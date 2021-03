Quali sono le app che ti permettono di creare il tuo shop online?

P oche semplici mosse, una manciata di click e le app giuste per aprire il tuo store online.

Oltre ad Amazon, Ebay, o Etsy, le note piattaforme di e-commerce in cui è possibile creare il tuo shop online, ed avere una vetrina in cui vendere prodotti del tuo brand, vintage, oppure oggetti di artigianato, esistono semplici app che, in pochi minuti, ti consentono di avviare un'attività commerciale sul web. Intuitive e pratiche: non occorre essere dei web developer per riuscirci.

WooCommerce, il plugin di Wordpress

WordPress è uno dei CMS più popolari ed utilizzati al mondo per la creazione di blog e siti internet. Quello che non tutti sanno è che può essere usato anche per aprire shop online. Grazie ad alcuni plugin, come ad esempio WooCommerce, è possibile sfruttare WordPress come una classica piattaforma e-commerce. Si tratta di uno strumento semplice e completo, anche quando i volumi d'affari sono consistenti.

Per avviare l'attività in maniera efficace e veloce, si può acquistare un pacchetto tutto compreso: hosting, dominio ed installazione di WordPress e WooCommerce già pronta all’uso, come Hosting WooCommerce Gestito di Aruba con un database da 2GB e traffico sostenuto fino a 500.000 visitatori al mese, caselle email da 1GB illimitate, 10 caselle PEC su dominio.

Shopify

Shopify è uno dei servizi migliori è maggiormente usati per creare e-commerce professionali senza essere un programmatore o un web designer. Sarà sufficiente creare il proprio account, selezionare un tema tra i diversi a disposizione, e aggiungere i prodotti allo store, usando delle apposite sezioni.

Il tutto è fattibile sia da pc, ma anche con l'app di Shopify da scaricare sullo smartphone o su tablet, sia per Android che iOS/iPadOS. Vengono offerti hosting e banda illimitati, e un nome di dominio gratuito shopify.com, con la possibilità di personalizzazione.

Gestisci il tuo shop con pochi click

Con Shopify è possibile creare il tuo shop online, gestire i pagamenti, avviare campagne marketing via Google, Facebook, email o SMS, fare l’inventario, organizzare le spedizioni, e il database dei clienti. Il servizio si può usare gratis, ma se si vuole completare con più funzioni, come la possibilità di generare codici sconto, avvisi di carrelli fermi, ecc, esistono vari piani mensili da poche decine di euro.

Business plan e gestione degli ordini

Il pannello di gestione dello shop online creato con Shopify è intuitivo. Si accede facilmente alla Home in cui si visualizza la dashboard principale dell’e-commerce. Nel Menù si trovano le voci Ordini; Prodotti: dove si aggiungono gli articoli venduti nello shop: Clienti per gestire e inserire clienti nella propria lista; Analisi per monitorare l'andamento delle vendite; Marketing dove pianificare campagne marketing; Sconti per impostare codici sconto; App per installare delle app correlte allo shop online e Negozio online in cui personalizzare l’aspetto grafico del negozio.

Blomming

Blomming è una piattaforma a pagamento che consente di creare il tuo shop online da integrare ad sito Web esterno, oppure in Facebook, per vendere i propri prodotti. Si prova gratuitamente per due settiane, dopodiché è necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio, con piani che partono dai 9,99 €/mese o 99,99 €/anno. Aprire un e-commerce su Blomming è semplice: dopo aver effettuato la registrazione, e aver scelto il piano, è possibile iniziare a caricare subito i prodotti.

Collega social e sito aziendale

Con Blomming è possibile collegare diverse vetrine sui social network. Scegliendo Vendi su Facebook, basterà selezionare la pagina Facebook di riferimento al tuo marchio, e premere Add page Tab, per importare i prodotti. Premendo, invece, su Vendi sul Web, puoi creare un codice embed personalizzato, da copiare e incollare su una qualsiasi pagina HTML

Facebook

Dalla app Facebook, gratuita sia per Android, iOS che Windows 10 Mobile, o direttamente dal sito della piattaforma social, puoi creare il tuo shop online, in due modi diversi: vendere singoli prodotti, tramite l’utilizzo del Marketplace, una sorta di mercatino integrato, o tramite la funzione Vetrina.

Fb Marketplace

La sezione Marketplace è accessibile sia online da pc, e anche da smartphone/tablet. Gli utenti maggiorenni del social network possono pubblicare annunci gratuitamente, semplicemente premendo il pulsante Vendi qualcosa. I potenziali acquirenti potranno contattare privatamente il venditore per gestire la vendita.

Fb Vetrina

La seconda opzione prevede invece l’apertura di un vero e proprio negozio online. Utilizzando la funzione gratuita Vetrina, integrata nelle Pagine Facebook, fruibile sia da Web ma anche da smartphone e/o tablet, si possono aggiungere prodotti, con tutti i dettagli dell’articolo che intendi mettere in vendita. Questa opzione è integrabile anche con Blomming,

Instagram business

Anche Instagram può essere utilizzato per creare il tuo shop online, aprendo uno store virtuale. È possibile farlo gratuitamente, tramite l’applicazione del social network per Android e iOS (non è possibile farlo dalla sua versione Web).

Per avviare una vendita su Instagram è necessario: disporre di un profilo aziendale (e non personale); avere almeno 5/10 mila follower, e integrare all’interno del social network la tab Vetrina della pagina Facebook. Eseguita questa procedura, devi attendere che il team di Instagram approvi la tua richiesta, così da poter iniziare a taggare i tuoi prodotti nei contenuti che posti nel feed e nelle stories quotidiane.