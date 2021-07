10 piante e fiori estivi che non devono mancare sul tuo balcone

I n estate, il balcone o terrazzo va abbellito e ornato con piante e fiori: quali scegliere? Punta su coloro che resistono alle temperature roventi, come il gelsomino, la portulaca o l'ibisco. I nostri consigli.

Quali sono le piante e i fiori estivi adatti per adornare il balcone durante la bella stagione? Dalla primavera fino ai primi giorni d'autunno, la natura cresce rigogliosa e ci mette di buonumore: non c'è nulla di meglio di un balcone scenico con piante e fiori curati dalle nostre amorevole mani.

Se sei un'appassionata di giardinaggio, dispenseremo qualche consiglio: ben 10 piante e fiori che in estate danno il loro meglio, un'intricata bellezza a cui è impossibile resistere; un profumo inebriante che ci fa sentire come in un giardino incantato.

Ibisco, puro e meraviglioso

Tra le coltivazioni da considerare per il balcone in estate, troviamo l’ibisco: è una pianta ornamentale molto diffusa, amata sia per l’esterno che per l’interno. I suoi fiori sono enormemente vistosi, dai colori accesi.

L’ibisco è a foglia caduca: in autunno, perde parte della sua bellezza. Durante l’inverno, è necessario curare la pianta con ogni attenzione. Ma in estate esplode con colori e profumi tipici. Decisamente rientra tra le piante e fiori estivi da non perdere!

Portulaca, estiva e amata

Sono tante le leggende sulla portulaca: per esempio, sembra proprio che porti fortuna. Non è solo bella, tuttavia, in quanto è ottima dal punto di vista nutrizionale: una pianta estiva che si lascia baciare dal sole e che può persino essere usata in tavola.

Ricchissima di Omega 3 e di grassi buoni, la portulaca in giardino o sul terrazzo farà la sua bella figura. Le sue fioriture sono quasi sempre super colorate, vivaci e vivide, in grado di dare il buonumore.

Lavanda, odore inconfondibile

Se c’è un odore che ci riporta all'estate, è il profumo della lavanda: signora di tutti i campi, della Provenza e dell’Aromaterapia, è un simbolo di bellezza e di salute.

Nonostante il caldo e l’afa, dobbiamo dire che la pianta reagisce e risponde bene anche in estate inoltrata, sia in giardino che sul balcone. Le cure non sono poi eccessive: quando il terreno è secco, innaffia con l’acqua.

Gelsomino, la pianta rampicante per eccellenza

Il suo profumo è intenso e irrinunciabile, ci permette di vivere come in un giardino, un sogno a occhi aperti. Di solito, viene sfruttato per riempire le siepi, dando loro un tocco di originalità. Ma il suo grande punto di forza è la resistenza alle temperature, sia al freddo che al caldo.

Sebbene prediliga il caldo (anche estremo), al gelsomino piacciono particolarmente i luoghi luminosi in cui prosperare, ma va bene anche tenerlo all'ombra ogni tanto. Per le cure, non aggiungere tanta acqua: il suo profumo ti inebrierà.

Rose, i fiori “d’altri tempi”

Chi di noi non ha mai sognato di avere un giardino o un balcone romantico? E se c’è un fiore che è simbolo d’amore, di passione e trasmette romanticismo, è proprio la rosa, regina dell’estate.

Generalmente, infatti, le rose sono ideali in estate, in quanto amano particolarmente il clima mite, la luce diretta del sole e apprezzano un luogo ben arieggiato. E il loro effetto scenico è imbattibile: un vaso di rose rosse ben adornato ci trasmette amore.

Margherite, il simbolo dell’innocenza

C’è forse un fiore che evoca in noi delle sensazioni meravigliose come sanno fare le margherite? Forse perché ci riportano indietro nel tempo, alla nostra infanzia, a quei “m’ama, non m’ama” che non dimenticheremo mai.

Riparata dal vento e dal gelo, la margherita cresce in modo incredibile e dà il meglio di sé: va posizionata sul balcone, a favore del sole, irrigata in particolare durante l’autunno e nel mese di marzo.

Girasole, il fiore dell’estate

Da sempre, i girasoli ci trasmettono delle sensazioni uniche: quel colore giallo intenso, proprio come il sole, da cui in effetti trae il suo nome. Un fiore ornamentale, che sul balcone dà il suo meglio.

Ravviva il terrazzo, ma attenzione a scegliere la varierà giusta: gli steli dei girasoli sanno crescere molto bene in altezza! La varietà nana è la migliore per il giardinaggio casalingo.

Petunia, la pianta del sole

In estate, rendi il tuo giardino esplosivo e super colorato con le petunie! Una pianta che è una vera e propria tavolozza di colori, un regalo che la natura ci ha fatto. Occorre la luce diretta del sole per far crescere bene la petunia.

Predilige dunque un luogo luminoso, almeno sei ore al giorno. Naturalmente, deve essere concimata, oltre che controllare il suo livello di acqua: la siccità potrebbe rovinarla sul lungo termine.

Gazania, colorata e super profumata

Piccola e coloratissima, avere un vaso di gazania sul balcone o terrazzo porterà quel tocco di brio che mancava. Originaria dell’Africa meridionale, è nota e adorata dalle amanti del giardinaggio per le sue sfumature.

La gazania può essere coltivata sia in giardino che in vaso: il grande vantaggio di questa pianta è che la sua fioritura è piuttosto lunga. Ti accompagnerà dalla primavera all'autunno inoltrato!

Bougainvillea, una fioritura da sogno

La bougainvillea ha una lunga fioritura, proprio come la gazania: da giugno fino a ottobre inoltrato, prospererà nel tuo balcone, rendendo il tutto molto più accattivante.

Tra le piante e fiori estivi migliori di sempre, fa bene, mette di buonumore e il suo effluvio è come un balsamo per la nostra psiche. Adesso non ti resta che scegliere la tua pianta: rendi il balcone degno di essere vissuto.