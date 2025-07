A volte subentra la necessità di doverci assentare per qualche giorno da casa nostra. Se però possediamo un gatto, dovremo anche occuparci di renderlo sereno e autonomo durante la nostra assenza. Il gatto è un animale essenzialmente autonomo, ma un micio domestico dipende tuttavia dal padrone. Ecco dunque alcuni consigli per lasciare il gatto solo per il weekend.

Come lasciare il gatto da solo per un weekend

A differenza del cane, il gatto è una creatura tendenzialmente indipendente. Ama sì godere della compagnia del suo padrone, ma è anche in grado di autogestirsi perfettamente nei limiti del possibile. Ed è innegabile che sia proprio grazie a questa sua innata autonomia che nella maggior parte dei casi si preferisce adottare un felino piuttosto che un cane, più bisognoso di cure ed attenzioni. L’ideale sarebbe chiedere a qualcuno di fiducia di passare almeno una volta al giorno per dargli da mangiare e fargli un po’ di coccole, ma nel caso in cui lo si debba lasciare solo per un breve periodo lo si potrà fare senza che i sensi di colpa abbiano la meglio. Bastano pochi accorgimenti, infatti, per assicurare all’amico micio tutto quello di cui potrebbe avere bisogno durante la vostra assenza. Oltre la durata di tre giorni, comunque, non è consigliabile lasciare il gatto in casa da solo. Se sei in cerca di qualche dritta perché non sai come lasciare da solo un gatto per il weekend, questa guida fa proprio al caso tuo.

Lasciagli molta acqua

Per lasciare il gatto da solo per un weekend, assicurati che il gatto possa accedere sempre a un contenitore d’acqua. Ci sono in commercio distributori di acqua che essendo capaci di contenerne diversi litri. L’essenziale è che siano sufficientemente pesanti e robusti da non permettere a micio di spostarle e di perdere acqua preziosa. Quando avrai trovato quello che ti sembra il migliore, comprane due o tre, e lasciali pieni in diversi punti della casa. Se preferisce l’acqua fresca, esistono in commercio erogatori a flusso regolabile che fanno scorrere continuamente l’acqua depurata.

Organizza il cibo

Lo stesso vale per il cibo. È consigliabile il cibo secco, perché si può lasciare fuori per qualche giorno. Contrariamente, il cibo fresco potrebbe andare a male, non essendo refrigerato. Se il nostro gatto consuma abitualmente alimenti freschi, abituiamolo anticipatamente a mangiare quelli secchi. Acquistiamo un erogatore di cibo automatico e programmiamone l’apertura ogni giorno, ad un orario prefissato. Anche in questo caso, prendiamoci del tempo per abituare il nostro gatto in anticipo a servirsi di questo pratico e comodo strumento, iniziando parecchi giorni prima della partenza. Ci sono alcuni tipi di dosatori molto economici che funzionano semplicemente e il cibo è erogato appena finisce nella ciotola. Ci sono però anche alcuni micetti molto astuti e golosi che riescono a capire immediatamente il funzionamento del dispositivo, consumando così più del dovuto. In questo caso conviene acquistare un erogatore più tecnologico, con aperture programmate.

Come lasciare il gatto da solo per un weekend: lettiera

Prima di partire per il weekend è bene ricordare che il gatto ha tre esigenze imprescindibili: deve mangiare, deve bere e deve poter espletare i propri bisogni fisiologici nella maniera a lui più consona. Affinché possa trascorrere un tranquillo fine settimana è dunque indispensabile accertarsi che la lettiera sia pulita. Dovremo quindi ricordarci di pulirla proprio a ridosso della partenza. Perché il gatto, si sa, è un animale pulitissimo, ragion per cui potrebbe non gradire il fatto che la sua sabbia resti sporca per più di un paio di giorni.

Come lasciare il gatto da solo per un weekend: giochi

Il micio è fondamentalmente un dormiglione, ma ama giocare mentre è vigile. Inoltre, i felini soffrono la solitudine e si annoiano. Metti in giro per casa alcuni “giochi” che permettano al gatto di distrarsi un po’ in tua assenza. Degli appositi giochi lo terranno in attività e gli permettano di trascorrere meglio le ore che passerà in solitudine. Non facciamogli quindi mancare una pallina o dei pupazzetti per divertirsi. Consigliamo in tal senso il kong, un gioco di attivazione mentale che potrebbe distrarlo per svariate ore: è in plastica, molto robusto, ed è concepito in maniera tale che al suo interno è possibile inserire dei croccantini o dei premi speciali. Micio passerà il suo tempo cercando di capire in che modo possa raggiungere quelle golose ghiottonerie contenute nel kong, girando e rigirandolo sino a risolvere il “rebus”. Sempre sul fronte dei giochi suggeriamo di lasciare a sua disposizione un tiragraffi, per farsi le unghie senza accanirsi sul divano, più qualche altro gioco appositamente pensato per i gatti, come ad esempio una pallina da rincorrere in attesa che il suo padrone faccia finalmente ritorno a casa.

Mettere la casa in sicurezza

La curiosità dei gatti è proverbiale e pertanto, ora che rimane da solo, proteggiamolo adeguatamente. Mettiamo in sicurezza le ringhiere degli spazi esterni, per evitare che le scavalchi. Eliminiamo altresì qualsiasi oggetto pericoloso per la sua incolumità. L’ideale sarebbe anche togliere dalla circolazione gli oggetti più preziosi e poco sicuri. Cerca di nascondere, o perlomeno di mettere in luoghi chiusi come vetrine o armadi, tutto ciò che potrebbe essere rotto, liberando i percorsi che normalmente lui compie nelle sue esplorazioni quotidiane. Se ritieni che sia il caso, puoi chiudere alcune porte e limitargli l’accesso al alcune camere, purché non sia quella in cui normalmente passa più tempo. Per essere più prudenti, consigliamo inoltre di coprire con un telo il letto o il divano. Fallo soprattutto se pensate che il gatto, per dispetto, possa sporcarlo. È normale che, al tuo ritorno, troverai la casa un po’ sottosopra: cerca di limitare i danni!

Installa una gattaiola

Facilitiamo le entrate e le uscite del gatto all’aperto, installando una gattaiola. Si tratta di una porta di piccole dimensioni, da applicare alla base di un accesso verso l’esterno. Attraverso di essa, il micio potrà liberamente uscire dalla nostra abitazione e rientrarvi a suo piacimento.

Come lasciare il gatto da solo per un weekend: microchipIn commercio sono reperibili degli appositi microchip per il gatto. Alcuni sistemi di sicurezza si azionano attraverso di essi, arrestando eventuali malintenzionati che volessero entrare in casa. È un’ulteriore garanzia, da prendere in considerazione.

Leggi anche Viaggiare con il gatto senza stress: consigli per un viaggio sereno