A d ogni segno un colore per brillare durante l'estate. Dagli abiti svolazzanti alla manicure più calda.

Affidarsi alle stelle per conoscere come andrà in campo affettivo o professionale? Certo, per chi crede che gli astri influiscano positivamente o negativamente (avete presente quella faccenda di avere Saturno contro, no?) su ciò che accade nelle nostre vite, allora è il caso di seguire ciò che le stelle consigliano in quanto a colori. Sì, perché ogni segno zodiacale può essere meglio rappresentato da una tonalità, piuttosto che un'altra. Per scoprire quali saranno i colori dell'estate 2021 in base al segno zodiacale, vengono incrociate diverse variabili: tratti caratteriali, inclinazioni ed attitudini e, ovviamente, se si tratta di un segno di terra, fuoco, acqua o aria.

Perché come esistono segni zodiacali che amano viaggiare più di altri, o pietre simbolo, anche i colori hanno delle caratteristiche che si abbinano ad alcuni segni zodiacali più di altri.

Ariete: rosso fuoco

Vitalità, vivacità e carattere, questi i tratti predominanti nei nati nel segno dell'Ariete. Il rosso, quindi il colore della passione, del fuoco e dell’amore, sembra essere quello perfetto. Armocromia permettendo, saranno perfetti per l'estate, costumi e abiti svolazzanti dalle tonalità rosso intenso e corallo. Allo stesso modo, accessori come borse e sandali scarlatti non dovranno mancare in valigia. Il rosso sulle labbra e sulle unghie di mani e piedi, perché questo colore, in tutte le sue nuances, è da sfoggiare sempre con eleganza.

Toro: colori della terra

Quando parliamo dei colori dell'estate 2021 in base al segno zodiacale, e dei nati sotto il segno del Toro, ci riferiamo alla Terra. Le tinte che si addicono maggiormente a questo segno, infatti, sono il verde bosco o il verde smeraldo, e il marrone, che vira alla tonalità del terra bruciata e del Siena. Via libera, quindi, per le nate in Toro, ad accessori in cuoio dalle nuances cognac e coloniale, perfette da abbinare al bianco e al verde.

Gemelli: colori del sole

Si sa: i nati in Gemelli sono solitamene pieni di vitalità, carisma e positività. Un segno solare che ha bisogno di brillare e farsi notare con cromie forte. Nel caso non bastasse la personalità istrionica. Dunque, perfette saranno tutte le tonalità del giallo, da quella più accesa all'ocra, sia per abiti che accessori, e le sfumature dell'arancione: dal mandarino alla tonalità più intensa, quella tipica dei tramonti d'estate.

Cancro: tutte le tonalità di pink

Tra i colori dell'estate 2021 in base al segno zodiacale, spicca il rosa, declinato in tutte le sue sfumature, dal rosa pastello al fuxia (ma non fluo). Il segno che maggiormente rappresenta questo colore è il Cancro, dolce e pacato, e solitamente poco incline all’estrosità. Un colore adatto, mai eccessivo dunque, dal color cipria, perfetto da indossare d'estate con lunghi abiti svolazzanti, o ancora, per un'effetto nude su mani e piedi.

Leone: giallo che più giallo non si può

Il Leone è il segno d'estate, quindi è quasi scontato che venga associato al giallo, il colore del sole. Una tonalità perfetta per le sere d'estate, negli abiti leggeri, magari in sangallo, e per gli accessori anche vistosi.

Vergine: giallo e verde

I colori degli agrumi, dal giallo limone al verde acido per il segno della Vergine, che dovrà puntare su tonalità vivaci ed accese come quelle vitaminiche dei limoni e dei lime. Tinte da abbinare al nero, al blu china e al verde smeraldo, per un look color block super di tendenza. Le più audaci (d'estate è concesso), potranno sfoggiare anche un makeup occhi con qualche tocco di colore bello carico.

Bilancia: verde speranza

Eleganza e raffinatezza, dalla spiaggia sino alla cena al tramonto. Il verde è il colore della tranquillità e del benessere. Tra i colori dell'estate 2021 in base al segno zodiacale, quello che meglio rappresenta la Bilancia è sicuramente il verde nelle tonalità brillanti. Perfetto per abiti ampi, caftani, ma anche minidress con la schiena nuda, e sandali gioiello. Il makeup occhi nelle tinte del verde smeraldo è adatto soprattutto agli occhi nocciola e scuri.

Scorpione: verde chiaro

Anche in questo caso il segno zodiacale dello Scorpione viene caratterizzato da un colore rilassante: il verde chiaro. Ideali, per abiti estivi saranno le tinte del verde acqua, del lattementa, del salvia. Un colore che si presta molto anche ad essere abbinato al bianco, nella scelta degli accessori come, ad esempio, le mini bags da portare a tracolla, con il minimo indispensabile per la serata.

Sagittario: colori del cielo

Il Sagittario è un segno che chiama libertà. Quale colore più indicato se non quello del cielo? Via libera, per l'estate, alle tonalità dell'azzurro, dal celeste al turchese in tutte le sue sfumature, dalle tinte più chiare a quelle più intense. Perfetto per abiti, accessori, makeup, costumi e persino l'arredamento di casa.

Capricorno e Acquario: tutte le tonalità di blu

Scegliere tra i colori dell'estate 2021 in base al segno zodiacale, per il Capricorno e l'Acquario significa ricadere sul blu in tutte le sue sfumature, dalla più chiara del mare al blu notte. Tonalità semplici da indossare in ogni stagione, ancor di più durante l'estate.

Pesci: indaco e purple

I nati nel segno dei Pesci amano le tonalità di azzurro e blu (beh, è pur sempre il colore dei segni d'acqua!) che virano all'indaco e al violetto. Colori facili da indossare negli accessori, ma anche negli abiti, lunghi e ampi, o mini e slim. Via libera anche al viola e all'indaco pastello per manicure e pedicure.