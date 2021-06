E cco tre ricette sfiziose che ti accompagneranno in tutti i momenti della tua giornata. Tre fresche ricette esotiche, originali e fonti di proteine.

Concediti una pausa di gusto in qualsiasi momento della giornata. Come? Ma con le nuove poke bowl DimmidiSì, la soluzione furba (e pratica!). Ecco sulla tua tavola un piatto già pronto, ricco di proteine e con gli ingredienti di qualità… È buono proprio come al ristorante, ma già pronto da gustare quando vuoi.

La tua poke bowl sarà sempre con te, portala al lavoro e gustala nella tua pausa e magari preferiscila quando hai poco tempo per cucinare. Anche perché avrai tutto il necessario per fare il pieno di energie. Riso, frutta e verdure in abbinamento a salmone, ceci o pollo da consumare direttamente nella ciotola rotonda… la bowl!

Ami sperimentare in cucina? La poke bowl fa al caso tuo! Sì, perché è uno dei piatti principali della tradizione hawaiana e proprio in italiano significa “tagliare a pezzi”. Arrivato prima in California e poi in Europa, è un piatto unico che ha conquistato specialmente i ragazzi. Il motivo? Oltre ad essere di tendenza nel mondo del food, ha avuto successo per la sua praticità.

Le poke bowl DimmidiSì sono già pronte da gustare quando preferisci, sono fresche e gustose oltre ad abbinare bontà e genuinità. Portala con te anche per una gita fuori porta così come un pasto fresco, sfizioso e fonte di proteine.

Potrai scegliere fra tre ricette sfiziose che ti condurranno per mano in un viaggio alla scoperta di nuove tradizioni e gusti esotici. Avanti, dunque alla ricetta con salmone affumicato abbinato ai semi di sesamo, alla soia edamame, ai pomodori semi secchi, al mango, al riso basmati e alla valeriana.

C’è poi la ricetta con petto di pollo grigliato, mandorle a scaglie, mais, peperoni rossi grigliati, ananas, riso basmati e valeriana: un mix stuzzicante, dolce e piccante. Infine, la ricetta con ceci, abbinati a cocco a scaglie, edamame, pomodori semi secchi, mango, riso basmati e valeriana. E non è tutto. Accompagna questi tre piatti con la nota dolce della salsa Teriyaki, un caratteristico condimento a base di salsa di soia.

Oltre ad essere molto gustose, le poke bowl sono 100% riciclabili perché le ciotole sono composte da materiale plastico riciclato al 75% (R-PET). Un ulteriore passo in avanti a favore della sostenibilità ambientale, per soddisfare tutta la tua parte green. La confezione è coloratissima come piacciono ai giovani.

E tu sei pronta a lasciarti conquistare dalle nuove poke bowl DimmidiSì?

1 di 3 - Poke bowl con ceci (DIMMIDISI) 2 di 3 - Poke bowl con pollo (DIMMIDISI) 3 di 3 - Poke bowl con salmone (DIMMIDISI)