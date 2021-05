Oxygène: una donna, l’assenza di memoria e la forza del coraggio su Netflix

O xygène, il film disponibile dal 12 maggio su Netflix, è un concentrato di ansia, alta tensione e thriller fantascientifico. Tra il cast brillante, la regia unica e musiche d'eccezione, un appuntamento imperdibile, alla ricerca di sé e della sopravvivenza.

Oxygène è il nuovo film thriller ad alta tensione su Netflix che promette di tenerti con il fiato sospeso. Tra le novità sulla piattaforma streaming da non perdere e soprattutto per le amanti del genere survival/fantascienza, 101 minuti di pura tensione e adrenalina. Diretto da Alexandre Aja, la sceneggiatura è di Christie LeBlanc, mentre l’attrice protagonista è Mélanie Laurent.

Molti i nomi presi in considerazione per il film, come l’immensa Anne Hathaway e Noomi Rapace. Un thriller francese angosciante, con un cast d’eccezione: il film è stato interamente ambientato nella capsula criogenica dove si trova la protagonista, a eccezione di brevi flashback che la guideranno per la lotta alla sopravvivenza. Trama, cast e data di uscita di uno dei film più interessanti dell’ultimo periodo, decisamente da non perdere.

Oxygène: trama

Tra fantascienza e claustrofobia, Oxygène è il film adatto a chi apprezza un certo tipo di visione. La trama è assolutamente semplice: la protagonista, infatti, si risveglia in un momento non precisato del futuro. Si trova all’interno di una capsula criogenica: un ambiente che di certo non è accogliente, ma anzi risulta sterile, senza apparente via d’uscita.

Per tutto il film, la donna dovrà lottare tra la vita e la morte, con l’orologio che avanza inesorabile verso la fine dell’ossigeno disponibile. Nel frattempo, cercherà di ricordare soprattutto chi è e perché si trova lì. Il film è stato girato durante il lockdown e riflette l’ansia dell’isolamento prolungato, offrendo degli spunti di riflessione molto importanti.

Il set del film è unico nel suo genere: ambientato solo all’interno della capsula criogenica, infatti, i flashback sono stati strutturati per aumentare la tensione dello spettatore (non ti spoileriamo come!). Uno scenario quasi semplice, che tuttavia esprime un disagio profondo e che diventa la scena ideale per descrivere l’isolamento che abbiamo in qualche modo dovuto affrontare durante la pandemia.

Oxygène: cast

Il cast di Oxygène è stato più volte rivisto negli ultimi tempi, in particolare per la scelta dell’attrice protagonista. Inizialmente, infatti, il ruolo sarebbe dovuto andare ad Anne Hathaway, ma alla fine è stata Mélanie Laurent a interpretare Elizabeth Hansen: il suo nome è stato annunciato a luglio 2020.

Mélanie Laurent è un’attrice francese, che abbiamo avuto modo di apprezzare in molti film famosi, come 6 Underground, di Michael Bay, e Operation Finale, di Chris Weitz o lo stesso Vento di Primavera di Roselyne Bosch. Indimenticabile, poi, nella pellicola Bastardi Senza Gloria di Quentin Tarantino. La distribuzione del film è a opera di Netflix, mentre le case di produzione sono Gateway Films, Wild Bunch ed Echo Lake Entertainment.

Mélanie Laurent: Elizabeth Hansen

Mathieu Amalric: M.I.L.O

Malik Zidi: Léo Ferguson

Quando e dove vedere Oxygène

La data di uscita di Oxygène su Netflix è stata fissata al 12 maggio 2021. Il film, inoltre, dura in totale 101 minuti, e dunque si presta alla perfezione per una serata tra alta tensione e riflessioni.

Molto atteso dai fan storici di Alexandre Aja, la pellicola è tra le punte di diamante della piattaforma streaming per il mese di maggio 2021. E se vuoi saperne di più, puoi trovare la lista delle nuove uscite su Netflix e appuntarti i titoli imperdibili: possono tornarti utili anche Amazon Prime e Disney+.

Tra memoria e ossigeno, un film imperdibile

Netflix porta sempre sul nostro schermo temi importanti e talvolta controversi, per permettere al pubblico di immedesimarsi al meglio. Gli aspetti a cui prestare attenzione del nuovo film sulla piattaforma streaming sono due: il coraggio e la memoria. Spesso sottovalutati, non ci rendiamo quasi mai conto dell’importanza della memoria, perché, a parte alcuni casi, ricordiamo quasi sempre tutto.

L’amnesia è un argomento estremamente particolare: unito alla trama del film, diventa ancor più fondamentale, soprattutto perché è la memoria il segreto per riuscire a sopravvivere. Tra gli altri fattori da sottolineare, l’ossigeno, che riprende il titolo del film: senza ossigeno, infatti, non c’è possibilità di vita per noi esseri umani. La protagonista, Elizabeth Hansen, dovrà trovare il coraggio di sopravvivere.

Il coraggio, il tema centrale

In ogni thriller-survival che si rispetti, è il coraggio il filo conduttore: l’istinto di sopravvivenza, che prevale negli animali e negli esseri umani, per riuscire a garantirsi la vita. Dopotutto, immagina di risvegliarti in un luogo molto poco spazioso, sterile, senza sapere il motivo per cui sei lì e doverti trovare nella condizione di uscire per vivere.

Alexandre Aja, il regista, è inoltre avvezzo ai film ad alta tensione: una grande capacità di esprimere e comunicare l’ansia allo spettatore, che non può non rimanere affascinato dal suo nuovo film. Tra l’altro, anche le musiche sapranno conquistare: a opera di Brian Tyler, è uno dei compositori più famosi, che si è anche occupato di rielaborare il tema della Universal Pictures.

Il nuovo film Netflix promette davvero bene: una chicca da non perdere, per gli spunti offerti, il cast e la regia, le musiche e un tema avvincente. Ancora una volta, la piattaforma ci offre il massimo dell’intrattenimento da casa.