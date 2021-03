A mazon Prime Video annuncia la seconda stagione di Making The Cut con Heidi Klum e Tim Gunn: i look vincenti saranno disponibili nello store di Making The Cut di Amazon Fashion

La moda, il talento, l'estro e la creatività: sono già in corso le riprese della seconda stagione Making The Cut, il talent show made in USA in cui fashion designer provenienti da ogni parte del mondo si sfidano tra bozzetti, tessuti e outfit all'ultimo grido.

La fashion competition targata Amazon Prime Video quest'anno si gira a Los Angeles e sarà presentata da Heidi Klumm e Tim Gunn, conduttori della prima ora, insieme a due nuovi arrivi: Winnie Harlow, supermodel di fama mondiale, e Jeremy Scott, icona pop della moda e Direttore Creativo di Moschino.

Che cos'è Making The Cut?

Making the cut è il talent show a che ha resto più "accessibile" il mondo della moda. Guardare le puntate della fashion competition permette di comprendere tutte le dinamiche della creazione, della realizzazione e della resa reale di abbigliamento e accessori.

Prodotto da Amazon Prime Video, si pone un'obiettivo ambizioso: mettere a confronto designer e imprenditori per scegliere tra loro il nuovo brand di fama globale che rivoluzionerà le passerelle e il mondo del fashion in generale.

Per eleggere il vincitore, Making The Cut mette a disposizione un vero e proprio atelier con tessuti e materiali, ma non solo. Ogni puntata prevede delle sfide che portano i partecipanti ad aguzzare l'ingegno e a mettere nel proprio lavoro tutta la propria creatività.

Si va dal tema street al gran galà, da richieste coloratissime a mise sobrie, dall'etereo al carnevalesco: ai concorrenti viene richiesto di realizzare dei look d'alta moda e dei look prêt-à-porter, per dimostrare la capacità di adattarsi a qualsiasi richiesta.

Cosa si vince a Making The Cut?

Anche per la seconda stagione, il premio è ghiotto. Non solo, come abbiamo già detto, il vincitore sarà lanciato nel mondo della moda, presenziando con i suoi modelli ad alcuni degli eventi più esclusivi del mondo, ma si aggiudicherà anche una cospicua cifra in denaro.

Parliamo di 1 milione di dollari, ovviamente da investire nel proprio brand per far crescere l'impresa e portarla a un nuovo livello.

Inoltre, e questa è una novità della seconda stagione, il vincitore riceverà una mentorship proprio dagli esperti di Amazon Fashion.

Quando esce la seconda stagione di Making The Cut?

Gli Amazon Studios hanno annunciato da pochissimo la seconda stagione: gli executive producer della serie (Sara Rea, Page Feldman, Heidi Klum, Tim Gunn e Jennifer Love) sono al lavoro insieme a Hello Sunshine.

Conseguentemente non si ha ancora una vera e propria data di inizio, ma è stato reso noto che la seconda stagione di Making The Cut dovrebbe essere disponibile quest'estate con un rilascio in contemporanea su 240 paesi e territori di tutto il mondo.

I look vincenti direttamente su Amazon Fashion

Quest'anno i partecipanti alla competition saranno 10 e le puntate dovrebbero essere altrettante. Questo farà la gioia dei partecipanti dello show, che alla fine di ogni episodio potranno subito acquistare gli abiti dei loro beniamini.

Sì, perché i look vincenti di ogni puntata saranno immediatamente disponibili all’acquisto nello store online di Making the Cut su Amazon Fashion. Un passo obbligato dopo il successo della prima stagione, che ha visto tutti i look vincenti andare sold-out in meno di due giorni.

Making The Cut, Heidi Klum e i nuovi giudici

Non tutti lo sanno, ma l'idea di realizzare una fashion competition è stata proprio della supermodella e conduttrice Heidi Klum. La Klum, che lavora anche come stilista, aveva dichiarato nel 2019 di voler mostrare al pubblico come si lavora dietro le quinte delle passerelle.

L'idea della Klum è stata vincente: la prima stagione di Making The Cut, infatti, è stata un vero successo. La Klum ha voluto sin dall'inizio al suo fianco lo stilista Tim Gunn, con cui si è creato un ottimo feeling.

Quest'anno, come abbiamo già annunciato, si uniranno altre due icone fashion alla guida del programma. La prima Winnie Harlow, che oltre a essere una supermodella è anche simbolo della body acceptance per aver mostrato senza remore la su vitiligine.

La Harlow ha più volte ribadito che alla base della bellezza c'è la sicurezza di sé, in qualsiasi situazione e condizione, e che il suo desiderio è quello di rompere i canonici schemi estetici.

L'altro giudice è altrettanto d'impatto: si tratta di Jeremy Scott, che ha fatto del pop, del camp, del fluo, dello scintillio, dell’audacia e dello humor le sue firme. Versatile e con un atteggiamento dissacrante, ha firmato i look sui red carpet di star del calibro di Ariana Grande, Rihanna, Miley Cyrus e Zendaya.

A loro si uniranno anche dei super ospiti: la scorsa stagione, tra le altre, si sono unite alla Klumm e a Gunn anche Chiara Ferragni e Naomi Campbell. Quest'anno non sono ancora state fatte anticipazioni, ma non ci si può aspettare niente di meno esaltante.