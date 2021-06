O ltre allo swipe c'è di più: usare Facebook senza limitarsi a scorrere la home si può, basta solo sapere come approcciarsi in modo diverso a questo social così onnipresente nella nostra vita

Smartphone in mano, pochi gesti e si va di swipe. Ma è possibile usare Facebook senza limitarsi a scorrere la home? La risposta è: assolutamente sì. Basta semplicemente sapere quali sono le sue funzioni e divertirsi a curiosare.

Facebook, infatti, ha molti aspetti che potresti aver sottovalutato e che, in realtà, hanno un grandissimi potenziale. Pronta a scoprirli?

Esplorare la sezione Watch

Un po' originale, un po' una risposta a TikTok: Watch ti permette di vedere video su ogni genere di argomento, di lunghezze variabili. Per usare Facebook senza limitarsi a scorrere la home è la soluzione più immediata, basta un tap e ci si ritrova subito di fronte a diversi contenuti di presa.

Watch ti permette di vedere i video Per te, dunque calibrati in base ai tuoi interessi, ma anche le dirette (sia quelle live che quelle avvenute nei giorni precedenti).

Seleziona automaticamente anche i video che riguardano il cibo e quelli che parlano di videogiochi, in modo da trovarli più velocemente. In più, ti fa accedere ai video che hai salvato in precedenza.

Spulciare il Marketplace

Il Marketplace di Facebook è stato a lungo sottovalutato. Quando è nato, infatti, tendeva ad aggregare degli annunci di vendita di oggetti non proprio interessanti. Crescendo, però, ha acquisito un potenziale incredibile e ad oggi è un luogo di scambio e vendita dove si possono trovare delle vere e proprie occasioni.

Oltre a essere utilizzato anche per affitti di case vacanza e per offerte generiche su alloggi (e persino ristoranti) comprende moltissime categorie da esplorare: si va dai veicoli agli elettrodomestici, dai gioielli agli smartphone, passando per giocattoli e abbigliamento.

Le regole del Marketplace sono diventate più stringenti, tant'è che gli oggetti usati hanno una categoria specifica, quella del Mercatino dell'Usato, che pullula (tra le altre cose) di oggetti vintage che spesso sono davvero ricercati.

Infine, il Marketplace è una delle sezioni più interessanti per chi ha un hobby: si può trovare tutto il necessario riguardo alla propria passione, dai pezzi di ricambio agli strumenti musicali.

Fare una selezione di gruppi a cui iscriverti

Una delle più grandi risorse di Facebook sono in gruppi. Si tratta di vere e proprie community, enormi aggregatori di persone provenienti da ogni parte d'Italia (e del mondo) che si uniscono condividendo esperienze, idee e aspirazioni.

Se vuoi usare Facebook senza limitarsi a scorrere la home, dunque, puoi fare una selezione attenta dei gruppi a cui iscriverti. Questa azione può cambiare radicalmente il tuo feed e fare in modo che tu possa imparare molto più di quanto pensi.

C'è un gruppo praticamente per ogni cosa, dal marketing al beauty, dal coaching alla cucina, passando per quelli dedicati alle cinefile e alle bibliofile accanite.

Accedendo alla sezione Gruppi non solo puoi vedere a quali/quanti gruppi sei iscritta, ma puoi anche accedere a quelli suggeriti in base ai tuoi interessi. In più, è stata implementata la funzione Stanze e Chat, che permette ai singoli membri di aprire dei dibattiti e/o di confrontarsi su temi precedentemente stabiliti.

Cercare o offrire lavoro

D'accordo, non è LinkedIn, ma da qualche tempo a questa parte sono sempre di più le persone che usano Facebook come piattaforma per gli annunci di lavoro più disparati, un po' come un tempo accadeva nelle riviste italiane di cerca-lavoro.

La sezione dedicata si chiama proprio Offerte di Lavoro e funziona in maniera assolutamente semplice e intuitiva. Se cerchi lavoro basta entrare nella sezione per avere una panoramica degli annunci principali e avere accesso a tutti gli strumenti per affinare la ricerca.

Puoi impostare il tuo titolo di studio, il lavoro che vuoi trovare e selezionare la distanza dalla tua posizione attuale entro la quale vorresti trovare un'opportunità di carriera.

Allo stesso tempo, puoi impostare dei filtri specifici: orario di lavoro, tipo di contratto, tipo di lavoro (volontario, tirocinio, par-time, a tempo pieno, a tempo determinato) e settore.

Se invece vuoi offrire lavoro, basta un tap su Crea offerta di lavoro. Facebook ti guiderà passo dopo passo per mezzo di un form specifico e in pochi minuti potrai pubblicare il tuo annuncio.

Pianificare i prossimi eventi

Concludiamo questa guida su come usare Facebook senza limitarsi a scorrere la home con la sezione Eventi del social network. Generalmente, tra uno swipe e l'altro, ci imbattiamo in una manifestazione che ci interessa o notiamo che qualcuno parteciperà, ma non facciamo molto di più.

In realtà la sezione Eventi permette di fare cose molto più interessanti. Intanto ti mostra tutti i tuoi inviti in sospeso (che potrebbero essere andati persi tra una notifica e l'altra) e poi suddivide gli appuntamenti in macro categorie.

Potrai dunque trovare eventi suggeriti e calibrati in base ai tuoi interessi, manifestazioni fisiche e appuntamenti online. Ma non solo: se ti interessa essere informata sull'attualità, Facebook ti mostra tutti gli eventi legati alle tematiche sociali attuali grazie alla sottocategoria Cause.

La sezione Eventi funge inoltre da calendario. Ti mostra infatti una panoramica degli appuntamenti settimanali e ti consente di impostare degli alert che ti ricorderanno il loro imminente inizio.