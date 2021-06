D a La profezia dell'Armadillo a Volevo solo andare a letto presto: 5 libri che ti faranno ritrovare il buonumore anche nei periodi peggiori.

La giornata è stata pesante e hai l’umore a terra? Se non sai come ritrovare il sorriso puoi sempre rifugiarti nella lettura. Sono tanti infatti i libri perfetti per ritrovare il buonumore, anche nei periodi peggiori, cancellare i brutti pensieri e regalarsi una sana risata. Personaggi, buffi, ironia ed equivoci, ce n’è davvero per tutti i gusti, con titoli che hanno fatto storia e conquistato milioni di lettori. Da Il diario di Bridget Jones a Non buttiamoci giù sino ad I love shopping: 5 libri da leggere tutto d’un fiato per tornare a sorridere e dimenticare un periodo “no”.

Il diario di Bridget Jones di Helen Fielding

Un classico intramontabile e una protagonista buffa di cui non potrai non innamorarti. Il diario di Bridget Jones è un concentrato di risate e di momenti comici, l’ideale per staccare la spina dopo una giornata no e ritrovarsi a sorridere una pagina dopo l’altra. Bridget d’altronde non è la classica eroina dei romanzi, ma una ragazza pasticciona, perennemente single, in lotta con i chili di troppo e con amici che non sempre danno buoni consigli. Il romanzo è scritto sotto forma di diario e racconta un anno della vita di Bridget con un tono tragicomico e una fluidità straordinaria. Fra incontri, grandi occasioni e la ricerca non solo del vero amore, ma anche di se stesse.

Volevo solo andare a letto presto di Chiara Moscardelli

Impossibile non rimanere risucchiati dalla simpatia (e dalle stranezze) di Agata Trambusti, la protagonista di Volevo solo andare a letto presto di Chiara Moscardelli. Ipocondriaca, maniaca del controllo e fan delle telenovelas brasiliane, Agata lavora per una casa d’aste a Roma. La sua esistenza tranquilla e programmata viene però sconvolta da una serie d’eventi. Una mattina piovosa si reca in una villa sull’Appia e da quel momento, dopo un incontro-scontro con un uomo misterioso, verrà risucchiata da una serie di eventi sempre più rocamboleschi. Le avventure di questa protagonista piena di paure e scombinata sono perfette per cancellare i problemi per qualche ora e tuffarsi in un mondo fatto di misteri, fughe e traffici di quadri.

Non buttiamoci giù di Nick Hornby

Dalla penna brillante di Nick Hornby arriva un libro geniale e divertentissimo. La storia è ambientata la notte di Capodanno quando, in cima a un palazzo a Londra, si ritrovano quattro sconosciuti. Non hanno niente in comune, ma solo l’intenzione di gettarsi giù, ognuno per un motivo diverso. Martin era un famosissimo conduttore tv che ha perso tutto – carriera e famiglia – dopo essere andato a letto con una minorenne. Ha intenzione di farla finita, ma viene interrotto dall’arrivo di Maureen, una donna che ha dedicato la sua esistenza al figlio disabile e non ce l fa più. Poco dopo sul tetto sale Jess, adolescente sboccata che vuole gettarsi dal palazzo perché il ragazzo di cui è innamorata l’ha lasciata. Infine c’è JJ, un musicista rock fallito che è stato mollato dalla sua band e dalla fidanzata. Ne nascerà una discussione stramba e tragicomica, da seguire e da usare come spunto nei momenti più difficili.

La profezia dell’Armadillo di Zerocalcare

Un volume divertentissimo – il primo di Zerocalcare – con storie autobiografiche, episodi dolce-amari e tanta ironia. Il risultato è una grapich novel che ha conquistato (non a caso) migliaia di lettori. In pochi istanti ti ritroverai a ridere e a sfogliare le pagine, chiedendoti come andrà a finire. Partendo dalla notizia della morte di Camille, suo primo grande amore, l’autore mescola flashback della sua adolescenza con racconti di un trentenne nella Roma di oggi. In sua compagnia c’è l’Armadillo, un personaggio che incarna tutte le sue paure e che rappresenta una sorta di coscienza. Se ti stai chiedendo cos’è la “profezia dell’Armadillo” è molto semplice. Si tratta infatti di una previsione ottimistica fondata su elementi irrazionali e soggettivi che vengono però spacciati per oggettivi e logici. Il risultato? Delusione, frustrazione e rimpianti.

I love shopping di Sophie Kinsella

Frizzante e sopra le righe, Becky è un personaggio che ha fatto la storia. Determinata e piena di inventiva, lavora come giornalista per un prestigioso giornale che consiglia investimenti sicuri e spiega come risparmiare. Peccato che Becky sia tutt’altro che dedita al risparmio a causa di un’ossessione: lo shopping. Niente riesce a trattenerla dal comprare qualsiasi cosa, dalla biancheria agli articoli per la casa, sino a cosmetici e accessori. I buoni propositi e le lettere della banca per i conti in rosso non sono in grado di fermarla, ma la situazione sta per precipitare improvvisamente. La scrittura è brillante e il personaggio di Becky, buffo e impulsivo (soprattutto quando vede scritta la parola “Saldi”), ti strapperà un sorriso.