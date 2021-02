Sex and The City, quali sono gli episodi più amati in assoluto?

G li episodi più amati di Sex and The City e quelli che non ti stancheresti mai di vedere: dai dubbi di Carrie Bradshaw all’amore per Mr Big.

Quali sono gli episodi più amati in assoluto di Sex and The City? Era il 2004 quando negli Stati Uniti venne trasmesso l’ultimo episodio della fortunata serie HBO con protagoniste Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones. Creato da Darren Starr e basato sull’omonimo romanzo di Candace Bushnell, lo show con Sarah Jessica Parker ha conquistato milioni di fan.

In sei stagioni e novantaquattro episodi, i telespettatori hanno seguito con il fiato sospeso le avventure di Carrie, cercando di scoprire come sarebbe andata a finire la sua tormentata love story con Mr Big. Sesso, amicizia, amore e carriera: Sex and the City ha saputo raccontare, una puntata dopo l’altra, l’esistenza di Miranda, Samantha, Charlotte e Carrie in modo magistrale.

Scegliere gli episodi più amati in assoluto non è semplice, ma fra cambi look, fidanzati disastrosi, decine di scarpe, location e battute, ci sono alcune puntate che sono rimaste nel cuore dei fan.

Un’americana a Parigi – Sex and The City stagione 6, episodi 19 e 20

Partiamo dalla fine con i due episodi finali che raccontano un’unica storia e che segnano l’epilogo delle avventure di Carrie. La giornalista è volata a Parigi, lontana da New York e dalle sue amiche, per iniziare una nuova vita con l’artista Alexander Petrovsky. Il colpo di scena è però dietro l’angolo e a regalarlo è un susseguirsi di eventi e di emozioni che porteranno al sospirato lieto fine. Un’americana a Parigi è senza dubbio fra le puntate più belle di Sex and The City soprattutto per la dichiarazione d’amore di Mr Big che si accorgerà, una volta per tutte, di amare Carrie.

Nessuna domanda, nessuna risposta – Sex and The City stagione 3, episodio 12

Un episodio che racconta uno fra i momenti più complicati della storia d’amore fra Mr Big e Carrie. Il grande amore della giornalista si è sposato con Natasha, ma tradisce la moglie con la Bradshaw. Quest’ultima sta vivendo una love story con Aidan, che vorrebbe sposarla, ma lei sa bene che il suo cuore è solo di Big. Carrie si troverà di fronte a un bivio e alla necessità di fare una scelta. La puntata svela anche i retroscena del matrimonio di Charlotte che scopre che suo marito Trey è impotente. Un tema mai trattato prima, affrontato in Sex and the City con la giusta leggerezza, ma anche la voglia di riflettere e abbattere alcuni stereotipi.

Il post-it si attacca sempre due volte – Sex and The City stagione 6, episodio 7

Carrie affronta un’altra rottura dolorosa. Questa volta a spezzarle il cuore è Berger, scrittore romantico, ma anche infantile e tormentato che la lascerà con un post-it. E lei, che aveva sognato un lieto fine dopo l’addio a Mr Big, si ritrova a riflettere ancora una volta sulle relazioni sentimentali. A sostenerla, per fortuna, ci sono le amiche Miranda, Samantha e Charlotte.

Single è bello? – Sex and the City stagione 2, episodio 4

Single è davvero bello? Carrie in questo episodio si interroga sul mito della single felice. Contattata dal New York Magazine, viene fotografata dopo una notte di bagordi e il giorno dopo si ritrova in copertina con sigaretta fra le dita, volto segnato e occhiaie. Per la giornalista è uno shock e una delusione difficile da digerire. Quando in un locale incontra un ragazzo – interpretato da un giovanissimo Bradley Cooper – è decisa a dimostrare che essere single è davvero bello e favoloso. Ma le cose andranno diversamente da come si aspetta.

Loro ti cambiano la vita – Sex and The City stagione 1, episodio 10

Fra gli episodi di Sex and The City, il numero 10 della prima stagione è senza dubbio uno fra i più innovativi. Affronta infatti il tema della maternità in un modo tutto nuovo. Le quattro amiche newyorkesi si chiedono quanto i figli possano cambiare la vita di una donna e si immergono in un mondo che riserverà grandi sorprese.

Ex, la terza dimensione – Sex and The City stagione 2, episodio 18

Dopo un lungo tira e molla con Mr Big, Carrie vede svanire nel nulla la possibilità di una storia seria con lui. L’uomo che ama si fidanza con Natasha e la giornalista si trova per la prima volta a fare i conti con i propri errori e le insicurezze.

Vogue, sesso e premaman - Sex and The City stagione 4, episodio 17

Fra i protagonisti di Sex and The City c’è senza dubbio la moda. Così nell’episodio 17 della quarta stagione Carrie Bradshaw viene scelta da Vogue per realizzare una rubrica fissa. Si presenta in redazione sicura di sé, con un nuovo taglio – un bob spettinato – e un abito gessato di Vivienne Westwood. Ma tutti i sogni vengono spezzati dalla sua editor, Enid, che boccerà il pezzo di Carrie, accusandola di non avere sostanza. La scrittrice si troverà così a ubriacarsi bevendo Martini insieme a un altro editor e comprenderà i suoi errori, rialzandosi più forte di prima.