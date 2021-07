Come scoprire una città anche se si ha poco tempo a disposizione

C hi l'ha detto che per visitare una città servono intere giornate libere da trascorrere tra le strade dello shopping e i monumenti? Puoi farlo anche se hai solo qualche ora a disposizione, se segui questi consigli

Non sempre ci si riesce a ritagliare il giusto tempo per visitare una città. Se ti stati spostando per motivi di lavoro e vuoi approfittarne per una gita improvvisata, in questo articolo troverai i nostri consigli su come scoprire una città se si ha poco tempo, se quindi ti trovi in una città nuova solo per qualche ora e non hai abbastanza tempo da dedicare a visite guidate ed escursioni.

Qualunque sia il motivo della tua permanenza, se vuoi visitarla con le amiche, con le colleghe o da sola, con un buon piano da rispettare a ritmo serrato non ti risulterà difficile visitare i luoghi più gettonati nel giro di poche ore. Ecco come prepararti al meglio!

Seleziona cosa vedere

Scoprire una città se si ha poco tempo a disposizione non è un'impresa impossibile ma devi selezionare preventivamente e con attenzione i migliori luoghi da visitare. Dovrai necessariamente fare una cernita dopo un'opportuna ricerca. Metti giù un elenco delle attrazioni da visitare assolutamente, le principali della città in cui ti trovi o ti stai recando.

A questo punto, scegli quelle che ti interessano maggiormente. Se sei patita per lo shopping dovrai dare la precedenza alle strade con le migliori boutique; se sei un'appassionata d'arte dovrai invece privilegiare musei e monumenti; se ami i panorami dovrai selezionare luoghi che ti permettano di scoprire la città da un punto privilegiato.

Non potrai visitare tutto: concentrati su poche cose principali, da scegliere in base alle tue inclinazioni personali. Una volta stilato questo elenco (alcune app potrebbero aiutarti!), procedi seguendo le istruzioni del prossimo punto.

Verifica la posizione dei luoghi scelti

Hai un primo elenco delle cose da vedere in città. Ora devi pensare al lato pratico della tua gita brevissima, ovvero: come raggiungere i luoghi che hai scelto? Due sono le cose da verificare a tal proposito.

Innanzitutto devi vedere quanto distano gli uni dagli altri e privilegiare i luoghi più vicini tra loro, che si trovano nella stessa zona della città; in secondo luogo devi poi verificare i mezzi di trasporto disponibili. Come ti sposti da un luogo all'altro e quanto tempo ci impiegheresti per vedere tutto?

I tempi degli spostamenti

Il terzo punto da considerare riguarda proprio i tempi degli spostamenti. Quanto tempo ci vuole per spostarsi da un monumento all'altro? Dalla strada dello shopping al museo a cui tieni particolarmente?

Per scoprire una città se si ha poco tempo è fondamentale eliminare i tempi morti il più possibile al fine di risparmiare minuti preziosi da destinare ad altre attività. Verifica quindi la disponibilità di autobus veloci o metropolitane e tram, valuta eventualmente di spostarti in taxi se a fronte di una piccola spesa riesci a risparmiare tempo prezioso.

Le pause, il pranzo, la cena

Inutile ribadirlo: non hai abbastanza tempo a disposizione e non puoi di certo permetterti di sederti a tavola con calma, di ordinare il tuo pasto e di aspettare di essere servita. Non hai tempo neanche per le code chilometriche nei fast food ma non puoi saltare i pasti per scongiurare il rischio malore.

La soluzione c'è, e non solo una: puoi prevedere il pranzo al sacco e fare qualche sporadica pausa solo per altre necessità impellenti; in alternativa puoi fermarti in un bar per prendere un panino o un pezzo di pizza da consumare mentre ti sposti. Ti sconsiglio di consumare i pasti o di fare pause seduta al tavolino: ti farebbe perdere tempo prezioso. Per riposarti hai i giorni successivi.

Le code ai musei

Le code ai musei sono tra i tempi morti da eliminare il più possibile. I musei e gli altri monumenti danno di solito la possibilità di prenotare l'ingresso via app o sito ufficiale, di acquistare il biglietto online e (in alcuni casi) di avere accessi prioritari e quindi di saltare le code.

Verifica le possibilità offerte dai luoghi che vuoi visitare e procurati i biglietti d'ingresso in anticipo, meglio se con prenotazione dell'orario preciso della visita con accesso prioritario. Anche se dovrai spendere qualche euro in più, sarà denaro ben speso se ti consentirà di visitare più attrazioni turistiche in poche ore, fondamentale per scoprire una città se si ha poco tempo.

Rispetta il piano

Una raccomandazione: rispetta il piano, il più possibile. Nell'atto di pianificare sei presa dall'entusiasmo e potresti mettere giù un elenco di cose da vedere a ritmo serrato, senza concederti neanche un attimo di pausa.

Quando poi lo starai seguendo, ti sembrerà quasi impossibile da rispettare. Tra i ritardi dei mezzi di trasporto e la stanchezza alle gambe, la tentazione di sedersi depennando luoghi da visitare sarà fortissima.

Non devi cedere: vai avanti verso la meta e pensa che quello sforzo sarà ricompensato quando potrai raccontare ai tuoi amici di aver visitato una città bellissima con pochissimo tempo a disposizione, una città nella quale potrai evitare di tornare perché avrai già visto le principali attrazioni.

Mentre stili il tuo piano, ti potrebbe essere utile conoscere le cose che non dovresti fare in viaggio.