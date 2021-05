B udget famigliare e personale a portata di smartphone. Ecco le app da scaricare.

Entrate ed uscite giornaliere o mensili a portata di smartphone? Basta scaricare le app per mettere in ordine i conti personali e di casa. Con un semplice click è possibile tenere sotto controllo le spese, le bollette, gli scontrini dello shopping, e le voci di spesa dedicate a pranzi, viaggi, estetista e parrucchiera.

L'animo nostalgico di carta e penna se ne dovrà fare una ragione: l'app giusta renderà molto più agile tenere sotto controllo le vostre finanze. E vi darà un'idea su quanto e dove potreste risparmiare qualche soldo

Ecco alcune valide app per mettere in ordine i conti, gratuite per iPhone e per Android, sviluppate per organizzare bilanci, business plan e report dettagliati e periodici, in modo automatico.

Mint Personal Finance

È forse una delle app per mettere in ordine i conti, più note e scaricate dalle più nerd, per la gestione del budget familiare. Grazie a questa applicazione è possibile monitorare le spese effettuate, entrate ed uscite, e soprattutto interagisce direttamente con il conto corrente, tracciando così di default ogni spesa effettuata, i prelievi al bancomat, ed i pagamenti con la carta di credito.

Un’app davvero completa e utile che aiuta nella gestione dei conti, dove ogni spesa viene archiviata sotto una categoria. Tra le funzioni più apprezzate c'è quella di poter visionare report e grafici divisi per settore di acquisto (spesa alimentare, bollette, ristorante, sport). Inoltre si possono fissare degli obiettivi di risparmio, per ogni mese, e creare un bilancio familiare. L’app è gratuita e disponibile in App Store, Google Play, Windows Store.

Monefy

Tra le migliori app per mettere in ordine i conti e gestire soldi personali c'è Monefy, sviluppata tutta in lingua italiana (a parte il nome), disponibile gratuitamente sia per Android che per iPhone. Con questa applicazione si potranno avere sotto controllo le spese di casa, registrare i guadagni -entrate ed uscite- e fissare un limite di spesa mensile, in modo da avere un budget e sapere quanto si può spendere ogni mese. L'app tiene traccia anche dei risparmi del mese precedente e delle perdite nel bilancio.

L'app, molto semplice ed intuitiva, permette di realizzare dei report di facile fruizione, con cui controllare le spese e i guadagni. Un altro pro di Monefy è l'essere molto personalizzabile nelle icone e nelle categorie, che si pososno anche creare e aggiungere a piacere. Veloce, anche se devi aggiungere delle spese senza aprire l'app: c'è un widget sulla schermata principale che consente di aggiungerle al volo.

Tutto è al sicuro con Monefy: il sistema di protezione con il PIN e controllo biometrico e il sistema di backup automatico su Google Drive o iCloud, permettono di salvare una copia dei nostri conti e bilanci ed eventualmente ripristinarla nel caso in cui si sostituisca il cellulare.

GoodBudget

Una app per mettere in ordine i conti, molto utile per gestire soldi e spese personali anch'essa disponibile gratuitamente per iPhone e per Android. Con GoodBudget potrete gestire tutte le entrate e uscite in modo da fissare un budget mensile con i limiti di spesa che verranno segnalati subito, tramite allert, così da sapere quando è ora di chiudere il portafoglio, o darsi un freno con le spese. limitandole allo stretto indispensabile.

La grafica dell'app si presenta molto dettagliata e permette di sincronizzare i dati dell'account online in modo, se lo desideriamo, da creare e gestire anche un unico budget da condividere con altri familiari.

Cents

È un'applicazione disponibile in App Store (si scarica gratuitamente) grazie alla quale sarete in grado di tener traccia di ogni spesa -anche di pochi euro- che sosterrete ogni giorno. Aiuta ad aggiungere gli importi degli acquisti per monitorare così le finanze, e soprattutto sotto forma di scontrino, avere un totale mensile e settimanale.

Si possono salvare le “spese frequenti” e personalizzare le icone per diverse categorie come: pranzo, giornali, mezzi di trasporto, aperitivo, sport, shopping, ecc. Potete fare delle ricerche per settore, per sapere, ad esempio, quanto vi costa, al mese, uscire a cena.

Gestione Familiare

Gestione Familiare (GF) è un’app gratuita dedicata chiaramente ai bilanci di famiglie con figli, e non alle single. Si tratta di una app per mettere in ordine i conti in grado di memorizzare tutte le spese fisse di ogni mese – come le bollette, le rate dell’asilo, l'abbonamento della palestra o di Netflix, la rata del mutuo oppure l' affitto – e di aggiungerle alle uscite quotidiane, dalla spesa al mercato, alla profumeria.

Gestione Famigliare è un'app molto utile anche per quelle mamme abili nel gioco dell'incastro di impegni, ma che necessitano di un pro memoria sulle scadenza. Un comodo allert vi avviserà sulle scadenze di pagamenti e rate varie. Tra le funzioni che quella della Lista della Spesa da seguire direttamente tra gli scaffali del supermercato, e quella dei report: statistiche aggiornate che vi aiuteranno a non superare il budget familiare prefissato. Disponibile gratuitamente sia per Apple che per Android.