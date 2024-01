Acquario: la tua casa ideale

Dimmi di che segno sei e ti dirò che casa avrai: le stelle influenzano le nostre scelte di arredo più di quanto pensiamo.

Se ti piacciono i mobili etnici, o se ami solo il classico, oppure se sei attratta dal design più moderno, ti sei mai chiesta perché?

La risposta è nelle stelle. Dall’Ariete ai Pesci, ecco uno speciale (e divertente) Zodiaco domestico.

La casa ideale dei nati sotto il segno dell’Acquario

“Work in progress” (lavori in corso) potrebbe essere il motto da appendere alla porta di casa degli Acquario.

Liberi interiormente e aperti al nuovo e al cambiamento, i nati nel segno amano le case moderne, ipertecnologiche, i loft con finestre e soffitti alti e gli spazi che entrano uno nell’altro e mutano col mutare della vita.

Un grande soggiorno-pranzo-studio è il massimo per gli Acquario, che in questa zona possono sperimentare il loro progetto di vita in trasformazione.

La cucina è il locale più sacrificato della casa: i nati del segno si accontentano di un angolo cottura sia perché spesso mangiano fuori o da amici, sia perché non sono abili cuochi.

L’arredamento

Progettuali e anticonformisti per natura, gli Acquario hanno un gusto eclettico e originale, amano le tecnologie e tutto ciò che è all’avanguardia e sa di nuovo.

In casa scelgono accostamenti di colori, materiali, finiture, tessuti insoliti. Per esempio, mescolano con disinvoltura tavoli in cristallo e acciaio con sedie impero e poltroncine in vimini.

Istintivamente capaci nell’arte di illuminare gli ambienti, sanno scegliere il tipo di lampadario adatto per ogni funzione. E amano in particolar modo i tappeti, che sono in grado di distinguere con occhio finissimo, così come i quadri e le stampe.

Il consiglio

La smania di cambiare e di spostare i mobili e le cose per non vederli sempre allo stesso posto, alla lunga disorienta gli stessi Acquario.

Un po’ di stabilità, qualche mobile fissato a terra, li farebbe sentire più a casa.

Da evitare

Abitazioni nei centri storici, con tante stanzette piccole e poca luce naturale.