10 serie tv spagnole che devi assolutamente recuperare

S e stai cercando una nuova prospettiva sul mondo delle serie tv, abbiamo messo a punto per te un elenco di alcune delle migliori produzioni spagnole a episodi degli ultimi tempi

Sei alla ricerca di serie TV spagnole da recuperare assolutamente? Che tu voglia migliorare il tuo spagnolo o goderti una prospettiva fresca e diversa dal solito sul mondo delle serie TV, sei arrivata nel posto giusto.

In questo elenco senza pretese di esaustività, ti apriamo le porte sul ricchissimo mondo delle serie televisive spagnole. Non solo storie d’amore bruciante, ma anche racconti di vita, di lotta e di tradimenti. Dal thriller mozzafiato fino ad alcuni pilastri dello streaming moderno, ecco qualche titolo da recuperare a tutti i costi quest’estate.

La casa di carta (Money Heist, La Casa de Papel)

Partiamo da un super classico delle serie TV spagnole che devi assolutamente recuperare. Stiamo parlando de La casa di Carta. Un uomo misterioso conosciuto come “Il Professore” sta addestrando una dozzina di criminali assetati di denaro per organizzare la più grande rapina in banca della storia.

Ogni criminale reclutato mantiene il completo anonimato, e si fa chiamare dagli altri con uno pseudonimo: Tokyo, Mosca, Berlino, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki e Oslo. La serie è ricca di colpi di scena e intrighi al punto da lasciarti col fiato sospeso alla fine di ogni episodio. Va da sé che ti consigliamo di cominciarla quando avrai tempo di spararti una puntata dietro l’altra!

Qualcuno deve morire (Alguien tiene que morir)

Miniserie televisiva disponibile su Netflix e diretta da Manolo Caro. Ambientata negli anni ’50, la serie è composta da tre episodi mozzafiato che ruotano attorno alla società conservatrice e tradizionale del regime franchista.

Saranno le complesse relazioni tra due uomini, un giovane e un ballerino messicano, a provocare uno scandalo che darà vita a conseguenze tragiche senza precedenti.

Sky Rojo

Disponibile su Netflix, Sky Rojo è realizzato dallo stesso autore che ha ideato La casa di Carta e Vis a vis – Il prezzo del riscatto, Alex Pina.

La storia è incentrata sulla fuga di tre donne dal club di incontri “Le Spose di Tenerife”, dove lavoravano come escort. La causa di questa rapida sortita è un piccolo incidente che le ha viste coinvolte nel pestaggio del loro magnaccia, il quale estorceva soldi e le trattava come merce. Pur sapendo di essere praticamente spacciate, la cubana, la spagnola e l’argentina si preparano a dare filo da torcere ai loro inseguitori.

Che fine ha fatto Sara? (¿Quién Mató a Sara?)

Dal Messico con furore, una delle serie TV spagnole che proprio non puoi perderti. Se stai cercando una serie che ti tenga sulle spine fino alla fine, abbiamo ciò che fa al caso tuo.

¿Quién Mató a Sara? racconta la storia di un fratello appena uscito di prigione per aver scontato il crimine di aver ucciso sua sorella, Sara. Peccato che fosse innocente. Tuttavia, la verità dietro la morte della ragazza è tutt’altro che scontata.

Vis a vis – Il prezzo del riscatto

Dallo stesso autore di La Casa di Carta e Sky Rojo, Vis a vis – Il prezzo del riscatto è una delle serie TV spagnole che non devono mancare alla tua collezione.

Macarena è una giovane donna un po’ ingenua manipolata dal suo capo a commettere numerosi crimini. Per questi viene condotta in carcere, dove dovrà scontare una pena detentiva di sette anni in un mondo dove passato e presente la perseguitano.

Narcos

Se non hai guardato Narcos, cancella tutti gli impegni del weekend e poni subito rimedio! L’agente della DEA Steve Murphy è in missione in Colombia per conto degli Stati Uniti, dove collabora con una squadra locale. Il suo compito? Dare la caccia al celeberrimo, temutissimo e al tempo stesso amatissimo Pablo Escobar, il narcotrafficante per eccellenza.

Un racconto crudo, avvincente e pieno di colpi di scena che esplorerà le sfumature della storia dietro al famoso Cartello di Medellín.

Ingovernabile

Serie TV spagnola drammatica che raccolta la storia di Emilia Urquiza, la first lady del Messico.

Una donna dalla personalità forte, le idee chiare e il pugno di ferro che, durante una lite con il marito (e Presidente), si trova testimone della sua morte. Che cosa ne sarà di lei?

El Chapo

La serie è ambientata negli anni ’80, in Messico, e racconta la storia dell’ascesa nel narcotrafficante Joaquin “El Chapo” Guzman. Da figlio di un agricoltore a capo di uno dei cartelli più spietati di sempre, la sua storia ti lascerà senza fiato.

Siempre Bruja

Tra le serie TV spagnole che non puoi perderti c’è il fantasy colombiano che proprio non avresti mai immaginato, ovvero Siempre Bruja.

La storia segue le vicende di Carmen, giovane schiava condannata al rogo con l’accusa di stregoneria e di aver fatto innamorare il figlio dei suoi padroni. Dopo una serie di perdite e peripezie, la donna si troverà al cospetto di un potente stregone che la guiderà attraverso un mare di avventure e difficoltà.

La casa de las flores

Serie televisiva messicana e commedia drammatica da non perdere, diretta da Manolo Caro. Una spassosa famiglia un po’ disfunzionale dell’alta società gestisce un importante negozio di fiori. Tra i temi trattati ci sono anche l’omosessualità e la transessualità. Un racconto di dolore, ma anche di perdono e di unione inframmezzato da qualche sorriso.