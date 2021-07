5 consigli per pianificare la tua vacanza ideale, senza stress

L iste delle cose da fare, sconti, voli economici, esigenze da soddisfare per tutta la famiglia. Ecco come salvarsi dall'organizzazione della vacanza

Organizzare un viaggio è sempre fonte di stress (il divertimento arriva dopo). Sia che si tratti di un fine settimana in coppia, o una vacanza di quindici giorni per tutta la famiglia, il che equivale a soddisfare tutte le esigenze dei componenti, è necessaria una buona dose di pazienza e di capacità nello scovare offerte, last minute e pacchetti convenienti. Chi viaggia spesso per lavoro, ad esempio, è allenato quando si tratta di scovare il giorno della settimana migliore per prenotare un volo, offerte in hotel, o fare liste per "valigia", "itinerario", ecc. Serve un vademecum su come pianificare una vacanza senza stress.

Dopo un anno molto complicato, è giunto il meritato e tanto agognato momento delle vacanze. Urgono consigli pratici su come organizzare una vacanza che non si trasformi in sessioni -anche notturne-passate al pc per aggiudicarsi la prenotazione, o ad incastrare escursioni, voli, spostamenti, ecc.

Gioca d'anticipo: pianifica per tempo

Come pianificare una vacanza senza stress? Giovando d'anticipo. Il modo migliore per evitare di impazzire nell'organizzazione di un viaggio, è cominciare ad immaginarlo mesi prima, e passare alla fase logistica di ricerche e prenotazioni due mesi prima della partenza. Due le cose da decidere prima di tutto: il tempo. Il periodo in cui partirete determina anche il budget, ovviamente. Anche se avete scelto una destinazione abbastanza economica, è noto che i prezzi aumentino in maniera considerevole in alta stagione.

Risulta quindi importante tenere presente che i prezzi degli alloggi e dei servizi di viaggio potrebbero essere due volte, a volte tre volte più alti nella stagione estiva -giugno, luglio, agosto- rispetto alla bassa stagione.

La seconda variabile è il budget: dato un determinato budget di spesa per l'intera vacanza, riuscirete a calibrare meglio costi e servizi, in base alla meta prescelta e alle esigenze di ognuno. Cercate di riservare una somma settimanale agli extra che potranno tornare utili sul posto (sì, è contemplata anche la borsa di paglia coloratissima ad Ibiza!).

Scegli le tappe da visitare

La scelta finale sulla meta da raggiungere per le vacanze è stata fatta? Bene, ora è giunto il momento di fare una ricerca ulteriore sulle cose da fare e da vedere nella destinazione. Così facendo, potrai pianificare una vacanza senza stress perché avrai già, in linea di massima, una serie di opportunità e tappe prestabilite.

Una questione anche logistica: certi siti, ad esempio, potrebbero non essere raggiungibili o visitabili durante il periodo scelto, o le code per entrare in un museo risultano sempre troppo lunghe, quindi meglio prenotare online con anticipo. Tutti consigli che ti consentono di goderti la vacanza con maggior serenità, senza perdere il meglio della meta da scoprire.

Monitora le offerte di voli e strutture

Gli sconti di viaggio abbondano nei mesi che precedono l'estate, ma anche a ridosso delle partenze dei mesi più caldi come luglio e agosto. Tra le cose da fare per pianificare una vacanza senza stress ci sono sicuramente le ricerche, con anticipo, di voli e alberghi, e app per organizzare viaggi da scaricare sullo smartphone. Prenotare per tempo significa risparmiare notevolmente, anche fino al 20%. Appena conosci le date delle ferie a disposizione, inizia a cercare una casa vacanza, un hotel o il volo più economico: le possibilità saranno maggiori.

Il last minute funziona, certo, ma non è detto che ci siano opportunità che soddisfino del tutto le tue esigenze. Il risparmio ci sarà, ma sarà minore la flessibilità e la scelta del viaggio.

Per monitorare i voli, ad esempio, potrai utilizzare Google flights,un motore di ricerca tematico di Google che permette di trovare i voli più convenienti inserendo due destinazioni, quindi un aeroporto di partenza e uno di arrivo. Il funzionamento è intuitivo e semplice: basta aggiungere date e orari, e verranno proposte tutte le soluzioni delle varie compagnie, partendo dalle tariffe più basse. Anche Skyscanner è uno dei siti leader mondiali nel settore dei viaggi: qui si possono confrontare i voli delle varie compagnie aeree internazionali, di linea e low cost, fornendo i risultati più convenienti.

Fai liste super organizzate

Le to-do list, o liste di cose da fare, rappresentano un sistema tanto valido quanto semplice per ridurre i fenomeni ansiogeni pre partenza. Pianificare una vacanza senza stress include anche il non dimenticare nulla. Come fare? Prendendo carta e penna e facendo elenchi delle cose da fare prima di partire, delle cose da mettere in valigia, dei documenti necessari, delle tappe dell'itinerario. Sembrerà un'organizzazione quasi militare, ma consentirà di non impazzire.

Pianifica del tempo per te

I giorni che precedono la partenza sono sempre ultra frenetici. I bagagli da preparare; i lavori da ultimare prima di impostare l'out of office nelle mail; il check finale di casa; genitori, figli, animali da gestire. Tieni in considerazione che pianificare le vacanze senza stress suole anche dire arrivarci prendendosi cura di sé e ritagliandosi quegli spazi per la remise en forme. Anche qui prenota in anticipo: estetista, parrucchiera, eventuale lavanderia, per essere pronte, a tutti gli effetti, per la partenza.