Designer

La user experience è uno degli step necessari per mettersi al passo con le esigenze dei propri clienti. Per questo motivo, lo UX Designer (ovvero lo User Experience Designer) si occupa di studiare gli utenti e costruire un’esperienza positiva, facile e intuitiva per l’utente finale in merito all’uso di un prodotto digitale, come un sito web o una App.

Tra le competenze dell’UX Designer ci sono gli studi comportamentalie la progettazione pratica. Il tutto focalizzato sull’utente e sui suoi bisogni, così da semplificare i processi di vendita.