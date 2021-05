R omanticismo, passione, un umorismo particolare e tutto da scoprire: ci sono almeno 5 serie tv francesi che devi recuperare, tutte diverse tra loro

Hai già esplorato in lungo e in largo i tuoi cataloghi ma non sai proprio cosa vedere? Fermati allora, perché ci sono delle serie tv francesi che devi assolutamente recuperare.

Alcune sono meno famose di quelle made in Uk o in USA, ma ti assicuriamo che a livello di emozioni e colpi di scena non hanno nulla da imparare dalle "colleghe" internazionali. Vuoi qualche nome? Eccone cinque che devi vedere davvero il prima possibile.

Chiami il mio agente

Il nome originale è Dix pour cent, un riferimento alla quota fissa che gli agenti delle star prendono quando firmano un contratto d'ingaggio. Sì, perché Chiami il mio agente esplora (e dissacra) proprio la vita di un gruppo di agenti che hanno ogni giorno a che fare con attori e attrici internazionali.

Mescolando dramma e commedia in un crescendo narrativo travolgente, la serie targata Netflix ci accompagna all'interno della ASK, prestigiosa agenzia artistica di Parigi.

Qui Andréa, Mathias, Gabriel e Ariette affrontano ogni giorno situazioni delicate e particolari interagendo con i loro attori e stipulando contratti, per altro combattendo con l'improvvisa morte del fondatore dell'agenzia.

La cosa più interessante della serie? Gli attori che interpretano loro stessi: Monica Bellucci, Juliette Binoche, Susan Sarandon e Jean Reno sono solo alcune delle stelle che incontrerete strada facendo.

Lupin

Fenomeno del 2021, Lupin su Netflix è una serie tv che tutti dovrebbero vedere. Scordatevi il birbantissimo Lupin dei cartoni animati e iniziate a rispolverare l'affascinante protagonista dei romanzi di Maurice Leblanc e i suoi modi da gentiluomo.

Attenzione però, abbiamo detto rispolverare. Sì, perché con il protagonista dei romanzi di Leblanc il Lupin di Netflix condivide solo l'ingegno e il fascino: le loro storie sono molto diverse, perché il nostro protagonista è un emulatore dell'ineguagliabile Arsene.

La sua storia comincia quando, a 14 anni, il padre viene condannato per un crimine che non ha mai commesso e morirà in cella. Il protagonista, di nome Assane Diop, comincia a coltivare un desiderio profondo di vendetta.

Desiderio che, 25 anni dopo, lo porta appunto a imitare Lupin facendo un colpo che si rivelerà essere il primo passo per fare chiarezza su ciò che è successo al defunto padre.

Altro che caffè

Una sitcom in piena regola, che fonde il desiderio di riscatto alla classica "occasione che fa l'uomo ladro". Tra le serie tv francesi che ti stiamo proponendo, Altro che caffè è quella che ti farà fare senz'altro più risate.

Tutto inizia quando Joseph, aspirante creatore di app, presenta la sua ultima creazione senza però ottenere nulla. Triste e insoddisfatto si reca nella macelleria di proprietà del padre, dove dà una mano insieme alla sorella Aure, seppur di malavoglia.

L'attività è un disastro e Aure è ormai in procinto di partire per Tokyo: Joseph non ha alcuna voglia di gestirla ma dato che non ha scelta accetta di occuparsene. Tuttavia, Joseph eredita l'attività in un periodo nel quale la marijuana sta per essere legalizzata.

Decide così di cambiare business, ma ovviamente non c'è nulla di semplice in ciò che sta per fare. E, per inciso, dato che la marijuana "sta per" essere legalizzata, non c'è neanche molto di legale.

Operazione Amore

Plan cœur: questo è il nome di questo show, la più femminile e romantica delle serie tv francesi che dovresti vedere. Episodio dopo episodio, Operazione Amore racconta il legame fra tre amiche che si supportano (e sopportano) attraverso drammi e inverosimili accadimenti.

Tutto inizia con Max che, pur essendo lontana due anni dalla rottura con il suo fidanzato, non riesce ancora ad andare avanti. A tirarla su pensano Charlotte ed Émilie, che però capiscono che la loro amica non vuole saperne di superare questa delusione d'amore. Che fare, dunque?

Ovviamente, la soluzione che le due trovano è estrema: senza che lei lo sappia assumono Jules, un gigolò, per farle dimenticare l'ex con un bel corteggiamento e una notte di passione. Ciò che le due non immaginano è che la storia tra i due si evolverà e che, quindi, il loro segreto è destinato a durare poco.

C'era una seconda volta

Malinconica e dai toni romanticamente cupi, Il était une seconde fois (C'era una seconda volta) è a tutti gli effetti una miniserie tv. È composta da quattro episodi da 52 minuti ciascuno ed è davvero densa.

Tra le serie tv francesi su Netflix è forse quella più profonda, sebbene sia dotata di elementi fantasy. Racconda la storia di Vincent, un uomo che ha alle spalle una rottura dolorosa, che lo ha devastato. La donna della sua vita, Louise, lo ha lasciato.

Lui, che ormai aveva identificato in lei il suo lieto fine e la sua felicità, si sente scosso e abbandonato, nonostante col senno di poi Louise avesse troppi segreti. La sensazione costante di dolore non lo lascia.

La situazione cambia quando all'improvviso, Vincent riceve una misteriosa scatola all'interno del quale può entrare per scoprire una realtà parallela, dove Louise è ancora al suo fianco.