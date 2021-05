D a quella per prendere le misure a quella per arredare: le app per ristrutturare casa che devi provare subito!

Le app per ristrutturare casa sono un valido aiuto se vuoi cambiare l’ambiente in cui vivi. La ristrutturazione è sempre un processo esaltante, ma anche ricco di difficoltà. Devi capire come ridistribuire gli spazi della tua abitazione, unendo l’utilità alla bellezza, progettare cambiamenti importanti e studiare l’arredamento. Si parte prendendo le misure e costruendo un progetto in cui dovrai inserire lo stile che desideri adottare. In seguito dovrai trovare i mobili giusti, i complementi d’arredo e i colori, assicurandoti di non sbagliare gli abbinamenti.

Insomma: si tratta di un lavoro tutt’altro che semplice. Se non vuoi chiamare un architetto o un esperto di interior design e hai voglia di metterti alla prova puoi utilizzare alcune app. Disponibili sia su Android che su sistemi operativi iOS, sono un valido aiuto per idee, consigli e inspiration. Da quelle che ti permettono di prendere le misure in pochi click (e creare la planimetria) a quelle che ti consigliano i pezzi d’arredo migliori per la tua casa, sino a quelli che ti aiutano a trovare colori e abbinamenti perfetti.

CamToPlan per prendere le misure

La prima cosa da fare quando si inizia a ristrutturare? Prendere le misure! Per farlo puoi utilizzare Magic Plan. Si tratta di un’applicazione che consente di misurare le dimensioni degli ambienti semplicemente inquadrando gli spazi con la fotocamera. Per ideare la tua planimetria ti basterà scattare una foto al resto penserà l’app, disegnando la piantina ed esportandola in diversi formati. In questo modo potrai iniziare a progettare e a pensare come riorganizzare le varie stanze della casa e trasformarli in base alle tue esigenze. Non solo: grazie alla Realtà Virtuale si possono misurare più superfici come pavimenti, pareti, finestre, porte.

Color Grab per scegliere i colori e My Pantone per abbinarli

I colori sono un aspetto fondamentale quando ristrutturiamo gli interni. Il bianco cattura la luce, il blu trasmette calma, il giallo energia: lo stile che sceglierai per ristrutturare casa dipenderà anche dalle tonalità che preferisci. Ti è mai capitato di vedere un colore sulla parete di un locale o a casa di un amico e volerlo replicare? Per farlo da oggi puoi sfruttare il potere di Color Grab. Questa applicazione infatti seleziona e riconosce istantaneamente le nuance. Per farlo è necessario puntare la fotocamera e verrà immediatamente “catturato” e rivelato il colore. Non a caso l’app ha avuto un successo mondiale ed è molto utilizzata da architetti, designer e artisti. Una volta scelti i colori che caratterizzeranno lo stile della tua casa è arrivato il momento di abbinarli. L’aiutante perfetto è My Pantone, l’app che consente di giocare con le nuance e gli accostamenti. Scatta una foto a un oggetto colorato e il software ti suggerirà le combinazioni e i contrasti possibili.

Magic Plan per valutare i costi

Quanto verrà il lavoro di ristrutturazione? Per scoprirlo non ti resta che scaricare Magic Plan. Si tratta di un’applicazione che consente di creare delle planimetrie semplicemente inquadrando gli spazi. Una volta terminato il lavoro potrai non solo ipotizzare i costi, ma anche stampare i progetti in diversi formati.

Home Design 3D per trasformarti in un architetto

Vuoi divertirti a fare l’architetto e scoprire come potrebbe diventare la tua casa? Home Design 3D è l’app perfetta se vuoi cercare di capire come organizzare gli spazi e gestirli in modo intelligente. Grazie a un database piuttosto ricco, permette di visualizzare gli ambienti in tre dimensioni, realizzando un rendering degli interni per scoprire come sarà esattamente l’immobile una volta ristrutturato.

Amikasa per l'interior design

L’interior design non è mai stato così facile! Con Amikasa puoi sbizzarriti e scegliere i pezzi che andranno ad arredare gli interni della tua casa. Il bello di questa applicazione è che gli oggetti che vengono inseriti nel progetto esistono davvero, si tratta infatti di prodotti che vengono commercializzati dalle aziende. In questo modo potrai decidere se comprare oppure no un elemento d’arredo, scoprendo con un semplice click se sta bene negli interni di casa.

LIKEtoKNOW per copiare gli influencer

La tua inspiration arriva da Instagram? Allora devi provare subito l’app LIKEtoKNOW. Questa applicazione consente di trovare online i prodotti che sono presenti nelle foto social degli influencer. Ti piace il divano di Chiara Ferragni oppure il tappeto di Chiara Biasi? Con questo software potrai trovare i prodotti, ma soprattutto capire se fanno per te.

Domus Planner per una lista completa

Hai bisogno di riordinare le idee? Domus Planner ti consente di creare una lista di ciò che ti serve per ristrutturare e arredare gli ambienti in modo facile e veloce. Con l’applicazione si possono ideare pareti e pavimenti, applicando arredi, colori e materiali. Si può inoltre ideare un elenco dei prodotti e dei materiali che sono stati scelti da portare sempre con sé. Un valido aiuto anche per valutare i costi e per essere organizzata al meglio.