A ppassionata di bricolage e fai da te? Non perderti le migliori applicazioni da scaricare sul telefono: utili per ristrutturare, decorare e arredare la casa, ma non solo, perché sono un supporto fondamentale.

Quali sono le migliori app per il fai da te? Le appassionate del bricolage o dell’hobbistica in generale – o anche le donne che necessitano di un piccolo aiuto per i lavoretti di casa – possono sfruttare ancora una volta la tecnologia. A portata di app (e di clic), esistono dei programmi da scaricare sul cellulare e che possono rendere determinate situazioni meno stressanti.

Per esempio, quando si è in cerca di idee originali per arredare casa, prendere le misure degli ambienti, curare il giardino, ci si sente un po’ in difficoltà. La gestione della propria abitazione non è mai facile e richiede un pizzico di pazienza. Il bricolage può essere divertente e anche un modo per mettersi alla prova. Vuoi abbellire la casa? Imparare qualcosa di nuovo sul famoso fai da te? I nostri consigli sulle app imperdibili.

Home Design 3D

Con Home Design 3D, non solo puoi sognare la casa che hai sempre voluto, ma puoi addirittura ricostruirla! È forse una delle app per il fai da te più utili sotto questo punto di vista, dal momento in cui il risultato è persino professionale (e non è affatto scontato). Vuoi realizzare l’arredo di una nuova stanza? Ti stai per trasferire e necessiti di un aiuto per scegliere lo stile migliore?

Hai la possibilità di progettare la planimetria dell’abitazione – optando per un 2D o 3D - e inserire nel contesto i serramenti, le porte, le finestre, l’arredo. Una soluzione semplice, destinata alle utenti di Android e iOS. Tra l’altro, è disponibile anche la versione Home Design 3D Outdoor&Garden: irrinunciabile per chi ha un giardino e desidera renderlo più trendy.

DIY Crafts

I progetti fai da te ti hanno assolutamente appassionata e conquistata. Se per te è giunto il tempo di rinnovare la casa e di darti al riciclo creativo, non puoi decisamente perderti DIY Crafts che è un’applicazione che raccoglie le idee più innovative. L’artigianato è un’arte importante, un modo per riutilizzare e riciclare, sposando una filosofia green sempre più attuale.

A volte, basta un nonnulla per ricevere l’ispirazione ideale: con DIY Crafts, ne avrai a bizzeffe. Tutto parte da ciò che vorresti realizzare, dagli ambienti che ti piacerebbe rinnovare. Fin troppo spesso, siamo leggermente schiave dello shopping convulsivo, dei grandi marchi. Eppure, il piacere di saper ricreare qualcosa con le proprie mani non dovrebbe mai essere dimenticato, né sottovalutato.

Houzz – Migliora la tua casa

Hai in programma di ristrutturare la casa? Non perderti assolutamente tra le migliori app per il fai da te Houzz – Migliora la tua casa. Uno strumento utile in ogni occasione, ma soprattutto se hai in mente dei lavori di ristrutturazione. Al suo interno, oltretutto, potrai trovare più di 40 milioni di utenti sparsi per il mondo, e non mancano architetti e interior designer pronti a darti una mano.

Potrai guidare molti progetti, puntando su stili diversi dal solito, osando un po’ e realizzando degli ambienti casalinghi unici nel loro genere. Mixa, crea e soprattutto stupisci. L’idea giusta per rendere la casa vivibile e bella è nella tua testa, hai solo bisogno dello strumento giusto per realizzarla. E, alla fine dei lavori, potrai dire che hai organizzato tutto tu e che il merito è solo tuo. C’è qualcosa di meglio?

Metro

Tra i consigli imperdibili e le migliori app per il fai da te, probabilmente non poteva mancare la più classica: Metro! Uno strumento essenziale per chi ha in mente di rinnovare e arredare la casa, ma che talvolta viene dimenticato o addirittura smarrito nelle attrezzature per il fai da te. Eppure, i nostri cellulari sanno sempre come rispondere alle moderne esigenze.

La tecnologia ha ormai fatto dei passi in avanti da gigante, consentendoci di usare persino il nostro telefono come metro. L’app è disponibile sia su Google che App Store. Sebbene i produttori delle applicazioni siano diversi, il nome è sempre lo stesso e anche le funzionalità offerte: dà la possibilità di misurare la lunghezza, la larghezza e convertire persino le misure. Completa sotto ogni aspetto.

Sia che tu sia una schiava del fai da te o alle prime armi, è necessario avere tutta l’attrezzatura in casa per effettuare lavori di bricolage. A volte, però, ci rendiamo conto che non siamo minimamente preparate per i lavori casalinghi. Per qualsiasi urgenza (ed emergenza), c’è un’applicazione che può rispondere a ogni dubbio o quesito: si chiama Smart Tools – Attrezzi Utili, ed è come avere una cassetta per il bricolage a portata di clic.

Le sue funzionalità sono incredibili nel complesso: permette di misurare lunghezze, angoli, pendenze, dislivelli, altezze, larghezze, aree. Funge da bussola, lente d’ingrandimento e persino da torcia! Tra le migliori app per il fai da te, senza dubbio. Inizia a scaricare qualche app per il bricolage: magari non sai ancora di avere un debole per questo hobby e potresti rimanere stupida dai risultati che otterrai.