D al potere di dire sempre sì alla forza di inseguire i sogni: 5 libri che raccontano il riscatto e la forza delle donne.

Libri che parlano di donne, raccontano la loro forza e la voglia di riscatto. Dall’Iran sino a Londra, il coraggio tutto al femminile è nascosto fra le pagine di romanzi che hanno riscosso un enorme successo e cambiato il modo di vedere le cose. C’è Caitlin Moran che ci insegna il femminismo e Sophia Amoruso che ci spinge a inseguire i nostri sogni, sino a Shonda Rhimes che ci spiega come tirare fuori tutto il nostro potenziale inespresso.

L’anno del sì di Shonda Rhimes

La creatrice di Grey’s Anatomy ci porta alla scoperta della forza che è dentro ogni donna e ci spinge a uscire dalla nostra comfort zone. Quante volte ti è capitato di dire no a un invito oppure alla possibilità di fare qualcosa solamente perché consideravi quella cosa estranea al tuo mondo? “Tu non dici mai sì a niente”, si sente ripetere Shonda da sua sorella. Quella frase è per lei una rivelazione e la Rhimes, donna intelligente e con una solida carriera nello showbiz, inizia a chiedersi perché lei, che si è sempre considerata coraggiosa e intraprendente, non riesca a uscire dalla zona di comfort che si è creata. Colpa dell’insicurezza e delle paure che Shonda deciderà di abbattere. Come? Scegliendo di dire di sì a qualsiasi cosa per un anno. Nel libro racconta cosa è accaduto e come sia riuscita a liberarsi di sensi di colpa e complessi spiccando il volo e ritrovando se stessa.

Persepolis di Marjane Satrapi

Una storia privata, il coraggio di una donna e la realtà di un paese, l’Iran, si mescolano in un libro che ripercorre il modo in ci è nato il film Persepolis, passando dal fumetto sino al film. Marjane Satrapi aveva solo quindici anni quando abbandonò Teheran perché la vita di un’adolescente in quel periodo storico (erano gli anni Ottanta) era impossibile. La scrittrice ripercorre il suo lungo viaggio di rinascita, attraverso l’Austria, con le difficoltà legate alla necessità di incontrare una nuova cultura, e Parigi, dove Marjane cresce e coltiva i suoi sogni. Sino alla scelta di raccontarsi, con matita e fogli di carta.

Come diventare una ragazza di Caitlin Moran

Caitlin Moran, autrice di un altro bestseller, ci regala un romanzo di formazione con una ragazza alla ricerca della propria strada e della propria identità. Un libro che non è solo per adolescenti e che offre moltissimi spunti di riflessione. La protagonista, Johanna, sceglie di fuggire dalla sua famiglia e di trasferirsi a Londra con una nuova identità, pronta a vivere un’esistenza senza più inibizioni né regole. Ma basterà questo a farle scoprire chi è davvero? La Moran è una fra le autrici femministe più famose al mondo. Lontana da schemi e preconcetti, con i suoi libri ha rivoluzionato il modo di vedere le donne. “Ecco un breve test per scoprire se siete femministe – spiega -. Mettetevi una mano dentro le mutande e fatevi queste due domande: a) Hai una vagina? b) Vorresti poterla controllare? Se avete risposto «sì» a entrambe, congratulazioni! Siete delle femministe”.

Girlboss di Sophia Amoruso

Nessuno credeva in lei, eppure Sophia Amoruso, bad girl che sembrava destinata a un futuro non troppo brillante, è riuscita a diventare un’imprenditrice di successo. Nel libro racconta come, con le sue forze e la voglia di cambiare il destino, si sia imbarcata in un’impresa straordinaria: creare un’impresa online. Oggi quell’azienda, la Nasty Gal, è diventata un vero e proprio impero, con un fatturato da oltre 100 milioni di dollari e tantissimi dipendenti. A chi le chiede come ci sia riuscita, Sophia risponde “rischiando” e consiglia: “Non cercare di diventare adulta. Non essere noiosa. Non ascoltare i consigli degli uomini”. E ancora: “Scopri quello che ti piace fare e non pensare di essere negata, poi cerca di scoprire come guadagnarti da vivere facendolo. Non avere paura. [..] Festeggia quando c’è da festeggiare. Sii fiera di ciò che fai. Non essere sciatta nel lavoro. Sii la migliore. Offri qualcosa di originale e di speciale che faccia vivere meglio la gente”.

Bossypants di Tina Fey

Vero nome Elizabeth Stamatina, Tina Fey è un’attrice e comica amatissima negli Stati Uniti. Nel libro Bossypants racconta come sia riuscita, dai sobborghi di Filadelfia ad arrivare a Hollywood. A guidarla la passione per il teatro (e l’improvvisazione), la voglia di farcela e un coraggio che non ha mai messo da parte. Nel memoir si svela senza filtri, mettendo in luce anche le fragilità legate alla maternità e i problemi di peso. La star del Saturday Night Live e di 30 Rock, ci rivela sfide e ci ispira, spingendo ogni donna ad affrontare con grinta il futuro, senza dimenticare un pizzico di ironia. L’unica pecca? Il libro non è stato tradotto in italiano perciò puoi leggerlo solamente in inglese. Ma ne vale davvero la pena.