B ellezza e talento: per la 71esima edizione del Festival di Sanremo Amadeus ha scelto delle co-conduttrici fantastiche. Non solo musica sul palco dell'Ariston ma anche grandi nomi del cinema, della moda e dello spettacolo

Sanremo: le co-conduttrici di Amadeus

Le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021 sono una vera forza. Amadeus quest'anno ripropone lo schema già collaudato l'anno scorso, circondandosi di presenze femminili di prestigio rigorosamente "made in Italy". In barba alle vallette - termine obsoleto che finalmente Sanremo si è scrollato di dosso - le donne del Festival accompagneranno il direttore artistico della kermesse serata per serata, diventando di fatto protagoniste insieme ai cantanti in gara.

Amadeus ha parlato di loro spendendo parole bellissime: "Le ospiti femminili raccontano quello che è un loro desiderio, la loro storia, un loro momento". Proprio così, ognuna di loro porterà sul palco dell'Ariston vissuto ed esperienze, non soltanto make-up e abiti alla moda. Ecco allora le co-conduttrici delle varie serate di Sanremo 2021 e cosa ci regaleranno. Per un Festival della Canzone Italiana all'insegna della bellezza e del talento.

Matilda De Angelis

Sanremo 2021 si apre martedì 2 marzo, naturalmente su Rai 1, con una delle co-conduttrici più attese dell'edizione numero 71 del Festival. Avrebbe dovuto aprire le danze la supermodella Naomi Campbell, che ha dato forfait a causa delle nuove restrizioni da Covid negli USA. Una perdita importante per la kermesse, ma che la splendida Matilda De Angelis sicuramente non ci farà rimpiangere. L'attrice venticinquenne originaria di Bologna avrà l'onore di presentare la prima serata del Festival.

Matilda De Angelis è uno dei nomi del momento, una giovanissima attrice con le idee chiare che grazie alla sua personalità e al suo talento ha già conquistato i cuori di tantissimi fan. Con la sua bellezza acqua e sapone, quasi fanciullesca, la De Angelis ha raggiunto Hollywood toccando un successo quasi inaspettato. Dopo un trascorso da cantante, la bella Matilda ha collezionato produzioni cinematografiche e televisive di tutto rispetto. In ultimo The Undoing, la serie tv che l'ha vista al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant e che ne ha consacrato il trionfo internazionale.

Elodie e Luisa Ranieri per la seconda serata

Sono due le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston durante la seconda serata del Festival. La prima è Elodie, tra le prime ad essere scelte dal direttore artistico della kermesse e già protagonista di Sanremo 2020, ma da cantante in gara. L'anno scorso per Elodie il Festival è stato un vero trionfo. Complici la sua voce sensuale e graffiante, un brano destinato a diventare una hit (Andromeda) e un look che ha conquistato proprio tutti.

La seconda co-conduttrice della serata, annunciata da pochissimo, sarà l'attrice Luisa Ranieri. Eccezionale nel ruolo della detective Lolita Lobosco, nella fiction attualmente in onda la domenica sera su Rai 1, la Ranieri è uno dei volti più amati dal pubblico televisivo.

Per una top model che se ne va, un'altra ne arriva. Stiamo parlando della splendida Vittoria Ceretti, ultima new entry in ordine di "annunciazione". Amadeus ha fatto proprio un bel colpaccio scegliendo (e ottenendo) la presenza della super modella bresciana sul palco dell'Ariston. Vittoria Ceretti significa alta moda, grandi griffe. In una parola stile.

Giovanissima (ha solo 23 anni), la Ceretti ha già sfilato sulle passerelle di tutto il mondo, richiestissima come poche anche da fotografi e copertine prestigiosi. La sua carriera ha inizio nel 2014 con Dolce & Gabbana, ma al suo curriculum si sono presto aggiunti nomi come Versace, Armani, Alexander McQueen, Chanel, Dior e Louis Vuitton.

Barbara Palombelli e Beatrice Venezi

Non possiamo negarlo, quando abbiamo sentito il nome di Barbara Palombelli tra le co-conduttrici di Sanremo 2021 siamo rimaste senza parole. Eppure la scelta di Amadeus è perfettamente in linea con la sua visione del Festival: circondarsi di donne che danno prestigio al nostro Paese. Per Barbara Palombelli, che salirà sul palco dell'Ariston nella quarta serata, sarà una bella prova svestendo per una volta i panni della giornalista (e conduttrice di Forum e Stasera Italia).

Ma la Palombelli non sarà l'unica co-conduttrice della quarta serata. Amadeus sta lavorando per avere al suo fianco anche la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, una delle punte di diamante della musica italiana nel mondo. La Venezi, originaria di Lucca, ha calcato i palcoscenici più prestigiosi ed è stata persino inserita da Forbes tra i cento giovani under 30 "Number One".

Serena Rossi e Simona Ventura

Gran finale sabato 6 marzo con l'ultima puntata del Festival. La finalissima tiene tutta l'Italia incollata al piccolo schermo, in attesa dell'annuncio della canzone vincitrice. Per l'occasione Amadeus avrà al suo fianco l'attrice Serena Rossi e la conduttrice Simona "Supersimo" Ventura. La Rossi ormai è una di famiglia, l'abbiamo vista di recente su Rai 1 in Mina Settembre ma ha alle spalle una carriera variegata e ricca di successi. Sa cantare, recitare, condurre: Serena Rossi è una vera forza della natura.

Non è da meno Simona Ventura, una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo. Una donna che non ha bisogno di presentazioni e che vedremo presto in tv con un nuovo programma, Game of Games prossimamente in onda su Rai 2.

Loredana Bertè e Ornella Vanoni: le Superospiti

Meritano un capitolo a parte altre due protagoniste femminili che non vediamo l'ora che salgano sul palco dell'Ariston. Non possiamo dire che siano co-conduttrici del Festival nel vero senso della parola, piuttosto delle Super ospiti di Sanremo 2021. Durante la prima serata del 2 marzo oltre a Matilda De Angelis ci sarà anche la mitica Loredana Bertè, che di Festival ne ha fatti davvero tanti. Ha partecipato per ben 11 volte, l'ultima nel 2019 con il brano Cosa ti aspetti da me. La cantante nel 2021 celebra un anniversario speciale: esattamente 40 anni fa diede scandalo esibendosi a Sanremo con un pancione finto. Facendo la storia.

L'altra Superospite del Festival è la divina Ornella Vanoni, che salirà sul palco dell'Ariston nella finale del 6 marzo. Per lei Amadeus sta preparando una serata coi fiocchi, con un omaggio alla carriera che ne celebri i successi. La Vanoni per l'occasione avrà al suo fianco Francesco Gabbani - secondo classificato a Sanremo 2020 con Viceversa - con il quale si esibirà in Un sorriso dentro al pianto, canzone che Gabbani ha scritto per lei insieme a Pacifico e inclusa nell'ultimo album della Vanoni Unica.