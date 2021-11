L a poliedrica artista e influencer ha creato 6 outfit per tutti i giorni, mixando capi iconici e di tendenza: il risultato è uno stile glam adatto a tutte.

Un lookbook per la stagione Fall Winter 2021, una selezione di capi e accessori che dimostra – una volta in più – come la moda possa essere creatività, divertimento ma soprattutto libera espressione del nostro modo di essere e dei nostri gusti: è questo il risultato della collaborazione fra Loretta Grace e Amazon Fashion. Ti abbiamo incuriosita? Ne eravamo certi.

Una selezione delle proposte Amazon

Ci siamo, le temperature scendono. E con la stagione fredda arriva anche il momento di tirar fuori dall’armadio i capi più pesanti. Non potrebbe esserci momento migliore per esprimere noi stesse: l’autunno/inverno ci dà la possibilità di giocare col nostro stile attraverso sovrapposizioni e proporzioni, mix di tessuti e volumi, colori e texture. Ecco allora che Amazon Fashion ha scelto di collaborare con la cantante, attrice, creator ed esperta di make-up Loretta Grace per la realizzazione di un lookbook che presenta diversi must have disponibili su Amazon.it. La selezione comprende svariate proposte di noti brand come Hugo Boss, Pinko, Steve Madden Pepe Jeans, Levi’s, uniti ad altri marchi best seller come Tom Tailor, Urban Classics, NA-KD e Only. Loretta si è cimentata nella scelta di capi e accessori, studiando degli outfit che includono i suoi prodotti preferiti. Un’interpretazione che ha dato vita a 6 look per tutti i giorni scelti dall’ampia offerta di Amazon Fashion, che rappresentano uno stile versatile e senza tempo, ulteriormente arricchito da proposte in linea con le tendenze del momento. Dai un’occhiata per esempio ai blazer mono bottone di Pieces e Vero Moda, campioni di versatilità, al cappotto check con frange di Pinko e al top Cut-Out di NA-KD. Il sodalizio con Loretta rappresenta la volontà di Amazon Fashion di collaborare con creator contemporanee in grado di creare degli stili che rappresentino loro stesse, ma anche tutte le altre donne. L’intera selezione, insieme a tante altre proposte, è già disponibile su Amazon fashion.

Loretta, artista a tutto tondo

Nata ad Atri, provincia di Teramo, Loretta Grace è un’artista a tutto tondo. É stata protagonista di diversi musical fra cui Sister Act, prodotto da Whoopi Goldberg e andato in scena al teatro Nazionale di Milano, e Ghost. Ha aperto i concerti di star come James Blunt e Joe Cocker, si è esibita in diversi club italiani come il Blue Note di Milano; gran parte dei suoi spettacoli sono stati sold out. Loretta ha anche interpretato le canzoni delle sue artiste preferite – da Diana Ross a Donna Summer, da Whitney Houston a Beyoncé - nello spettacolo B Side a Diva, un grande successo nell’ambito della rassegna Summer Theatre Festival al Teatro Nuovo di Milano.