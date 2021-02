10 motivi per cui dovresti adottare un gatto

E leganti e indomiti, ma anche incredibilmente coccoloni: ci sono almeno 10 motivi per adottare un gatto, tutti da conoscere

Un'eleganza innata, uno sguardo senza tempo, un cuore più grande di quanto si possa immaginare: i motivi per adottare un gatto potrebbero fermarsi qui, ma la verità è che ogni scusa è buona per ricordare quanto questi animali straordinari possano cambiarci la vita.

Per altro, una "scusa" importante per parlare di felini è alle porte: il 17 febbraio si celebra infatti la Giornata del Gatto. Perciò, lasciamoci andare all'amore per i mici e scopriamo perché accoglierne uno potrebbe essere la scelta migliore per noi.

Le fusa dei gatti sono benefiche

Iniziamo da qualcosa che chi possiede un gatto ben conosce: il potere benefico delle fusa. Questo godurioso verso di piacere è uno dei motivi per adottare un gatto, perché porta anche noi a stare meglio.

Che si opti per un gatto di razza o per un dolcissimo meticcio, ascoltare il famoso purr purr ha un potere calmante e rilassante. Il segreto sta nella ripetitività e nella frequenza del suono emesso, che somiglia vagamente a un mantra.

Il potere terapeutico delle fusa è stato documentato: addirittura aiuta a regolarizzare il battito cardiaco e ha effetti benefici sulla pressione sanguigna.

Il gatto ci insegna ad amarci di più

Un gatto non si fa convincere a perdere tempo, a meno che non lo voglia. Non permette che chi non gli piace gli si avvicini e non cerca l'approvazione come invece fa il suo "antagonista" quadrupede, il cane.

Socializza con chi vuole e riconosce i legami basandosi su un senso di lealtà e su un "egoismo" che, in realtà, è relativo alla profonda stima che ha di sé e delle sue potenzialità.

Così facendo, il gatto ci insegna ad amarci di più: applicando i suoi criteri alla nostra vita ci riscopriremmo più forti e resistenti.

Il gatto è l'animale più igienico

Tra i motivi per adottare un gatto, diciamolo pure, c'è anche la sua profonda pulizia. Non solo Micio si prende cura di sé stesso e del suo pelo, ma è anche particolarmente attento quando fa i suoi bisogni.

Fatta eccezione per i gattini più piccoli, che non controllano ancora i loro sfinteri, difficilmente un gatto adulto si lascerà andare sui pavimenti, sui tappeti o sulle superfici morbide: la lettiera è il loro bagno e lo useranno per tutta la vita.

I gatti salvano il nostro cuore

Vieni mio bel gatto, sul mio cuore innamorato diceva Baudelaire, insegnandoci quanto amore si possa provare per questi animali. Ciò che però il poeta francese non poteva sapere è che i gatti non ci fanno solo innamorare, ma salvano letteralmente il nostro cuore.

Il già citato potere delle fusa e la loro estrema igiene si coniugano ad altri fattori determinanti: in primis, accarezzare un gatto ha un effetto calmante e antistress.

Infine, il fatto che siano animali in grado di badare a loro stessi trasmette un senso di sicurezza e stabilità talmente tanto forte che chi possiede un gatto ha il 30% in meno di probabilità di morire di infarto o ictus.

Un gatto saprà sempre come farci ridere

Elegante sì, ma con le dovute eccezioni. Tra le cose che forse non sai sui gatti c'è anche una certa tendenza a essere goffi o buffi. Per esempio, i nostri amici pelosi sono coraggiosissimi, ma fanno salti incontrollabili se vengono presi alla sprovvista.

Sono anche incredibilmente concentrati e focalizzati, ma guai a fargli leccare un gelato: la loro sorpresa sarà tale da provocargli una smorfia incredibilmente divertente.

Il gatto è un animale green

Vuoi prendere un gatto? Allora stai facendo un favore all'ambiente! Sì, perché Micio non aumenta esponenzialmente la tua impronta ecologica. Uno studio del 2009 ha rilevato che i gatti sono green, per via del fatto che mangiano poco e con cognizione di causa.

Inoltre, preferiscono mangiare pesce rispetto a pappe aromatizzate contenti mais o manzo, la cui produzione è decisamente più problematica per il pianeta.

I gatti sono supporti emotivi

Indifferenti? Disinteressati? Distaccati? Neanche per sogno. Un gatto felice è un gatto empatico, che si immedesima nei bisogni del suo compagno umano e "interviene" quando è giù di morale.

I gatti tengono compagnia a chi è malato, si fanno coccolare quando stiamo male e hanno atteggiamenti protettivi quando stiamo passando un periodo negativo. Sono dei supporti emotivi in piena regola, in grado di trasformare una brutta giornata in un momento perfetto per coccole e tenerezze.

Un gatto ti rende più intelligente

Ci sono centinaia di curiosità sui gatti, ma quella più interessante è la loro capacità di renderci più intelligenti. Come? È presto detto: i felini si dilettano sempre con giochi impegnativi o ad alto tasso di concentrazione e invitano anche noi a cimentarci nelle stesse attività.

Individuare oggetti, seguirli, ritrovarli, lanciarli e acchiapparli, ma anche prevedere le mosse del compagno di giochi, anticiparlo, tendergli dei "tranelli" e fargli degli agguati: sono solo alcuni dei passatempi di Micio che mettono alla prova anche il nostro cervello.

I gatti sono cacciatori provetti

Non tutti lo annoverano tra i motivi per adottare un gatto, eppure il fatto che i felini siano cacciatori eccezionali è davvero utile. Il loro istinto li porta a identificare qualsiasi tipo di parassita o insetto si nasconda in casa, molto prima di quanto potremmo farlo noi.

Lo stesso vale per i roditori: con il loro udito sopraffino e la loro vista eccellente i mici identificano topi e topolini e danno loro la caccia, prevenendo infestazioni.

Il gatto dimostra davvero il suo amore

Avere un gatto fa bene al cuore perché, a dispetto di quanto si dica sul loro conto, i mici sanno dimostrarci davvero il loro amore. Quando ci vedranno dopo una lunga giornata distanti da noi strizzeranno gli occhi, esprimendoci la loro felicità.

Non solo: ci si strusceranno addosso in cerca di grattini e ci faranno sentire importanti, dimostrandoci che siamo le persone di cui si fidano di più in assoluto. Cosa c'è di meglio?