Segni zodiacali che non accettano le regole: quali sono i più ribelli?

I rriverenti, insofferenti alle norme, lontane dagli schemi: le donne (e gli uomini) di questi segni zodiacali che non accettano le regole sono i più irrefrenabili!

C'è chi è nato per essere metodico e chi è nato per mettere in discussione ogni cosa: questi segni zodiacali che non accettano le regole fanno sicuramente parte della seconda categoria, ma non è tutto qui.

Da brave ribelli, le nate e i nati sotto queste costellazioni sono anche amanti del rischio, un po' scavezzacollo e talvolta fin troppo impulsivi. Il segreto? Tutti (o quasi) nascondono un cuore d'oro. Ecco di chi parliamo.

Ariete

Scommettiamo che non sarete affatto sorprese di trovare l'Ariete tra i segni zodiacali che non accettano le regole. Le nate sotto questo segno zodiacale sono impulsive, leggermente aggressive e con una tendenza ad affermarsi e a dominare.

D'altronde a regnare sulle loro stelle è Marte, il pianeta associato ai combattimenti, ai tumulti e alle guerre. Le Ariete non sopportano che gli venga detto cosa fare e come farlo, non digeriscono le imposizioni e possono trasformarsi in vere teste calde quando si sentono "costrette".

Possono tollerare un comportamento diverso da ciò che ritengono quello "giusto" o più consono solo per un periodo limitato: prima o poi il loro impulso tornerà prepotente e rimetteranno tutto in discussione.

Acquario

Apparentemente, le Acquario sono super serie, super rigorose, super inquadrate. Apparentemente, appunto. Le nate dell'Acquario infatti tendono all'overthiking: riflettono, pensano, il loro cervello è operativo al 100% persino quando stanno riposando.

Questo le porta spesso a usare il pensiero laterale, ovvero una modalità di problem solving che di per sé si allontana completamente dagli schemi logici più rigidi.

C'è anche da dire che le Acquario, proprio per la loro indole determinata, si pongono sempre un obiettivo e proprio questo obiettivo diventa la loro unica ragione di vita.

Per raggiungerlo infrangeranno qualsiasi regola e supereranno qualsiasi ostacoli, senza scendere a compromessi.

Capricorno

Se c'è qualcosa che contraddistingue le nate e i nati del Capricorno, è la loro indipendenza. La loro testardaggine e le loro idee chiare fanno sì che non abbiano (né vogliano avere) bisogno di nessuno.

Straordinariamente sensibili e intelligenti, creative e con una marcia in più, le donne del Capricorno sono consapevoli delle loro doti e sanno come sfruttarle. Questo le porta a non accettare nessun tipo di consiglio o di invito a comportarsi diversamente.

Leone

Il segno del Leone è uno dei segni in assoluto più determinati e volitivi dello zodiaco. Le nate sotto questo segno sono forti, intraprendenti, hanno un altissimo senso di responsabilità, dell'amicizia e proteggono i loro rapporti con un coraggio fuori dal comune.

Proprio per proteggere ciò che appartiene loro, che fa parte del loro "territorio", le donne del Leone possono arrivare a ruggire e a mordere, ribellandosi ai domatori da circo che inevitabilmente ognuna di noi incontra lungo il suo cammino.

Lo stesso vale quando a essere minacciata è la loro libertà, sia essa d'espressione, di movimento o anche semplicemente di fare qualcosa che ritiene giusta.

Più che infrangere le regole, le donne del Leone non tollerano le imposizioni e le ingiustizie e non seguono in nessun caso la massa: si distinguono e vanno dritte per la loro strada.

Sagittario

Segno che brucia, il Sagittario è un cielo complesso sotto il quale nascono le donne più autoritarie, più critiche e allo stesso tempo più carismatiche in assoluto.

Il fuoco del Sagittario arde a tal punto da convincerle, nel 90% dei casi, di avere sempre ragione su tutta la linea. Questa convinzione ha i suoi pro e i suoi contro: tra i pro c'è il fatto che vedere una donna del Sagittario titubare è un evento più unico che raro, tra i contro c'è il fatto che non c'è modo di farle ragionare, anche se hanno torto.

Convincendosi di non sbagliare, le Sagittario si ribelleranno a qualsiasi tipo di schema, di processo imposto o di regola. Faranno di testa loro e non si mostreranno interessate ad alcuna risoluzione diplomatica.

Scorpione

Passionali, attentissime, metodiche: le donne Scorpione sono tra i segni più travolgenti dello zodiaco. Il loro cuore (e il loro corpo) si muove seguendo le emozioni più pure, quelle più incontrollate, più viscerali.

L'attrazione fisica, il piacere, ma anche l'ambizione e l'adrenalina le conducono sempre verso nuove esperienze che possano tenere alto il loro livello di aspettativa.

Proprio queste esperienze vengono vissute senza curarsi particolarmente di regole e schemi: se una Scorpione vuole fare qualcosa, qualsiasi cosa, la fa. Anche se è apparentemente proibita.

Pesci

Perdonate la paradossale metafora ma... mai mettere una Pesci in una boccia. Le nate sotto questo segno zodiacale sono apparentemente dolcissime e a tratti accondiscendenti, ma nel loro cuore (e nella loro mente) c'è la guerra.

La donna Pesci sogna sempre in grande e i suoi sogni vengono prima di ogni cosa. Se devono raggiungere un obiettivo si trasformano da innocui pesci rossi in affamati squali che non hanno alcuna intenzione di fermarsi davanti a niente.

Possono essere irruente e un po' irascibili e possono aggirare le regole più rigide trovando delle scappatoie al limite con l'accettabile, senza farsi problemi. Di fatto sono anche straordinariamente generose e difficilmente i loro intenti sono egoistici: se lottano, lottano per tutti.