Sei una Sagittario? Non ci sono dubbi: sei la viaggiatrice dello zodiaco! Ecco tutti i consigli di stile per te dagli astri, per un guardaroba ad hoc firmato fashion-oroscopo

Segni particolari: leggera, curiosa, a tratti un po’ schiva.

Le nate tra il 23 novembre e il 21 dicembre sono autentici spiriti liberi, non amano né schemi né costrizioni, tantomeno tollerano barriere e confini.

Se appartieni al segno zodiacale del Sagittario sei la viaggiatrice dello zodiaco per eccellenza, in tutti i sensi. Ami spostarti fisicamente per conoscere il mondo, ma anche spiritualmente tra persone, culture e pensieri senza mai dover rendere troppo conto agli altri delle tue scelte. Tutto questo non può che riflettersi anche sul tuo guardaroba!

Di te gli astri dicono che sei una donna che cerca i propri spazi per esprimere al meglio la sua personalità, il che nell’armadio si traduce in un mix and match di capi rubati alle diverse influenze e tradizioni che riescono ad affascinarti, nonché a una buona dose di sperimentazione personale. Anche qui sei in un territorio tutto tuo e non ammetti intrusioni!

Nel tuo armadio nulla è scontato: non esistono né trend né capi iconici, né tantomeno cliché. Al contrario, sei per te stessa e per gli altri una continua sorpresa di stile!

Se sei una nata tra il 23 novembre e il 21 dicembre il fashion-oroscopo di questo mese è tutto tuo. Scopri con noi cosa dicono gli astri di te e del tuo guardaroba ideale, per uno shopping davvero stellare!

Launchmetrics/Spotlight

Lo stile

Le Sagittario DOC sono donne libere e leggere, curiose e indipendenti. Nel guardaroba questi tratti della personalità portano ventate di creatività, influenze che arrivano da culture diverse e, a tratti, un pizzico di spirito d’avventura.

Se appartieni a questo segno zodiacale scegli i capi da inserire nel tuo armadio grazie al tuo istinto, in base a ciò che ti colpisce e affascina, mai per seguire un trend o un fashion-diktat.

Il tuo fashion-potere è senza dubbio la difficile arte del mix and match, la capacità di fondere sapientemente usi e costumi e stili differenti con naturalezza e personalità.

Il tuo stile non è etichettabile – esattamente come te – ma potremmo scommettere che si muove leggero tra l’etno-chic, il bohemien e il tuo carattere, ovvero l’elemento sorpresa!

Launchmetrics/Spotlight

Il tallone d’Achille di una Sagittario? Il rischio, di tanto in tanto, di eccedere, creando qualche piccolo “pasticcio di stile”. Non accade di frequente, ma contenere la tua personalità a volte sembra davvero difficile!

Il fashion-consiglio che ti dedichiamo se appartieni a questo segno è quindi quello di provare ad applicare almeno i fashion-diktat di base. Avere una ratio negli accostamenti non significa certo omologarsi!

In ogni caso pensiamo tu sia perfetta così come sei, con il tuo carattere e il tuo pizzico di follia nell’armadio. Perché, come dice Giorgio Armani: “Lo stile è avere coraggio delle proprie scelte, e anche il coraggio di dire di no. È gusto e cultura”.

Foto Getty

Oroscopo della moda: i colori del Sagittario

La “nuance del cuore” delle donne Sagittario le rispecchia in pieno: è sorprendente, poco scontata e – soprattutto – è essa stessa nata da una contaminazione tra differenti colori.

Parliamo del verde acqua, che nasce dalla fusione tra l’azzurro della pietra del segno (il Turchese) e il verde della natura.

Se appartieni a questo segno ami molto anche tutta la palettes degli azzurri, dal carta da zucchero al celeste, che inserisci spesso nei tuoi outfit come base per color-mixes audaci o sottoforma di dettaglio, magari nei bijoux.

Negli abbinamenti ovviamente non ti precludi davvero nulla: giocare con i colori è troppo divertente per fermarsi a poche nuances, meglio prendersi tutta la tavolozza! Via libera dunque agli accostamenti cromatici più bizzarri, brillanti e curiosi, mentre è davvero raro trovarti in un outfit “one-color” o “ton sur ton”.

Launchmetrics/Spotlight

Il guardaroba perfetto del Sagittario

Bene, è giunta l’ora di sbirciare nel guardaroba di una Sagittario DOC.

Se appartieni al segno di fuoco più anticonformista dello zodiaco il tuo armadio sarà di certo traboccante di capi rubati a differenti culture e di stili che provengono dai diversi decenni che hanno caratterizzato la moda.

Le pietre miliari del tuo guardaroba ideale sono quindi pezzi rappresentativi di diverse tradizioni ed epoche, da portare categoricamente tutti insieme senza una regola precisa.

Kimono, stampe etniche, pizzi e trasparenze boho-chic si fondono sapientemente a completi dalla linea mannish style ma dai tessuti e dalle fantasie sgargianti, a coloratissime faux fur dall’allure seventies e agli immancabili jeans in denim.

Tra le tue stampe preferite di sempre fanno capolino dall’armadio le floral-print (possibilmente in chiave macro) e disegni rubati al mondo della natura, come le fantasie “botanical” oppure popolate da fringuelli e farfalle.

Gli accessori non deludono e seguono la linea creativa dei tuoi viaggi tra le culture. Turbanti colorati nei capelli e shoulder bags con patch e ricami multi-color fanno di sicuro parte del tuo parco-accessori più affezionato. Per i piedi invece scommettiamo di trovare nella tua scarpiera friulane in velluto colorato, sneakers effetto vintage, mules dalla linea “artistica” e qualche stiletto leggero e femminile.

Oroscopo della moda: shopping corner

Ed eccoci dunque allo shoppng-corner targato Sagittario!

Se appartieni a questo camaleontico segno ecco un’intera gallery di must-have selezionati per te dagli astri. Scommettiamo che ti perderai in un viaggio di shopping davvero irresistibile?

Maglione crochet, Tu Lizè

Blusa con pizzo, Rabanne x H&M

Giacca in paillettes, NaraMilano

Mini abito, BA&SH

Gonna midi, Piombo in Ovs

Cardigan jacquard, Stefanel

Stivaletti in vernice, A.Bocca

Minigonna stampata, Pennyblack

Giacca in morbido filato, iBlues

Borsa a spalla, Miriade

Felpa in cotone, Freddy

Maglione-pocho, Gensami

Borsa con inserto in tessuto, The Bridge

Maglia floreale, Mantero 1902

Pantofole fur, Primadonna Collection