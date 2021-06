S e ami credere nelle Stelle e nell'influenza degli astri, scopri quali sono i segni zodiacali più equilibrati dello Zodiaco: domina la Vergine, da sempre un punto di riferimento per il suo incredibile savoir-faire.

Quali sono i segni zodiacali più equilibrati dello Zodiaco? Non è facile rimanere ancorate alla realtà. Lasciarsi conquistare dal giusto pizzico di follia dà una bella scarica di adrenalina. Una vita in bianco e nero non può appartenerci: noi donne meritiamo di più. Ma è anche vero che un filo di equilibrio va coltivato, per evitare di lanciarsi contro il vuoto.

In base all’influenza delle Stelle, è il segno della Vergine a trionfare su tutte, contro un indeciso Gemelli e un più impulsivo Leone. Ci sono dei segni zodiacali per cui, alla fine, essere equilibrati non è essenziale, perché è molto meglio esplorare il mondo e vivere la vita, come il Sagittario. Scopri il tuo segno zodiacale e quanto equilibrio ti donano gli Astri!

Ariete

Nato sotto il segno del fuoco come il Leone e il Sagittario, l’Ariete è un tripudio di desiderio di avventura e di passioni avvincenti. Per te, l’equilibrio è solo un problema, perché, sebbene emotivamente prediligi la stabilità, vuoi anche conquistare il mondo, alla ricerca di un nuovo stimolo e di esperienze che domino il tuo animo inquieto.

Toro

È tra i segni zodiacali più equilibrati e rispettosi. Se c’è una caratteristica imprescindibile del Toro, è proprio la sua sensibilità. Una donna del Toro sa quando esserci per gli altri – aiutandoli e supportandoli – ma anche quando chiudersi in se stessa e preferire il silenzio, l’equilibrio interiore, alla ricerca della pace.

Gemelli

Il segno dei Gemelli sa adattarsi, ma al contempo fare anche capricci memorabili. Lunatico per eccellenza, gli astri non rendono giustizia al loro senso di equilibrio: possono esserci attimi di pura follia, in cui ogni raziocinio viene messo da parte a favore di un po’ di (sana) pazzia. Ed è bello così.

Cancro

Un segno molto atipico e assolutamente particolare, soprattutto perché a dominare il Cancro sono le ossessioni: se hai un sogno, farai di tutto per raggiungerlo. Ed è così che l’equilibrio diventa solo un ingombro, un impedimento sul tuo percorso. Preferisci i sentimenti, e la tua influenza è la Luna.

Leone

Tra equilibrio e follia, tra spensieratezza e pennellate di genialità, la donna Leone è indomabile, con la testa tra le nuvole e il cuore fermo ai propri sogni, a ogni costo. Nessuna paura o timore per il segno del Leone, che viene guidato da un istinto primordiale: quello di essere il Re della Savana.

Vergine

Positivo, equilibrato, dedito al lavoro e al perfezionismo, il segno della Vergine è il più controllato dello Zodiaco. L’enorme influenza di Mercurio, infatti, regala alla donna Vergine la possibilità di affrontare ogni evenienza con calma, attraendo energie sempre positive e mai negative. Potresti persino dare lezioni di equilibrio al resto dei segni!

Bilancia

Sei una donna della Bilancia? Allora il tuo spirito di osservazione ti accompagna in ogni momento e situazione, dal lavoro alla vita personale. Tuttavia, come per ogni segno di aria che si rispetti, non è facile vivere sul filo dell’equilibrio e del raziocino, soprattutto nel momento in cui si ricevono critiche o pareri non richiesti.

Scorpione

È l’influenza di Marte a dare coraggio allo Scorpione, a resistere a ogni ostacolo o evenienza, anche sgradita. La donna dello Scorpione non vuole mollare – a ogni costo – e cerca sempre un modo di tirarsi su e di vincere. Dotato di un forte equilibrio interiore, l’emotività dello Scorpione è il suo punto di forza più apprezzato.

Sagittario

C’è un aspetto che, nel segno del Sagittario, prevale su tutto: la voglia di non vivere in una routine. La vita deve essere sempre una sorpresa, in grado di dare una scarica di adrenalina, di essere piena di colori e sfumature. E l’equilibrio in tutto ciò? Ci può essere, ma non è indispensabile: l’importante è vivere e respirare aria nuova.

Capricorno

Il forte senso analitico del Capricorno è ciò che permette al segno di rimanere ancorato alla realtà e di non lasciarsi vincere più di tanto dai sogni o dalle follie del momento. Sei una donna del Capricorno? L’equilibrio è un aspetto che conosci molto bene e che ami particolarmente. Sei affidabile, tutti possono sempre contare su di te.

Acquario

La donna dell’Acquario non è facile da comprendere: è un segno ricchissimo di sfaccettature. Tra creatività e spensieratezza, l’Acquario riceve costantemente l’influsso di Giove e Nettuno. La donna di questo segno è sempre pronta ad aprirsi a nuove esperienze e progetti, senza mai fermarsi, neppure per un attimo.

Pesci

È tutto un equilibrio sopra la follia, e per il segno dei Pesci è proprio così. Se da una parte l’intuito è ciò che guida un Pesci, dall’altra è vero che l’instabilità è una caratteristica predominante del segno. C’è sempre qualcosa che può infastidirlo fortemente o renderlo irascibile. L’equilibrio non è il tuo punto di forza, se sei una donna dei Pesci!

Cosa c’è di vero nelle influenze dello Zodiaco? Per molti tutto, per altri poco o niente. Ma è bello, alla fine, pensare alle Stelle e ai Pianeti che da lassù in qualche modo ci guidano e suggeriscono: se vuoi saperne di più, leggi anche i segni zodiacali con la testa tra le nuvole e scopri il tuo.