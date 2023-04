È colpa di Plutone se ci ritroviamo attanagliate da mille dubbi ma, per fortuna, il Sole illumina Mercurio accrescendo la nostra autostima

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Ti senti un po’ legata, quasi incapacedi fare ciò che vorresti, sempre frenata da qualcosa o da qualcuno. Ma sarà Urano a convincerti che devi ribellarti, dicendo qualche “no” in più. Lunedìti rendi conto di essere dalla partedella ragione perché tutto apparepiù chiaro. È bello sentirsi nel giusto.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Tra non molto Giove sarà nel tuosegno e, come per magia, potrai finalmente realizzare un sogno che insegui da un po’. Non avere fretta e rispetta i tempi degli altri. Hai dallatua parte anche il Sole che, con Mercurio, chiarisce le idee. Punta sull’ordine mentale e sulla logica.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Mentre Venere continua a regalare dolcezza e pazienza alle persone nate sotto il tuo segno, ti senti energica e ritrovi slancio e motivazione. È il momento di mettere da parte vecchi rancori e dubbi che ti frenano da un po’, per vivere al massimo e respirare solo luce e bellezza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Marte è un ospite ingombrante,però in questi giorni la sua energiapuò risultare preziosa. Il Pianeta Rosso, infatti, si connette a Urano, facendo venire una voglia matta di cambiare abitudini e portare lo sguardoaltrove per scoprire mondi diversi. Non porre limiti ai tuoi sogni.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Hai davvero bisogno di fare unpo’ di chiarezza con i colleghi, per circoscrivere i tuoi impegni e nonfarti sopraffare dal lavoro. Lunedì sarà il giorno propizio, quando Mercurioporta alla luce del Sole dubbi e contraddizioni. Puoi essere trasparente, onesta e sincera.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Mercurio si mette in mezzo e haivoglia di discutere per ogni quisquilia. Nei prossimi giorni, però, sogna e progetta, immaginando qualcosa didiverso per il tuo futuro e cherispecchi appieno le tue ambizionie aspettative. Non porre limiti allatua immaginazione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Reagisci con una flemma davvero encomiabile a chi vorrebbe metterti fretta chiedendo tutto e subito. Affrontare con calma le fatiche quotidiane ti protegge dallo stress. Vietato farsi coinvolgere in esperienze paurose, che mettono ansia e di cui non hai proprio nessun bisogno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Stavolta è Urano che ti rende un po’ troppo impaziente di mostrare la tua parte migliore, per fare colpo su qualcuno che stai tenendo d’occhio. Ma Mercurio potrebbe interferire, facendoti inciampare in qualche gaffe. Fai attenzione a ciò che racconti e al modo in cui lo fai.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco Concentrati sulla bellezza del mondo e mostra interesse per quello che sa rendere la tua vita interessante. Venere e Giove dicono che ti puoi permettere qualcosa di speciale, è ora di dimostrare che sei gentile anche se di solito metti questa tua dote in secondo piano.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

Sfrutta la complessa energia di Marte e inventati qualcosa di bello. Puoi usare la sua forza per fare una proposta o concentrarti sul progetto che ti sta a cuore. Ma prima dovresti liberare la mente da regole e schemi, altrimenti la fantasia non potrà volare. Poi starai benissimo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Plutone diventa retrogrado e, all’improvviso, è come se avessero meno importanza tutti quei dubbi e le domande che ti stavi ponendo nei giorni scorsi. Ma qualcuno potrebbe accorgersi che non hai ancora trovato le risposte che cercavi e aiutarti. Sii aperta, credi di più negli altri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

È un momento propizio per costruire grandi cose. Se qualcuno ti mette in testa dubbi esistenziali o fa leva sulle tue contraddizioni, sii trasparente e parla in modo chiaro, non nascondere ciò che ritieni vero e importante. Concediti un atto di forza e usa tutto il tuo coraggio.