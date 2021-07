D alla biografia di Frida alla storia di Malala: 5 libri da leggere se hai bisogno di coraggio su donne che hanno superato i propri limiti.

Dai romanzi alle biografie: nei libri è nascosto un mondo intero e spesso fra le pagine scritte possiamo trovare ciò di cui abbiamo bisogno in un momento particolare della nostra vita. Se hai bisogno di coraggio, di trovare la spinta a fare qualcosa e di tirare la forza che c’è in te dovresti leggere uno di questi 5 libri. Storie diverse, affascinanti e avvincenti, fra finzione e realtà, che ti porteranno alla scoperta di donne che hanno scelto di superare i propri limiti, di sfidare la sorte e di rialzarsi, sempre e comunque, con determinazione.

La cacciatrice di storie perdute di Sejal Badaniche

Un romanzo intenso e forte che parla del coraggio delle donne e ci porta in un viaggio fra passato e presente. Jaya è un avvocato che vive a New York e sogna di diventare mamma. Quando perde per la terza volta il suo bambino il dolore è talmente forte che il matrimonio entra in crisi. Disperata e senza più nessun punto di riferimento, la protagonista decide di partire per l’India in cerca delle sue origini. Lì conoscerà un mondo diverso, fatto di estrema povertà, ma anche di amore, colori, tradizioni e profumi. A guidarla in questa scoperta Ravi, il fedele servitore di sua nonna, morta diversi anni prima, che le racconterà la storia di una donna ribelle, spinta dalla voglia di studiare, scrivere e capire, ma soprattutto di essere libera, nonostante le imposizioni. Il viaggio in India sarà dunque l’occasione per svelare i segreti del passato, il coraggio e la resilienza delle donne della sua famiglia. Capirà così di aver dentro di sé una forza che non aveva mai conosciuto.

Whiteout. Coraggio, audacia, speranza di Anna Torretta e Eleonora Delnevo

Speranza e coraggio si intrecciano in tre racconti autobiografici che ti porteranno a conoscere tre donne e sportive molto diversa fra loro, ma unite da un’incredibile forza interiore. Anna Torretta è una guida alpina, fra le migliori atlete italiane di montagna, campionessa di arrampicata sul ghiaccio. Dorota Bankowska è una speleologa, pilota Rov, palombara (fra le poche al mondo), in grado di usare robot subacquei e sottomarini di salvataggio. Infine troviamo Eleonora Delnevom soprannominata Lola, amante di atletica, sci, nuoto e arrampicata. Nel marzo del 2015 la parete che stava scalando crolla e lei riporta una lesione gravissima alla spina dorsale che la paralizzerà dalla vita in giù. Le tre si incontrano nel 2018 a Chamonix e da quel momento nasce non solo un’amicizia, ma anche un progetto, quello di creare l’ice-sliding, disciplina sportiva e totalmente inclusiva. Whiteout rappresenta una tempesta di neve, ossia una situazione mentale da cui no è possibile uscire. L’audacia e il coraggio delle protagoniste però superano l’impossibile.

Il catalogo delle donne valorose di Serena Dandini

Serena Dandini ci regala un vero e proprio catalogo con ben 34 donne valorose e coraggiose, scelte per le loro storie. A ogni protagonista è stato dedicato un capitolo presentato con un collage di Andrea Pistacchi e preceduto da una rosa che è stata dedicata alla donna. Il libro ci porta alla scoperta di donne controcorrente e intraprendenti, spesso incomprese o perseguitate, ma in grado di lottare, sempre, per raggiungere grandi traguardi. Dalla giornalista Ilaria Alpi, uccisa in un agguato mentre indagava su verità scomode, a Olympe de Gouges, la rivoluzionaria autrice della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, sino a Kathrine Switzer, prima donna a correre la maratona di Boston.

Io sono Malala di Malala Yousafzai

Un’autobiografia e un romanzo forte, che arriva dritto al punto. Il libro di Malala Yousafzai, vincitrice del Premio Nobel per la Pace nel 2014, racconta una storia di coraggio tutto al femminile. È l’ottobre del 2012 quando Malala, a soli 15 anni, viene colpita al volto da alcuni proiettili mentre si trovava sullo scuolabus. La sua colpa? Voler leggere e studiare. In fin di vita, ma decisa a combattere, la ragazza non molla e riesce a riprendersi. Da quel momento diventa un simbolo e inizia una lunga battaglia per il diritto alla cultura e al sapere delle donne. Nel libro si intreccia la storia di Malala con quella del suo paese. Conosciamo così il padre, un uomo speciale e progressista, e la madre, una donna forte. Sino all’arrivo dei Talebani nel villaggio e alle restrizioni imposte, denunciate dalla ragazza nel suo blog in lingua urdu.

Frida di Hayden Herrera

Frida è un personaggio straordinario che incarna il coraggio e la voglia di trovare, ogni volta, la forza di rialzarsi nonostante le difficoltà. Dentro il libro c’è tutto: la poliomielite vissuta da bambina, il grave incidente all’età di 18 anni che la costrinse per un lungo periodo a letto, ma anche l’animo ribelle e indistruttibile di una donna speciale. Nel libro sono inseriti alcuni fra i suoi quadri più famosi, descritti dalla Herrera che arricchisce il racconto con aneddoti e particolarità.