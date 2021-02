O tto puntate ci riporteranno su quella terrazza con Margherita Buy e Stefano Accorsi (ma forse senza di loro). Le Fate Ignoranti di Ozpetek diventano una serie tv

Torniamo a sognare su quella terrazza di Roma. Che forse sarà anche un po' Istanbul, ma non importa. Ozpetek saprà riportare i cuori che vent'anni fa sono stati rapiti dalla magistrale coppia Buy -Accorsi, nella nuova serie Tv de Le Fate Ignoranti, in onda su Star, a fine 2021. Il lungometraggio che nel 2001 lanciò Ferzan Ozpetek alla consacrazione, tornerà infatti in un nuovo format, in cui i temi cult di un tempo, saranno riadattati all'attuale.

Le Fate stanno tornando: la serie

Ad annunciarlo a maggio 2019 è stato lo stesso regista italo-turco, insignito dall’Università di Palermo della laurea honoris causa in Scienze dello Spettacolo. In occasione di quella cerimonia, Ferzan Ozpetek aveva lanciato qualche anticipazione sul bellissimo ritorno delle Fate. Un progetto, quello della versione televisiva di ciò che per il regista ha rappresentato il maggior successo, uno dei suoi film più affezionati che andrà in onda sulla pay-per-view di Sky.

Dove andrà in onda?

Inizialmente sviluppata per Fox Networks Group Italy , la serie televisiva de Le Fate Ignoranti uscirà in otto episodi da cinquanta minuti ciascuno, ed è passata alla compagine di Disney che lo lancerà sul suo servizio streaming Disney+ sotto al brand Star, sempre più proliferante e pronta all’adattamento per il piccolo schermo con trama leggermente modificata (anche se resteranno alcuni passaggi cardine del film) e cast inedito.

Un fenomeno culturale

Ci sarà qualche cameo di volti noti del film? C'è chi è pronto a scommetterci che ovviamente ci sarà. "Quando nacque l’idea de Le fate ignoranti la distribuzione bocciò il titolo, dicendo che non sarebbe stato adatto alle famiglie, invece il film fu il trionfo- ha detto Ozpetek durante l'annuncio dell'avvio delle riprese- Un giornale inglese scrisse che Le fate ignoranti era stato fondamentale per cambiare la cultura e la mentalità delle persone sull’omosessualità. Quando la Disney mi ha chiesto di lavorare alla serie ho pensato che l’argomento oggi suscita meno stupore"

Omosessualità, famiglie allargate, amori: Ozpetek pioniere

Il film, con quelle scene corali diventate simbolo, e i personaggi caratterizzati e alquanto almodovariani nello stile, rientra nei grandi classici, pioniere di tematiche come l'omosessualità, l'amore in tutte le sue sfumature, il gay pride, le famiglie allargate, le amicizie profonde e vere.

La trama del film

Fra le poche anticipazioni trapelate durante l’annuncio di Ferzan Opzetek sulla realizzazione di una serie TV su Le Fate Ignoranti, alcune riguardano la trama, che subirà necessariamente qualche modifica nel suo adattamento televisivo.

Le fate ignoranti uscì nel 2001, 20 anni fa, e si rivelò un enorme successo di pubblico e critica. Una storia in grado di rompere gli schemi, di raccontare gli amori, tutti con la A maiuscola. Scritto da Ferzan Özpetek e Gianni Romoli, raccontava la storia di Antonia (Margherita Buy), famoso e apprezzato medico, rimasta vedova dopo la morte del marito Massimo (Andrea Renzi) in un incidente stradale. Dopo pochi giorni, Antonia scopre che Massimo le nascondeva una seconda vita e una relazione con un’amante misteriosa. Antonia è decisa a trovarla, ed inizia a vagare per Roma con un unico indizio: un quadro con dedica, La Fata Ignorante di Magritte. Antonia viene a sapere allora che il marito era in realtà gay, e da sette anni aveva una relazione parallela con Michele (Stefano Accorsi). Dall'incontro delle loro vite così lontane, e le diverse realtà, Massimo ritornerà tra loro.

Temi sempre più attuali su quella terrazza

Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek del 2001 ha conquistato il pubblico raccontando in modo originale e colorato il mondo faccettato delle relazioni. La serie televisiva, stando alle prime anticipazioni, non verrà snaturata da quel mondo e dall'importanza delle tematiche sociali. Sarà calato nella realtà contemporanea. Omosessualità, diritti Lgbt, ma anche accoglienza, comunanza umanistica, amicizia. "Vorremmo che tutti quelli che hanno amato il film potessero tornare sulla terrazza delle Fate Ignoranti” , ha commentato il regista.

Cast ancora top secret

Ozpetek dirigerà 4 puntate della serie tv de Le Fate Ignoranti, mentre il suo storico auto regista Gianluca Mazzella, dirigerà le altre quattro. Nel cast, che è già stato completato, saranno coinvolti molti attori famosi, i cui nomi sono però top secret. "Ci saranno delle belle sorprese e un episodio verrà girato a Istanbul, tornerò in quella città dopo tre anni", ha commentato il regista italo-turco.

Quando iniziano le riprese?

L'unica cosa certa, annunciata sul suo profilo Instagram da Ferzan Ozpetek, è la data di inizio riprese: il 12 aprile. Un video con un foglio sullo schermo di un pc e la didascalia: "Le fate stanno tornando".Il film uscito nel 2001 con due strepitosi Margherita Buy e Stefano Accorsi, con Gabriel Garko, Serra Yılmaz, Filippo Nigro, Erika Blanc e Andrea Renzi, saprà bissare il fenomeno culturale che fu il film del 2001? "Cambia tutto, cambia lo sguardo, cambia totalmente atteggiamento, cambiano tante cose. Non so quanto sia positivo o quanto negativo, ma cambia tutto", le parole del regista turco sul reboot televisivo su cui può ufficialmente iniziare il conto alla rovescia delle nostalgiche alternative che conoscono a memoria ogni battuta recitata su quella terrazza romana.