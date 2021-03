R ewilding è la nuova tendenza beauty che riaccende la bellezza naturale della pelle in poche semplici mosse.

Si chiama rewilding la nuova tendenza beauty che punta a restituire alla pelle la sua bellezza naturale, ristabilendo un antico equilibrio che i tempi moderni, lo stress e l’inquinamento, hanno destabilizzato. Il termine “rewilding” si è diffuso molto nell’ultimo periodo, applicato a tantissimi campi, compreso quello beauty. L’obiettivo di questa teoria, quando si parla di ambiente, è quello di favorire le biodiversità per migliorare la sua conservazione.

Per gli esperti di bellezza, rigenerare l’epidermide significa prima di tutto favorire il microbiota, ossia i milioni di batteri che nutrono e proteggono la pelle. Secondo alcune teorie con il tempo e l’evoluzione l’uomo ha perso il contatto con la natura. Lo stress, lo smog e la vita frenetica hanno quindi portato a uno squilibrio e all’insorgenza di numerosi disturbi della pelle. Il segreto per ritrovare l’equilibrio sarebbe proprio nel microbiota, rendendo la pelle un ecosistema variegato e sano. Come? Seguendo alcune regole e trucchi del rewilding che possono migliorare la nostra bellezza e salute.

Cura l’alimentazione

“Siamo ciò che mangiamo”, recita un detto e non c’è nulla di più vero. L’alimentazione influisce sulla salute del nostro corpo e in particolare della pelle. Tutto ciò che introduciamo nell’organismo si riflette poi all’esterno, per questo è fondamentale curare la dieta. Il segreto è quello di seguire un’alimentazione che sia varia ed equilibrata, senza escludere nulla. Gli alimenti che fanno bene al microbiota sono sostanzialmente due: quelli che favoriscono la crescita di batteri buoni e quelli che ne sono una fonte. Nel primo gruppo troviamo i cibi ricchi di fibre, come i legumi, le verdure, la frutta e i cereali integrali. Nel secondo gli alimenti fermentati come lo yogurt, il kefir, i crauti e alcuni formaggi.

Sono da inserire nella lista anche alcuni cibi “insospettabili” e che spesso snobbiamo, ad esempio le patate e le cipolle. Perfette da cuocere al vapore oppure al forno, le patate sono un vero e proprio elisir di bellezza. Sono ricche d’acqua, di sali minerali, come potassio, magnesio, calcio e fosforo, ma anche di vitamina B e C. E poi diciamolo: sono buonissime! L’unica regola, ovviamente, è quella di non mangiarle fritte e cuocere con la buccia per fare il pieno di benessere. Le cipolle invece possiedono proprietà antibiotiche e antibatteriche, per questo potrebbero essere utili per cui fa i conti con acne e infiammazioni della pelle. Inoltre sono ricche di fibre alimentari, di minerali, flavonoidi e soprattutto d’acqua. Non a caso sono le alleate perfette contro la ritenzione idrica, il che non guasta mai!

Lava meno il viso

Ti sembrerà assurdo, ma per eliminare le impurità della pelle il segreto non è lavarla spesso, ma il contrario. L’ideale è detergere il viso una volta al giorno, meglio se la sera, per rimuovere il trucco, ma anche l’accumulo di cellule e lo sporco causato dall’inquinamento. Meglio saltare il lavaggio mattutino, se possibile, per mantenere intatta la barriera creata dagli oli prodotti dall’epidermide, utile per proteggerla dagli agenti esterni.

Cammina all’aria aperta

Camminare non è solo il modo perfetto per tornare in forma senza sforzi, ma, secondo il rewilding, anche per avere una pelle perfetta. L’attività fisica all’aria aperta infatti favorisce l’ossigenazione delle cellule, riducendo anche l’azione delle molecole infiammatorie. La pelle appare da subito luminosa e meno grassa. Questo perché il movimento aiuta a eliminare le scorie metaboliche e genera le endorfine, in grado di alleviare lo stress. Quest’ultimo è spesso alla base della produzione di sebo e, di conseguenza, il maggiore responsabile della pelle grassa con punti neri e brufoletti. Il resto lo fa la circolazione del sangue potenziata, che garantisce un colorito sano.

Fai il pieno di Omega 3

Per migliorare il tono della pelle il segreto è solo uno: gli Omega 3. Da assumere sotto forma di integratori, ma anche grazie all’alimentazione. Basterà inserire nella dieta il pesce, da consumare almeno 3/4 volte a settimana, accompagnato da verdure e frutta fresca. In questo modo l’epidermide verrà protetta dall’invecchiamento, facendo il pieno non solo di acidi grassi essenziali, ma anche di vitamine e antiossidanti.

Applica i prodotti nel modo giusto (e non esagerare)

Non servono tanti prodotti per prendersi cura della pelle. Spesso ci affrettiamo ad applicarne diversi, uno dopo l’altro, arrivando a stressare l’epidermide, senza raggiungere nessun risultato. Dopo aver rimosso il trucco, il viso va pulito usando un detergente delicato, meglio se alla vitamina C. Utile anche il siero, un prodotto dalla consistenza leggera, che nutre a fondo e si assorbe molto rapidamente. Va messo con delicatezza, massaggiando il volto con i polpastrelli per migliorare la circolazione. Infine durante il giorno è consigliabile una crema idratante, leggera e che protegga anche dai raggi solari, mentre prima di andare a dormire andrebbe utilizzata una crema notte con acido ialuronico, proteine e lipidi.