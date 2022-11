5 domande da fare al partner per sapere dove state andando

V uoi sapere dove sta andando la vostra storia? 5 domande da fare al partner per capirlo subito!

Dove sta andando la mia relazione? Quando si frequenta una persona è normale chiederselo. E chi può darti una risposta se non il tuo partner? Per evitare di fare gaffe e di cadere in terribili delusioni, prova a giocare d’anticipo (e con furbizia) ponendogli le domande giuste. Quesiti che sembrano semplici, ma che in realtà nascondono molto di più e ti aiuteranno a entrare nella sua psiche.

Come immagini la tua vita fra cinque anni?

Se la relazione sta diventando seria e importante, è inevitabile che lui guardi al futuro pensando a te. Ti dà spazio nei suoi progetti? Pensa che tu sarai con lui nel tempo a venire? Se si sta innamorando (o si è già innamorato) di te, non faticherà a includerti nel suo futuro. Che sia l’idea di acquistare una casa o un’auto oppure semplicemente di partire per un viaggio o trasferirsi in un’altra città, necessariamente ci sarai e avrai un ruolo importante.

Al contrario, se di fronte alla tua domanda l’unica cosa che è in grado di rispondere riguarda i “suoi” progetti, ciò che spera per sé stesso. Se parla al singolare e non accenna nemmeno a te, vuol dire che qualcosa non va. Evidentemente non è ancora sicuro del vostro legame oppure non è interessato – almeno per il momento – a costruire qualcosa di solido insieme.

Ti va di accompagnarmi a un matrimonio/festa?

Quando una relazione comincia a diventare seria cresce la voglia di trascorrere del tempo insieme, ma anche la curiosità di conoscere tutto dell’altra persona. Ciò vuol dire che lui non farà fatica a dire “sì” a inviti a feste, matrimoni oppure altri appuntamenti sociali in cui avrà l’occasione di stare con te, ma anche di incontrare i tuoi amici e parenti. Si tratta di un passo importante che segna una vera e propria svolta in una relazione. Fa sul serio? Non esiterà nemmeno per un istante ad accettare l’invito.

Se invece tentenna oppure rifiuta, cerca di comprendere il motivo della sua scelta. Magari per lui è troppo presto o sente una sorta di “soggezione” nei confronti dei tuoi amici. Prova a parlarci liberamente (ma con delicatezza) sondando le sue risposte per capire davvero a che punto è la vostra relazione e se ha un futuro davanti.

Com’è andata al lavoro oggi?

Sembra una domanda banale, di quelle che potremmo fare alle nostre amiche oppure a un conoscente. In realtà si tratta di un quesito che, in base alle risposte, potrebbe svelarti molto del partner (e del vostro legame).

Quando un uomo si innamora davvero avverte la necessità di aprirsi con chi ha di fronte, svelando debolezze, stati d’animo, desideri, ma anche frustrazioni e sogni. Se quando gli chiedi qualcosa riguardo il suo lavoro (o una giornata che sembra difficile), ti liquida con un semplice: “Tutto bene, grazie”, vuol dire che non sente il bisogno di condividere con te i suoi pensieri più intimi. Segno inequivocabile che il rapporto è ancora all’inizio e che non si è creato un senso di fiducia tale da spingerlo a parlare liberamente e senza filtri.

Quando stiamo male fisicamente – per un raffreddore o una febbre – ci sentiamo molto più deboli anche da un punto di vista psicologico e non solo fisico. Gli uomini in questi casi non apprezzano molto l’idea di apparire fragili e bisognosi d’aiuto. Lui ha disdetto il vostro appuntamento perché si sente poco bene? Offriti di raggiungerlo a casa e di prenderti cura di lui, preparandogli qualcosa di caldo o semplicemente facendogli compagnia.

Se accetta immediatamente (e con entusiasmo) significa che si fida completamente di te e che non teme di mostrare le sue debolezze. Anche se non è in forma l’idea di trascorrere del tempo insieme, semplicemente vedendo un film sotto il piumone oppure chiacchierando, lo rende felice. Tentenna prima di rispondere? Magari non è ancora a suo agio totalmente e gli serve qualcosa in più per avvicinarsi a te. Se invece ricevi un categorico “no”, forse dovresti iniziare a interrogarti sul futuro della vostra relazione.

Andiamo nel tuo posto preferito?

Una relazione diventa importante quando l’altro, nonostante le paure, i timori o un passato poco felice, decide di aprirsi al partner e di portarlo nel suo mondo. Chiedigli di portarti nel suo posto del cuore, quello dove va quando si sente triste o sotto stress dopo una giornata “no”. Di farti assaggiare la sua pizza preferita o il caffè al suo bar dell’infanzia, quello in cui torna sempre.

Se l’idea gli sembrerà fantastica (e super naturale) vuol dire che ha voglia di condividere ciò che ama della sua esistenza, di portarti nella sua quotidianità e fartela scoprire. Quando una storia sta decollando la frase che si ascolta più spesso è: “Devo portarti lì”. Una vera e propria dichiarazione d’amore senza mezzi termini. Fa resistenza e vuole sempre frequentare posti nuovi senza proporre nulla che racconti un po’ di lui? Forse la storia non è poi così importante come credi.