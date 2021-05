N ine Perfect Strangers è la nuova serie tv con Nicole Kidman e Melissa McCarthy in arrivo su Amazon Prime Video.

Si intitola Nine Perfect Strangers la nuova serie tv Amazon Prime con Nicole Kidman e Melissa McCarthy. Lo show, diretto e prodotto da Jonathan Levine, è tratto dall’omonimo romanzo di Liane Moriarty, autrice di Big Little Lies.

La trama

La serie è ambientata in un wellness resort di lusso in cui viene promesso un processo di trasformazione e guarigione. I protagonisti sono nove personaggi, tutti stressati e in cerca di una vita migliore, lontano dai problemi quotidiani e della città. A sorvegliarli nei dieci giorni di permanenza nel centro Masha, la direttrice del centro interpretata da Nicole Kidman. Il suo compito è quello di ritemprare corpo e mente degli ospiti che però non hanno ancora idea di cosa li attende.

Il cast

Nine Perfect Strangers è stata girata in Australia con un cast d’eccezione. Oltre alle protagoniste femminili - Nicole Kidman e Melissa McCarthy - troviamo Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten e Samara Weaving.

“Sono davvero orgogliosa - ha spiegato la Kidman - di quel che siamo riusciti a mettere insieme durante quest’ultimo anno portando le riprese di Nine Perfect Strangers in Australia durante la pandemia globale di COVID-19. Collaborare con Melissa McCarthy, lavorare con David Kelley, Liane Moriarty e la mia squadra di produzione ancora una volta, unire le forze insieme a Hulu negli Stati Uniti e ora questo, un accordo di distribuzione globale stipulato con il mio home studio, Amazon. Le stelle si sono allineate e io sono entusiasta!”.

Il successo di Big Little Lies

Nine Perfect Strangers arriva dopo l’enorme successo della serie tv Big Little Lies. Non solo l’autrice del romanzo da cui è tratto lo show è la stessa - Liane Moriarty -, ma anche il team di executive producer che ha creato Big Little Lies. La serie, come è noto, ha vinto otto Emmy e quattro Golden Globe. “Che dream team! Nicole, Bruna e David hanno tutti grande esperienza nel produrre storie di alto livello, complesse e avvincenti e incentrate su donne forti – ha commentato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios -. Sono emozionata che i clienti di Amazon Prime Video possano vedere questa nuova incredibile serie. Siamo contenti di lavorare con Made Up Stories, Blossom Films e Endeavor Content per portare Nine Perfect Strangers ai client Prime di tutto il mondo, so che lo adoreranno”.

Gli episodi

Nine Perfect Strangers è senza dubbio fra le serie tv più attese di questa stagione. Disponibile su Amazon Prime Video, conta otto episodi. Segreti, bugie e colpi di scena caratterizzano questo sow tratto da uno dei romanzi più belli di Liane Moriarty. “La narrazione di Liane Moriarty è coinvolgente quanto sorprendente, ed è un piacere per noi dar vita agli eclettici estranei di Nine Perfect Strangers – hanno spiegato Bruna Papandrea, Per Saari e David E. Kelley, Executive Producers -. Dopo il successo ottenuto dal team con Big Little Lies e The Undoing, Nine Perfect Strangers è divenuta una delle serie più attese di quest’anno, con un impareggiabile schieramento di straordinari talenti sia dietro che davanti la macchina da presa. Non vediamo l’ora che i clienti Amazon si innamorino di questi straordinari Nine Perfect Strangers”.

“Mi sento incredibilmente fortunata a poter lavorare su una serie di questo calibro, con un team così fantastico – ha aggiunto Prentiss Fraser -. Nine Perfect Strangers è una serie attesissima, e può contare su eccezionali talenti sia nel team creativo che nel cast. Il team della Endeavor Content ha amato questo libro, e l’adattamento della serie di certo non deluderà i fan quando uscirà più avanti quest’anno. È incredibile poter continuare a lavorare con Amazon e sono felice di lanciare questa serie a livello internazionale”.

Il romanzo

Liane Moriarty è una scrittrice australiana famosa per la sua penna brillante e per romanzi che lasciano con il fiato sospeso. Ha pubblicato numerosi libri, letti in tutto il mondo. Il più famoso però resta Piccole grandi bugie da cui è stata creata nel 2017 la serie tv Big Little Lies di David E. Kelley. Nine Perfect Strangers, ossia Nove perfetto sconosciuti, segue le vicende di nove persone che si riuniscono in una località termale, Tanquillum House, per cambiare la loro vita in soli dieci giorni. Alcuni sono giunti per perdere peso, altri per cancellare lo stress, ma tutti ignorano il fatto che il programma, fatto di coccole e meditazione, nasconde qualcosa di più. La storia viene raccontata grazie a Frances Welty, scrittrice di romanzi rosa, giunta nel resort per affrontare i suoi problemi, dalla fine di una relazione al calo delle vendite dei suoi libri. A incuriosirla Masha, la carismatica e strana proprietaria del resort. Non passerà molto tempo prima che Frances inizi a chiedersi se accettare o meno le imposizioni e le richieste di Masha, mentre la situazione si fa sempre più inquietante.