L a bella stagione porta con sé voglia di rinnovo e cambiamenti: come aggiornare la routine di bellezza con qualche piccolo consiglio, per sentirsi luminose e splendide, proprio come la natura.

Con la bella stagione in arrivo, alcuni accorgimenti per prendersi cura della propria pelle e non solo: la routine di bellezza per la primavera. Dopo l’inverno, la pelle ha bisogno di un piccolo aiuto, soprattutto perché è tempo di depurarla e renderla luminosa. È importante integrare dei prodotti che possano proteggerla dai raggi solari, per prevenire le macchie della pelle e altri inestetismi.

Il profumo primaverile è già nell’aria, ed è tempo di cambiamenti: così come la natura fiorisce, anche noi donne sentiamo l’esigenza di rinnovarci, per ritrovare la nostra bellezza. Piccoli consigli, non solo per il volto, ma anche per idratare il corpo, puntare sulla depilazione casalinga e prendersi cura di sé. La skincare primaverile in sette passaggi.

Routine di bellezza per la primavera

Adeguare la propria skincare alla stagione primaverile significa scegliere dei trattamenti nutrienti, che possano preparare la pelle all’estate. Si può anche cambiare il profumo – un tripudio di fiori e note marine – e naturalmente arriva il momento di fare il cambio dell’armadio.

La routine di bellezza per la primavera, tuttavia, non riguarda solo i prodotti da utilizzare, ma è il momento giusto per seguire una dieta detox, in modo da sgonfiare l'addome, depurare l'organismo ed eliminare le tossine accumulate. Non dimenticate mai di bere molta acqua: con il caldo, la nostra pelle tende a disidratarsi molto più in fretta.

Crema viso per la primavera

L’inverno è una stagione meravigliosa, ma mette a dura prova la pelle: spesso, infatti, non solo risente delle basse temperature, ma a causa del vento tende a seccarsi molto di più. In primavera, la pelle continua ad avere bisogno di un nutrimento costante, ma possiamo scegliere delle creme più leggere, possibilmente idratanti.

Il consiglio è di puntare su una crema emulsionante idratante, in quanto permette di idratare dal punto di vista lipidico e idrofilo. Una formula estremamente leggera, che non può mancare nel beauty case primaverile.

Crema solare per proteggersi e prevenire

Le creme solari, in realtà, dovrebbero essere utilizzate anche in inverno, sebbene il sole non sia al suo picco. Il motivo? Anche quando il cielo appare nuvoloso, i raggi solari comunque si fanno sentire sulla pelle e possono causare dei piccoli inestetismi.

In primavera, quando il sole si risveglia e inizia a riscaldarci, non dimenticate mai di massaggiare il volto poco prima di uscire con una crema solare 50+, nel caso di pelle molto chiara e sensibile. È un ottimo accorgimento per prevenire le macchie della pelle e l'invecchiamento precoce.

Skincare depurativa e purificante

Il primo step per una routine di bellezza primaverile è di scegliere dei prodotti depurativi e purificanti, in base al nostro tipo di pelle. Lo stacco tra freddo e caldo può mandare in sofferenza la pelle: previeni il problema eliminando lo strato superficiale delle cellule morte con un peeling purificante.

Proprio in questi giorni, soprattutto al mattino, si rende necessario detergere il volto: evitate di andare a dormire con il make-up! Una scelta sbagliata, che impedisce alla pelle di respirare correttamente. Si consiglia anche di fare una maschera settimanale depurativa.

Siero autoabbronzante

Con gli anni, rispetto a quando eravamo adolescenti, non abbiamo granché la possibilità di andare al mare per tutta l’estate. Come preparare la pelle alla tintarella senza rischiare di scottarci?

Si rivelano estremamente efficaci e preziosi i sieri autoabbronzanti. Inoltre, è possibile valutare delle creme corpo, che aiutano allo stesso tempo a idratare e abbronzare gradualmente.

Consigli per la depilazione in primavera

Le donne amano la depilazione, a patto che sia indolore. Si dice che chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire, ma fortunatamente il settore dei prodotti di bellezza suggerisce dei prodotti per depilarsi in modo abbastanza indolore. E con la primavera alle porte, possiamo sfoggiare nuovamente gonne e pantaloncini.

Molto utili possono rivelarsi gli epilatori, che permettono di rimuovere i peli in modo abbastanza rapido. Se volete utilizzare le lamette, seguite sempre il giusto procedimento per evitare di tagliarvi: bisogna applicare la schiuma e non il sapone o un bagnoschiuma, in modo da non seccare la pelle.

Make-up primaverile

Come truccarsi in primavera? Un make-up leggero ma brillante, colorato e super trendy: lipgloss, mascara e ovviamente una base per il volto, in modo tale da renderlo uniforme. Valutate anche i diversi correttori di colore, da scegliere rigorosamente sulla base delle funzioni offerte.

In primavera, siamo molto più affascinate dai colori, forse perché il sole illumina il mondo ed è impossibile resistere all’esplosione di tonalità e sfumature. Oltre al make-up, rinnovate la vostra manicure, scegliendo dei colori alla moda: la nail art 2021 prevede di combinare numerosi colori, rompendo le regole per creare accostamenti particolari e soprattutto unici.

Profumi da indossare in primavera

Il profumo della primavera è leggero, sensuale e fresco: un giardino incantato di fiori e di bellezza, come un vestito invisibile da indossare per sentirsi speciali e uniche. Sono molte le fragranze che sfruttano le note a base di bergamotto, agrumi, magari con un tocco marino, o semplicemente con rose, gelsomino o il fiore esotico per eccellenza, l’Ylang Ylang. Non dimenticate di rinnovare anche il vostro armadio per la primavera, con dei jeans di gran tendenza.