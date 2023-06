Sex and the City, come prepararsi al ritorno del sequel

T utto quello che c'è da sapere sul nuovo capitolo delle protagoniste della serie cult tra anticipazioni e grandi ritorni

I fan di Sex and the City sono già pronti sul divano. Magari sorseggiando un Cosmopolitan, il cocktail preferito da Carrie Bradshaw e le sue amiche. Sì, proprio loro, le "ragazze" di New York stanno per tornare. Dal 23 giugno andrà in onda su Sky e in streaming su Now "And Just Like That 2", la seconda stagione del revival della serie cult creata da Michael Patrick King.

I 25 anni di Sex and the City

Sarà un bel modo di festeggiare i 25 anni di Sex and the City. Era il 6 giugno 1998 quando veniva trasmesso il primo episodio sulla rete HBO. Tutto il mondo iniziò ad appassionarsi alle storie audaci e divertenti di quattro amici single a Manhattan. Ora che è passato un quarto di secolo, i fan sono pronti a scoprire un nuovo capitolo delle loro vite.

Dove si era fermata la prima stagione

La prima stagione di "And Just Like That" aveva come colpo di scena iniziale la morte di Mr. Big, il grande amore di Carrie (Sarah Jessica Parker). L'altra inattesa novità è stata la svolta queer di Miranda, l'avvocatessa alter ego di Cynthia Nixon che ha deciso di lasciare il marito Steve per imbarcarsi in una nuova storia d'amore con Che, interpretata da Sara Ramirez.

La risposta alle critiche

Il revival di Sex and the City ha suscitato molte critiche. I produttori sono stati accusati di aver perso la leggerezza che caratterizzava la serie originaria. "Gran parte della stagione 2 è una risposta alle reazioni suscitate dalla stagione 1 nel mio processo di pensiero", ha spiegato il produttore esecutivo Michael Patrick King. "Se la prima stagione riguardava la morte e il dolore, nella seconda le protagoniste seguiranno il motto 'La vita è breve, quindi vivi'. C'è il sesso e c'è la città… Ci sono così tanti ristoranti e c'è così tanta New York".

Il ritorno di Aiden

Dopo il lutto, nella seconda stagione di "And Just Like That", Carrie potrà tornare ad aprire il suo cuore. Il principale "indiziato"? Tornerà Aidan Shaw, il suo ex storico interpretato da John Corbett, per la gioia dei tanti che tifavano per la coppia.

Il ritorno di Samantha

A tornare sarà soprattutto la grande assente della prima stagione, Samantha Jones. Secondo lo scoop di Variety, la pr bionda e sfrontata sarà la protagonista di un cameo. La produzione è riuscita a convincere Kim Cattrall che dal 2016 si era sempre detta contraria a qualsiasi ritorno nella serie del suo amatissimo personaggio. Per la sua partecipazione, non c'è stato alcun contatto con le altre protagoniste. Nella serie infatti Samantha si è trasferita a Londra e questo avrebbe consentito a Kim Cattrall di girare l'intera scena lontano dalle altre compagne non troppo gradite di set.

Le guest star fan di Sex and the City

Nel nuovo capitolo di Sex and the City c'è spazio anche per l'apparizione di due guest star come la scrittrice Gloria Steinem e la popstar Sam Smith. Due giorni dopo aver vinto il Grammy, il cantante era sul set in quanto grande fan della serie.

Lo stile di Sex and the City

E per gli amanti degli iconici outfit di Carrie durante le 6 stagioni di Sex and the City, ci sarà da divertirsi a trovare le "citazioni" modaiole nel sequel. Nella prima stagione per esempio, c'era stato il ritorno del famoso abito Versace di tulle verde indossato da Carrie a Parigi negli episodi finali della serie.