Nata sotto il segno dei Pesci? No, non parliamo della famosa canzone ma del fashion-oroscopo! Scopri con noi cosa dicono gli astri a proposito del tuo stile e del tuo guardaroba

Segni particolari: sentimentali, generose e spirituali. Vere romanticone, capaci di connettersi agli altri grazie a un’empatia fuori dal comune.

Last but not least dunque, è la volta delle nate tra il 20 febbraio e il 20 marzo: donne delicate e molto attente all’interiorità e alla sfera delle emozioni.

Se appartieni al segno zodiacale dei Pesci sei perciò indubbiamente la più sensibile e sentimentale dello zodiaco.

Susanna Lau – Foto Getty

Di te le stelle dicono che sei una donna dalla spiccata femminilità, forse con un pizzico di fragilità ma con un cuore davvero grande, straordinariamente altruista e intuitiva. E su questo non c’è dubbio, ma c’è di più.

Già perché… segno doppio, doppio stile! Nella scelta dei pezzi che compongono il guardaroba il tuo modo di essere ti porta al romanticismo allo stato purissimo tradotto in capi girly e sempre très chic, ma – a tratti – sai mostrare anche un lato da vera dark lady, guidata dall’umore e dal cuore.

Se sei una nata sotto il segno d’acqua più romantico dello zodiaco il fashion-oroscopo di questo mese è tutto per te.

Non perderti dunque i consigli su stile e must-have targati Pesci DOC, per uno shopping guidato da cuore e stelle!

Lo stile della donna Pesci

Le stelle dicono delle donne Pesci che sono delle inguaribili romantiche sempre avvolte da una punta di mistero guidato dalla spiritualità. Il loro guardaroba – of course – è la prova tangibile che gli astri non mentono mai!

Se sei una Pesci DOC infatti siamo pronti a scommettere che il tuo armadio sia il più bon-ton, girly e – contemporaneamente – sensuale dell’intero zodiaco.

Il tuo fashion-potere è senza dubbio il tocco femminile, che sai mettere in ogni outfit come nessuna mai. Non esiste altro segno infatti che sappia mescolare con così grande leggerezza e grazia capi da autentica femme fatale con pezzi dall’allure idillica e dettagli fascinosi dalla classe assolutamente unica.

Il tuo stile è – in parole povere – quello delle principesse di certe favole: bon-ton ma non troppo rigoroso, chic ma non necessariamente essenziale, sognante ma mai stucchevole.

Denisa Palsha – Foto Getty

Il tallone d’Achille di una Pesci? Il tuo grande cuore e il tuo “doppio istinto” possono portare a volte un po’ di confusione nell’armadio. Posa la carta di credito e valuta bene ogni capo prima dello shopping!

Il fashion-consiglio che ti dedichiamo è quello di continuare a seguire il tuo cuore, non i diktat. Perché come diceva un grande stilista dei Pesci, ovvero Alexander McQueen: “La moda dovrebbe rappresentare una via di fuga, non una prigione”. E per te sappiamo che è così!

I colori

La “nuance del cuore” delle donne Pesci? È il colore dell’equilibrio e dell’armonia. È una palette che racconta amore per la natura e un legame profondo con il modo che ci circonda.

Insomma, se sei una nata sotto il segno dei Pesci il colore che ti rappresenta è il verde, in tutte le sue sfumature of course. Dalle tonalità più sature e brillanti come il lime, passando per quelle più intense come lo smeraldo fino ad arrivare alle nuance più soft come il salvia, il verde dovrà necessariamente essere presente in più sfumature nel tuo armadio. Ovviamente però – data la moltitudine di sfaccettature del segno – dobbiamo dirlo: non di solo verde può vivere una Pesci! Ecco quindi che il guardaroba si accende di tutte quelle sfumature girly che soddisfano l’anima romantica delle rappresentanti di questa zona dello zodiaco. Dal rosa al lilla, sono ben accetti dunque tutti i candy colors, come pure tutte le flowers prints iper-femminili che si muovono su questi toni. Non negare, sappiamo che è così!

PARIS, FRANCE – JANUARY 23: A guest wears purple, pink and orange lace dress, black tights and black heels, outside Chanel, during the Haute Couture Spring/Summer 2024 as part of Paris Fashion Week on January 23, 2024 in Paris, France. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images)

Infine, lo abbiamo detto, un tocco da dark lady non può certo mancare: qualche pezzo nero, magari ingentilito da linee romantiche o da accessori leggeri, dovrà sempre fare capolino nell’armadio di una Pesci DOC, pronto a dare sicurezza al look al momento opportuno. Non dimenticarlo mai!

Il guardaroba perfetto dei Pesci

Di cosa si compone il guardaroba perfetto per una Pesci? Sbirciamo subito nell’armadio-simbolo di questo segno d’acqua così romantico e intuitivo, istintivo e dotato di grande sensibilità.

Se sei una Pesci DOC il tuo guardaroba sarà sicuramente armonioso e ricco di capi scelti sulla base di un’unità di misura decisamente vincente: la femminilità.

Fiocchi, ricami, sbuffi e applicazioni floreali sono senza dubbio alla base dei tuoi outfit, elementi sempre pronti a ingentilire ogni tipologia di look.

Tra i pezzi cardine troviamo sicuramente tutto ciò che scivola e svolazza: abiti e gonne midi, camicette leggere dall’allure bon-ton, top con balze e volant e – perché no? – qualche long dress in seta rubato all’haute couture più classica. Tutto ciò, insomma, che sa soddisfare il tuo fabbisogno costante di romanticismo e delicatezza.

Yoyo Cao – Foto Getty

I pantaloni non sono sicuramente tra i tuoi capi preferiti ma, se proprio devi indossarne, i panta-palazzo e i culotte pants plissettati sono sicuramente i modelli che più ti si addicono per leggerezza, taglio e utilizzo dei tessuti.

Il dettaglio cool di tendenza per questa stagione perfetto per te? Il maxi colletto ricamato, per tocchi romanticamente retrò. Non potrai non innamorartene… scommettiamo?

E gli accessori? Rispondono sempre alla tua parola d’ordine preferita: “girly”!

Ecco dunque fare capolino dalla tua scarpiera stilettos a non finire, tra piogge di glitter, stampe romantiche e cristalli. Certo, non si possono indossare solo tacchi alti… ma tu non porteresti mai un paio di sneakers o anfibi ai piedi! Quindi che si fa?

Tra i modelli più comodi troviamo di certo kitten heels di ogni genere e sorta o ballerine gioiello, scarpette stile bon-ton a tinte pastello insomma, capaci di regalarti comunque la favola fashion che tanto ami. Le borse dei tuoi desideri infine sono autentici “bon-bon”: di piccole dimensioni e piene di dettagli iper-femminili, come plissé e piume.

Shopping corner

Ed eccoci dunque all’angolo che aspettavi, non negarlo! Siamo allo shoppng-corner, questa volta dedicato rigorosamente alle nate sotto il segno dei Pesci!

Se appartieni a questo segno d’acqua ecco dunque una selezione di must-have che, ne siamo certi, ti faranno innamorare.

