Segni zodiacali e pietre portafortuna: qual è quella giusta per te?

T rova il tuo portafortuna secondo lo Zodiaco: le pietre sono in grado di attrarre positività e soprattutto un pizzico di aiuto dalla Dea Bendata. Sfoggia la tua pietra portafortuna (anche solo per l'incredibile bellezza e luminosità!).

Segni zodiacali e pietre portafortuna, qual è il tuo? C’è chi non crede nello Zodiaco e chi pensa che la fortuna sia solo presente nei romanzi e nei film. Dobbiamo dire, però, che avere dalla nostra parte la Dea Bendata non sarebbe affatto male, soprattutto in amore o sul lavoro.

Ariete

La donna dell’Ariete può fare affidamento sul rubino, una pietra preziosa che evoca sensazioni stupende e che porta davvero fortuna. Ti rappresenta pienamente, non solo per il colore, ma anche per il suo significato potente.

Il rubino, infatti, è in grado di attrarre energia: nel tuo caso, soprattutto se positiva, puoi investirla nel modo migliore per creare il tuo destino e fare faville!

Toro

Donna del Toro, la tua pietra portafortuna è un grazioso (ed elegantissimo) smeraldo. La pietra verde per eccellenza non solo ti rappresenta, ma è anche un modo per riconnetterti alla Dea Venere.

Da sempre, lo smeraldo è simbolo di eleganza e di femminilità, ideale da sfoggiare in primavera con un look sbarazzino. Legato alla saggezza, è tra i sette tesori buddhisti più famosi.

Gemelli

Il tuo segno zodiacale è molto speciale, influenzato dalla Luna e soprattutto dal topazio! Le proprietà del topazio sono particolarmente belle: considerato raro e prezioso nel passato, è utile per la meditazione.

In poche parole, ti porta fortuna perché ti permette di fare chiarezza nei pensieri e di non essere eccessivamente emotiva. Ti aiuta ad affrontare le difficoltà e non avere la testa fra le nuvole.

Cancro

Il tuo segno zodiacale ti guida in modo improvviso: emotiva e fortemente delicata, se sei una donna del Cancro non farti sfuggire la tua pietra portafortuna, la perla.

La simbologia delle perle è estremamente forte e immediata: associate alla bellezza, femminilità e fertilità, attraggono fortuna in modo incredibile e ti permettono di essere alla moda.

Leone

Per la donna del Leone, il lusso è una prerogativa: un segno di fuoco, potenzialmente forte, che non si accontenta e che vuole il meglio dalla vita. La tua pietra portafortuna? Non poteva che essere il diamante, segno di ricchezza.

Conosci le caratteristiche dei diamanti? Una pietra preziosa resistente, che rimanda la luce, dura: proprio come il Leone, e dunque non poteva che essere la tua guida.

Vergine

Approfondendo i segni zodiacali e pietre portafortuna, scopriamo che il gioiello da non lasciarti sfuggire, cara Vergine, è lo zaffiro. Da sempre associato alla buona memoria e alla concentrazione, è il tuo punto di forza.

C'è da dire che lo zaffiro ispira purezza e protezione, ti aiuta ad allontanare e scacciare i pensieri negativi. Possiamo definirlo come un vero talismano contro qualsiasi giorno nebuloso!

Bilancia

Per la donna della Bilancia, l’ametista potrebbe essere l’amica più fidata, per trovare quella fortuna tanto desiderata! Sebbene tu sia molto equilibrata, questa pietra preziosa ti dà la possibilità di prenderti cura di te.

Pare, infatti, che sia la pietra preziosa per eccellenza legata a un profondo equilibrio interiore. Spirituale, va quasi al di là della materia: non solo porta fortuna, ma ti rappresenta e ti aiuta a stare bene.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno zodiacale molto particolare, la cui fortuna è spesso sfacciata: non dimenticare però di sfoggiare una pietra preziosa in particolare, il granato.

C'è tra l'altro una storia affascinante sul granato: durante il Medioevo, era la pietra preziosa che donava luce e scacciava l'oscurità. Preserva sostanzialmente il tuo spirito e ti protegge da eventuali negatività.

Sagittario

Se vuoi attrarre più fortuna nella tua vita (e anche più ordine), c’è una pietra in particolare che non dovresti mai dimenticare di indossare, ovvero il quarzo, soprattutto se rosa.

Amore e bellezza, ecco alcuni dei simboli più importanti del quarzo rosa. Ma anche pace interiore, un percorso spirituale, un modo per sentirsi sempre all'altezza della situazione, senza paure.

Capricorno

Per te del Capricorno, ti proponiamo una pietra preziosa imperdibile: l’onice. Sebbene nel corso delle varie epoche l'onice nera sia stata fortemente criticata, in realtà è la pietra del coraggio.

Nei momenti di indecisione e di paura, di timore verso il futuro, è il caso di indossare un gioiello portafortuna in onice: ti aiuta a raggiungere maggiore consapevolezza e conoscenza di te.

Acquario

Per la donna dell’Acquario, non c’è nulla di meglio di sfoggiare una pietra portafortuna in cristallo di rocca. Sapevi che è la pietra dell'armonia e della positività e che nell'antichità era considerata quasi magica?

Indossare una collana in cristallo di rocca non è solo una tendenza della gioielleria, ma significa permettere alle energie positive di coinvolgere la vita e il destino.

Pesci

Tu, cara donna dei Pesci, puoi affidarti in genere alle pietre azzurre: dal turchese all’ametista, sono ideali perché ti permettono di sviluppare prospettive diverse, promuovono la tua creatività e, sì, pongono la Dea Bendata dalla tua parte!

Tra segni zodiacali e pietre portafortuna, hai scoperto di quale gioiello non puoi fare a meno. Se vuoi saperne di più sui segni, puoi approfondire anche chi ama più se stesso rispetto agli altri!