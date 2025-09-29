Ariete

Certi pensieri e urgenze potrebbero scontrarsi con le illusioni di Nettuno, contro quelle apparenze che non hanno senso, che non dicono nulla. Siate concreti.

Toro

Lentamente andrete ridando importanza a tutto ciò che effettivamente ce l’ha, a quelle cose che contano, che si fanno sentire. Succederà in modo gentile.

Gemelli

Avrete voglia e bisogno di percepire libertà in un rapporto, di vivere spontaneamente un amore, una complicità. Nessun obbligo, nessuna condizione.

Cancro

Saprete affrontare nel modo giusto ogni sfida, ogni lavoro o impegno del momento. Succederà perché ci metterete più logica e meno entusiasmo, poco istinto.

Leone

Non fidatevi troppo delle emozioni, di quella voglia di cose belle e leggere che rischia di farvi trascurare qualcosa di importante, di utile. Non rinunciate al buon senso.

Vergine

Lentamente le emozioni andranno migliorando semplicemente perché vi saprete liberare da malintesi e da cose che non servono, da tutto ciò che pesa inutilmente.

Bilancia

Qualche errore di comunicazione o di espressione potrebbe convincervi a tacere, a diminuire le parole, i discorsi. Semplice buon senso e tanta prudenza per non sbagliare.

Scorpione

Farete fatica a tacere la vostra insoddisfazione, il vostro bisogno di far notare errori e imprecisioni in alcune situazioni. Parlate perché sapete di avere ragione.

Sagittario

La Luna vi convincerà a vivere liberamente ogni istante, a non restare fermi a convinzioni e a obblighi che non hanno troppo senso, che probabilmente non vi servono.

Capricorno

Qualcuno potrebbe imporsi in modo poco piacevole, costringendovi ad uno sforzo di diplomazia per non reagire male. Siate fermi ma sempre gentili, gradevoli.

Acquario

Una strana e invisibile paura potrebbe impedirvi di fare qualcosa, convincendovi a rinunciare, a rimandare. Seguite l’istinto per non forzare mai il destino.

Pesci

Le stelle vi aiuteranno ad accettare che le ambizioni non possono e non devono accettare troppe regole, rispettare i soliti schemi. Ricercate la fortuna nella fantasia.