T ra le tendenze di bellezza del 2021, arriva skinimalism una skincare più essenziale e priva di elementi superflui per avere una pelle semplicemente sana e luminosa!

Tra le nuove tendenze beauty del 2021 è di moda lo skinimalism, per essere belle in modo semplice e naturale. Un modo per sentirsi bene nella propria pelle attraverso una skincare minimale che prevede un trattamento quotidiano ridotto al minimo ma molto efficace.

Nell‘era del Covid-19 la safe beauty è andata per la maggiore. Costrette da una pandemia globale a restare chiuse, in casa, le donne hanno riscoperto il potere terapeutico della cura della pelle.

Grazie a internet, i tutorial e il tam tam sui social, c’è stato un interessamento maggiore verso prodotti e tecniche che migliorano l’epidermide e puntano con pochi e semplici gesti di bellezza al benessere del viso, spesso molto provato dall’uso della mascherina.

Beauty routine essenziale

Di fronte alle numerose creme, lozioni, sieri, dalle differenti tipologie per pelli grasse, secche o medie che hai acquistato nel tempo, ti chiedi se davvero servono tutti questi prodotti. Spinte da una voglia di autenticità, da un maggiore bisogno di prendersi cura di sé e sentirci bene con pochi ed efficienti trattamenti di bellezza.

È nata, così, una voglia di minimalismo anche per quanto riguarda i prodotti cosmetici: servono davvero tutti o ne bastano pochi ma efficaci per avere una pelle luminosa?

Cosa è skinimalism?

Il termine skinimalism è stato lanciato per primo da Pinterest, il noto social per condividere foto, video e immagini, che aveva previsto già lo scorso anno che sarebbe diventato uno dei trend del 2021. Coniato prima in relazione al makeup, contro stili troppo invasivi dove il must era coprire e camuffare i difetti con strati di prodotti che trasformano i lineamenti, oggi interessa anche la skincare.

In un mondo all’insegna del fotoritocco a tutti i costi, dove l'idea della pelle perfetta è ancora troppo diffusa molte persone vogliono allontanarsi da quegli standard definiti e canoni di bellezza irrealistici per adottare beauty look naturali, minimali o senza trucco dove traspare la vera pelle.

Questo trend invita, così, le donne a mostrarsi senza filtri, presentandosi semplicemente come si è, brillando nella propria pelle facendo trasparire la naturale struttura dell’incarnato.

Alla ricerca di una pelle luminosa

Sono aumentate le ricerche online su come ottenere una pelle luminosa e un trucco in modo naturale. Questo significa che le persone desiderano un modo per migliorare quello che hanno già ottenuto con il make up e i prodotti per la cura della pelle. L’esigenza di un viso più luminoso, già avvertita alla fine del 2020, sarà predominante nel 2021.

Una tendenza che sposa anche quella del green, che ha visto sempre più aziende in prima linea nella difesa dell’ambiente, impegnate a creare formule a chilometro zero e a packaging riciclati e riciclabili.

Skinimalism rappresenta la fine del trucco stratificato, di continue sovrapposizioni di troppi prodotti carichi di siliconi, parabeni, agenti chimici aggressivi che possono anche causare irritazioni sulla cute e occlusione dei pori. A favore di una routine più essenziale, semplicemente sana e priva di elementi superflui che diventa un toccasana per la pelle.

Amare la propria texture naturale, apprezzare l'essenziale e prendersi cura della propria pelle con alcuni facili step che riportano il viso alla sua naturale luminosità e a una bellezza natural glam.

Cosa serve alla pelle

Skinimalism permette di acquistare meno prodotti e concedersi trattamenti a casa e, di conseguenza, anche di inquinare meno in questo momento storico di maggior attenzione all’ambiente. La pelle è finalmente libera e potrai scegliere cosmetici naturali che non devono necessariamente nascondere ogni imperfezione.

Per la quotidiana cura del viso non devono mancare alcuni essenziali prodotti, tenendo sempre presente la tua tipologia di pelle e alcune particolari esigenze.

In generale ci sono tre fondamentale passaggi per il tuo skinimalismo perfetto che comprendono tre beauty basic: pulizia viso, detergente e crema idratante. Questo vale per tutti i tipi di pelle, dalla più sensibile a quella più oleosa.

La pulizia due volte al giorno è importante per eliminare lo sporco e i batteri che potrebbero essersi depositati sulla tua pelle. Usando acqua tiepida, pulisci accuratamente il viso con un detergente delicato per almeno 60 secondi. In alternativa puoi scegliere anche una saponetta detergente, adatta sia al viso che al corpo.

Dopo la pulizia del viso, da fare sia al mattino che alla sera, l'idratazione è un must. Assicurati di applicare una buona crema idratante e vellutata perfetta per il tuo tipo di pelle e per il contorno occhi. In commercio e nelle migliori profumerie puoi trovare diverse creme che vengono contenute in vetro, materiale riciclabile al 100%.

Puoi aggiungere negli step della tua beauty routine anche sieri specifici per ogni esigenza, da mettere solo la sera. Un siero antiossidante va bene a tutte le età, aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi e rallentare l’invecchiamento dell’epidermide.

Ma anche trattamenti estetici per una pelle bella al naturale. Per esempio, un esfoliante delicato che permette di aumentare il riflesso della luce della pelle, in maniera naturale e non invasiva.