10 serie tv originali Netflix che hanno cambiato la storia

L e 10 serie TV Netflix originali migliori di sempre: da quando è nata, la piattaforma streaming ha offerto prodotti innovativi, da Sense8 fino a Stranger Things, ma come non citare quei gioielli di rara bellezza che sono Bridgerton e The Crown? I nostri preferiti.

Le serie TV originali Netflix migliori di sempre e che hanno saputo cambiare la storia: The Crown, Stranger Things, Ozark. Nomi importanti, di prodotti che abbiamo imparato ad amare e apprezzare, ma soprattutto che ci hanno comunicato emozioni, raccontato storie che sono entrate nella cultura popolare.

Fondata ufficialmente nel 1997, Netflix si è ampliata nel 2013, implementando produzioni cinematografiche e serie TV. Quest’ultime, soprattutto, sono diventate una tendenza in crescita, tanto che ogni mese la piattaforma condivide contenuti sempre nuovi e originali.

Stranger Things

Tra le migliori 10 serie TV mai realizzate da Netflix, non potevamo non citare Stranger Things, un mix di storia avvincente, di fotografia anni ’80 e di una trama che evoca in noi quelle sensazioni tipiche che solamente Stephen King, ad oggi, ci ha mai dato. Un teen drama rivolto anche agli adulti, per chi ha nostalgia del passato. La genialità del prodotto ha permesso ai suoi creatori, Matt e Ross Duffer, di raggiungere un successo planetario.

Ozark

Ci sono molti prodotti su Netflix che raccolgono pareri entusiasti e controversi, e sicuramente Ozark rientra tra questi. L’unica serie che, attualmente, riesce a esplorare il glorioso passato di Breaking Bad e che ha infatti raccolto tra i suoi seguaci gli storici fan di Walter White. È una serie TV promettente sotto tanti punti di vista, dalla recitazione – Laura Linney e Jason Bateman sono immensi – fino alla storia, che si regge bene in piedi.

The Crown

Un successo stratosferico, tanto da avere risvegliato dei malumori a Palazzo: The Crown è la serie più importante mai realizzata sulla Royal Family inglese. Non stiamo esagerando nel dire che ci troviamo di fronte a un capolavoro. L’imponenza strutturale di The Crown si può osservare in ogni minimo dettaglio, dalla regia alla trama, persino ai simboli che rappresentano una delle famiglie più potenti e in vista del mondo. Tra contraddizioni, dolori e sorrisi, la storia (romanzata) della Regina Elisabetta II.

Bridgerton

Perché abbiamo deciso di inserire Bridgerton tra le 10 serie TV originali Netflix che hanno cambiato la storia? Perché è un prodotto che ha osato: non è corretto storicamente, rompe gli schemi e soprattutto ci presenta dei personaggi femminili che hanno una voce, o che tentano di averla, combattendo l’imperante patriarcato. Le love story sono molto intriganti, ma non sottovalutiamo gli elementi di contorno che hanno portato Bridgerton ad essere la serie TV Netflix più vista in poco tempo.

Narcos

Potevamo non includere Narcos nella lista delle serie TV più importanti di Netflix? È la storia romanzata di Pablo Escobar, con una caratterizzazione davvero d’effetto, che ci lascia una complessità psicologica senza eguali. Il dualismo della serie parla dell’amore di Escobar per la sua famiglia, che ha cercato di tenere al sicuro da tutto, e del contrasto violento del traffico di droga. Wagner Moura, che ha interpretato Escobar, ha fatto un lavoro egregio: ha saputo coinvolgerci, senza ombra di dubbio.

Sense8

Sense8 è stata a lungo una delle serie di punta della piattaforma streaming: la qualità è a livelli eccezionali. Sostanzialmente, il suo grande punto di forza è l'inclusività: un prodotto che, sebbene sia di stampo fantascientifico, ci permette di innamorarci dell’amore in tutte le sue forme. Contro la discriminazione, contro ogni oppressione, in nome di tutte le minoranze: love is love, è proprio il caso di dirlo con Sense8.

Grace and Frankie

Abbiamo inserito nella nostra lista molte serie TV di enorme caratura, forse un po’ a sfondo drammatico, e dunque è il momento di proporre un grande classico, un drama comedy, molto apprezzato da tutte le età: Grace and Frankie. Con protagonista l’immensa Jane Fonda, non c’è solo genialità, ma anche riflessioni, sorrisi e, sì, anche in questo caso, come in Sense8, si combatte il pregiudizio e si invita all’amore, di qualsiasi tipo.

Dark

Per molto tempo, non si è parlato che di Dark e della sua trama. La serie tv originale Netlix ha conquistato una enorme fetta di pubblico grazie alle sue potenzialità, agli intrighi e ai misteri. Un prodotto enormemente innovativo, con grandi capacità espressive, e non ci riferiamo solo alla recitazione. La regia è particolare e vivace a dir poco. Adatta a chi ama perdersi nei meandri e nel significato del tempo che sfugge.

House of Cards

Enorme punta di diamante di Netflix, House of Card – Gli intrighi del potere è una di quelle serie TV che non può decisamente lasciarci indifferenti. Questa serie è in grado di dividere, di fare discutere, avendo come tema centrale la politica e le sue cospirazioni. Dai dibattiti all’utilizzo smodato del potere, fino al marketing creatole intorno, rimarrà tra le serie tv originali Netflix più imponenti di sempre.

Orange is the new Black

Se c’è una serie TV Netflix con un grande punto di forza è Orange is the new Black: la coralità è meravigliosa. Qui non ci sono protagonisti, perché tutti i personaggi spiccano per determinati motivi. Le esperienze delle donne in carcere, con storie crude e reali, che arrivano al nostro cuore e non possono fare a meno di emozionarci. I temi trattati dalla serie sono stati molteplici: un gioiello, non possiamo dire null’altro.