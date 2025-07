Ariete

Dovrete mettere maggiore fantasia e molta immaginazione per riuscire a svolgere ogni lavoro, per non sbagliare con gli impegni del momento. Aprite la mente.

Toro

Riconoscerete come importante, anzi fondamentale, una certa libertà di pensiero e d’azione che vi porterà a vivere come vi piace, in modo spontaneo e sereno.

Gemelli

La vicinanza di Venere e di Urano vi caricano di pensieri belli perché originali, di cose insolitamente gradevoli che vi faranno compagnia nelle prossime ore.

Cancro

Per poter vivere per davvero il momento sarà necessario proiettarvi più spesso sugli altri, accettando idee e proposte, lasciando che gli altri decidano per voi.

Leone

Qualcuno sembra aver bisogno di fare pace con le emozioni, di sentirsi più sereno e capace di inventarsi cose, di fare come gli pare. Meglio lasciarlo decidere.

Vergine

Questa Luna amica saprà insegnarvi il valore delle cose insolite, di quegli imprevisti che fanno tanto bene al cuore e alla mente. Abituatevi a qualcosa di diverso.

Bilancia

Per riuscire a non deludere il vostro bisogno di cose intime e personali, sceglierete di affidarvi ai sogni, a quelle idee divertenti che vi distaccano dalle preoccupazioni.

Scorpione

Impossibile, per voi, non dire e non comportarvi in modo assolutamente libero, facendo ogni cosa spontaneamente, sentendovi liberi di abbracciare il presente.

Sagittario

Curioso il vostro modo di fare e di agire, quello stile cioè che oscillerà tra libertà di pensiero e regole da non trascurare, con effetti speciali, divertenti.

Capricorno

La Luna è nel vostro segno, connettendovi a energie diverse ma sempre libere, a quelle stelle che vi daranno comunque ragione, qualsiasi cosa deciderete di fare.

Acquario

Preparatevi ad una Luna che, molto presto, porterà in dono una nuova libertà di pensiero, idee speciali e capaci di rompere le abitudini, le convenzioni. Vi piace.

Pesci

Interessante notare come sarete capaci di rendere solidi e possibili anche i sogni più strani, anche quelle idee che non sembrano avere niente in comune con la realtà.