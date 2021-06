L 'astrologia può spiegarti alcuni tratti del carattere, per esempio quali sono i segni zodiacali positivi. Scopri se sei tra loro o se ne conosci qualcuno.

Stando a quello che dice l’astrologia, puoi scoprire quali sono i segni zodiacali positivi. Si tratta di cinque profili in particolare che spiccano per due caratteristiche, dal punto di vista di approccio. Prima di tutto, questi cinque segni hanno la capacità di godersi di più la vita. Ma non solo: sono anche in grado di portare gioia e positività anche agli altri.

L’astrologia può dirti se sei tra i segni indecisi, quali profili amano la famiglia o se appartieni alle persone più positive. Potresti riconoscere delle tue qualità cui dare risalto oppure, se le persone che ti circondano hanno segni zodiacali positivi, puoi lasciarti travolgere dal loro entusiasmo.

Acquario

L’Acquario è tra i primi segni zodiacali positivi che incontriamo seguendo il calendario dei 12 mesi, poiché raggruppa le persone nate tra il 21 gennaio e il 19 febbraio.

Di fatto, è un segno piuttosto particolare, si può dire che sia sopra le righe. Le persone del segno dell’Acquario hanno caratteri forti e, soprattutto, che tendono alla libertà. Quando riescono a sentirsi del tutto liberi, esprimono al meglio la loro positività.

D’altro canto, possono faticare non poco per uscire dai periodi brutti. Ecco perché, tra i segni zodiacali positivi, gli Acquario cercano di evitare i momenti difficili, mantenendosi il più possibili carichi e di buon umore.

Quando vengono coinvolti in un problema, riescono a superarlo quasi sempre nel modo migliore, la loro positività è veramente in grado di superare qualsiasi difficoltà: dalle persone Acquario aspettati tanta energia e adrenalina, che certo aumenta la voglia di vivere e l’allegria.

Ariete

Tra i segni zodiacali positivi, si può tranquillamente inserire le persone che sono nate tra il 21 marzo e il 20 aprile, che quindi sono dell’Ariete. I nati sotto il segno dell’Ariete, infatti, sono persone che spiccano tra gli altri per la loro positività.

I nati sotto il segno dell’Ariete sono i segni zodiacali positivi più entusiasti e gioiosi: sono esuberanti, attivi e, spesso, particolarmente intraprendenti proprio per la loro positività.

Va specificato che, di fatto, la loro estrema positività tende a calare quando le cose non vanno bene. Essendo segni molto attivi, amano raggiungere i loro obiettivi e tendono a arrabbiarsi di fronte alle difficoltà. Anche se cercano sempre una soluzione, possono registrare un abbassamento del tono dell’umore, dipende dall’ascendente che li condiziona.

In generale, comunque, danno una carica eccezionale anche agli altri e mettono sempre il buon umore.

Gemelli

Le persone che nascono tra il 21 maggio e il 21 giugno sono del segno dei Gemelli, che tra i segni zodiacali positivi, è forse il più felice di tutti.

In realtà, essendo di natura doppia, potrebbero facilmente spostarsi dalla positività alla negatività. Tendenzialmente si orientano sulla prima opzione, anche perché essendo solari, riescono a sprigionare una luce che rimane impressa (e scambiata come positività) da chi li circonda.

In genere, sono persone dalla personalità estroversa e in grado di essere sempre al centro delle attenzioni degli altri. Ha molti amici che provano piacere al suo fianco per il suo carattere. Parte del loro fascino, infatti, è anche la sensazione di dualismo della loro natura. È vero che emanano luce e quindi vengono considerati positivi. Ma è anche vero che, quando si lasciano andare alla negatività, in genere in solitudine, possono raggiungere apici molto neri. Insomma, una persona del segno del Gemelli, cosa ti aspetti, se non la possibilità che oscilli da un estremo all’altro?

Leone

I nati sotto il segno del Leone, cioè tra il 23 luglio al 23 agosto, sono tra i segni più positivi dello zodiaco.

Buona parte della loro positività può dipendere dalla consapevolezza di essere statisticamente fortunati.

È vero anche che di fronte a situazioni problematiche le persone del segno del Leone tendono a farsi sopraffare, arrivando a mostrare una parte di sé (meno positiva e più debole) insolita. Ma, proprio perché sono persone fortunate, è difficile che un Leone si abbatta del tutto. Soprattutto, è quasi impossibile che si senta perso e solo: in genere sono talmente circondati da persone che attingono dalla loro consueta positività, che possono poi rigenerarsi dagli altri.

Un’altra caratteristica delle persone Leone è che vivono al massimo il momento. Proprio per questo, tra i segni zodiacali positivi, le persone del Leone sono anche grandi motivatori. Sebbene siano altezzosi, non dimenticano mai di ridere e di offrire una mano agli altri, e a guidarli “alla carica”, come dei leader.

Bilancia

Tra i segni zodiacali positivi, c’è chi nasce sotto il segno della Bilancia, cioè tra il 23 settembre e il 22 ottobre. In genere, sono persone che danno grande importanza alla gioia degli altri, che quindi cercano di alimentare, come se fosse una specie di missione.

La loro positività consiste proprio nel loro intenso desiderio di trasmettere gioia nella vita degli altri. Nello stesso tempo, sono persone riservate, per cui all’inizio della loro conoscenza, potrebbe essere difficile capire che stanno scoppiando di gioia e positività.